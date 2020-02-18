2020-02-18T19:57:10+03:00
Общество

Воронежская казна в прошлом году собрала дополнительные доходы

И смогла закрыть все взятые на себя социальные обязательства
Татьяна МИСТЮКОВА
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Мэр Вадим Кстенин заявил, что прошлый год финансовый блок администрации отработал хорошо.Мэр Вадим Кстенин заявил, что прошлый год финансовый блок администрации отработал хорошо.Фото: с сайта мэрии Воронежа
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На рабочем совещании у мэра руководитель управления финансово-бюджетной политики Елена Муромцева подвела итоги исполнения городского бюджета за прошлый год.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРИРОСЛА КАЗНА?

Доходная часть городской казны за прошлый год составила 24 млрд. 184 млн. рублей. При этом фактические доходы превысили первоначально утвержденный плановый объем на 450 млн. рублей и составили 9 млрд. 530 млн. рублей. Это удалось сделать за счет мобилизации дополнительных доходов в размере 229 млн. рублей, легализации теневой заработной платы и потенциальных объектов налогообложения и прочих мероприятий

60% от общей суммы доходов составили безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней. Речь идет о 14 млрд. 570 млн. рублей. Эти средства поступили в казну в качестве субсидий, в том числе по нацпроектам, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Воронежа. Перечень и размер субсидий по сравнению с 20180-ым годом был увеличен.

ПОСТРОИЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ И ДЕТСАДОВ

Расходы бюджета в 2019 году составили 25 млрд. 491 млн. рублей. И, несмотря на то, что казна была дефицитной, все первоочередные социально значимые расходы в размере 12 млрд. 870 млн. рублей город закрыл. В мэрии сообщили, что речь идет о содержании муниципальных учреждений (с учетом ввода в эксплуатацию новых объектов) и об их капитальном ремонте и оснащении.

Впервые расходы на инфраструктурное и экономическое развитие города составили 45% от общих расходов бюджета (11 млрд. 284 млн. рублей). Стоит отметить, что в прошлом году в Воронеже ввели рекордное количество социальных объектов: четыре школы и две пристройки к ним, шесть детсадов, три физкультурно-оздоровительных комплекса, два спортзала. Также реконструировали тренировочные площадки на стадионах «Чайка» и «Локомотив», футбольное поле мн. др.

290 миллионов потратили на благоустройство парков и скверов в рамках программы «Формирование современной городской среды», 47 миллионов – на обеспечение жильем молодых семей.

ГОРОД ОБРЕЛ «ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»

Важно и то, что городу удалось снизить долговую нагрузку по коммерческим и бюджетным кредитам. Елена Муромцева рассказала, что в прошлом году администрация города ни разу не привлекала заемные средства для покрытия дефицита бюджета.

- В режиме жесткой экономии за счет собственных средств были погашены банковские кредиты в сумме более 1,1 миллиарда рублей. В результате, впервые за последние годы объем муниципального долга снизился более чем на два миллиарда или на 35% и составил 4,298 миллиардов рублей, - подчеркнула Елена Муромцева.

По ее словам, городской округ впервые обрел статус заемщика с высоким уровнем долговой устойчивости.

Мэр похвалил финансистов за ту политику, которую они проводят:

– Год отработали хорошо. Не только выполнили все обязательства по софинансированию масштабной программы строительства социальных объектов, но и кардинально сократили муниципальный долг. При этом нам удалось свести к нулю и долги предприятия «Воронежтеплосеть». Ещё несколько лет назад их объем составлял 2,4 миллиарда. В результате сейчас предприятие осуществляет все текущие платежи и перестало генерировать задолженность. Те механизмы финансового контроля хозяйственной деятельности предприятий, которые мы применяем, показали свою эффективность. Их нужно развивать, - заявил Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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