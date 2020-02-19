Ректоры украинских вузов приедут в Воронеж впервые за 30 лет

С 28 по 30 апреля в воронежском государственном университете пройдет научный форум, который планируют посетить представители университетов Киева, Харькова, Одессы. Вместе с ними выразили желание приехать в столицу Черноземья еще 20 украинских экспертов. Также форум посетит бывший посол Германии в России Ульрих Бранденбург, который сейчас курирует одно из направлений Второго минского соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.

Чтобы не обострять и без того не простой дискурс, они обсудят с российскими коллегами относительно нейтральные темы в сфере экологии, экономики и духовно-нравственного развития.

По словам ректора воронежского госуниверситета Дмитрия Ендовицкого, форум пройдет под флагом Евросоюза. По приглашению российской стороны эта встреча не состоялась бы ни под каким «соусом». Другое дело, когда такое предложение поступило от посла Европейского союза в России Маркуса Эдерера. Его идею, конечно же, поддержали наши власти, ну и Брюссель тоже.

- Мы специально договорились с Брюсселем не поднимать острые, болезненные темы, связанные с политикой. Проблема в том, что мои коллеги ректоры, интеллектуальная элита Украины очень сильно боятся ехать в Россию, боятся жесточайших санкций со стороны действующей власти, боятся националистов. 20 экспертов прибудут к нам вообще на свой страх и риск, не спрашивая мнения администрации президента Зеленского, - заявил ректор ВГУ.

По его словам, за последние 30 лет мероприятия такого уровня между российскими и украинскими учеными не проводились:

- Взаимоотношения с украинскими коллегами у нас есть, но они идут не напрямую, а в рамках совместных проектов под эгидой Евросоюза. В этом случае они могут хоть как-то оправдаться перед националистами. А вообще, мы в Росси потеряли, как минимум 30 лет активного участия в жизни Украины – выросли поколения молодежи, которые, к сожалению, воспитаны в антироссийских настроениях, - сказал Дмитрий Ендовицкий.

Чтобы как-то исправить ситуацию, он готов подключить к диалогу церковное духовенство:

- Я был бы очень рад, если бы руководство Воронежской епархии приняло участие в этих дискуссиях, чтобы мы смогли растопить лед в наших взаимоотношениях. А желающих их заморозить очень много –заинтересанты находятся и за океаном, и в той же самой Европе, - отметил ректор.