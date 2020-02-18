Людмила Ипполитова поможет оборудовать пандусами корпуса Борского психоневрологического интерната

Инспекционная поездка в Борский психоневрологический интернат состоялась по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в рамках парламентского мониторинга системы социальных учреждений региона. В рабочей поездке председателя Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмилы Ипполитовой приняли участие представители органов исполнительной власти и социальной защиты Воронежской области.

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Как рассказала парламентарий, основной целью осмотра являлась оценка условий проживания, а также уровня оказания социальных услуг и медпомощи проживающим, выявление первоочередных нужд Борского психоневрологического интерната (ПНИ) с возможностью оперативного их удовлетворения.

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На сегодняшний день в учреждении проживают 230 мужчин, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе (в том числе 52 лежачих). Медико-социальные услуги им оказывают 125 сотрудников интерната. Людмила Ипполитова осмотрела прилегающую территорию учреждения и помещения различного назначения, в том числе жилые корпуса, столовую, медпункт, банно-прачечный комплекс, котельную.

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В ходе общения с пациентами и сотрудниками интерната, а также личного осмотра Людмила Ипполитова зафиксировала ряд вопросов, касающихся организации бытовых условий проживания граждан, состояния ряда помещений и зданий. В частности, одной из самых больших проблем учреждения является устаревшая угольная котельная, расположенная практически в центре территории ПНИ. С ее работой и расположением связан ряд значительных неудобств. Например, постоянное осаждение угольной пыли и сажи от сжигания топлива на здания и почти всю территорию учреждения. Кроме того, котельная эксплуатируется в ручном режиме, поэтому вокруг нее и в помещении необходимо постоянно держать значительные запасы угля. Здесь же рядом временно складируются остатки от сжигания угля – шлак. Все это дополнительно загрязняет окружающую среду на территории учреждения. Устаревшая система самой котельной также не отличается высокими показателями КПД и требует больших расходов твердого топлива.

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Людмила Ипполитова также отметила, что большинство зданий и подсобных помещений интерната, в том числе банно-прачечный комплекс, нуждаются в капитальном и текущем ремонте, а также организации пространства, адаптированного для инвалидов.

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В то же время медико-социальные услуги проживающим в интернате гражданам оказываются на высоком профессиональном уровне. Людмила Ипполитова также отметила заботливое, неравнодушное отношение персонала к проживающим. В учреждении организовано полноценное четырехразовое питание и пятиразовое питание по медицинским показаниям, разработано недельное меню. Интернат не испытывает дефицита в необходимых лекарственных и гигиенических средствах. В ПНИ проводятся культурно-массовые мероприятия (в том числе с участием театрально-музыкальной группы из числа проживающих), организована социально-трудовая реабилитация. Кроме того, в учреждении для занятий физкультурой и спортом имеется необходимый инвентарь и оборудована спортплощадка. В теплое время года территория интерната дополнительно благоустраивается и озеленяется, здесь имеется сад и огород, в уходе за которыми принимают участие проживающие. На территории учреждения установлены беседки со скамейками, в которых граждане отдыхают и играют в настольные игры, кроме того в ПНИ работает библиотека.

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Как рассказала председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, для улучшения качества проживания граждан в интернате в бюджете региона на 2020 год были заложены средства на текущий ремонт ряда помещений в размере около 8 млн рублей. Кроме того, Людмила Ипполитова окажет учреждению материальную помощь на обустройство входных групп жилых корпусов с оборудованием пандусов для маломобильных граждан.

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– Конечно, далеко не все проблемы учреждения будут решены с выделением этих средств. Одним из основных осложнений в деятельности ПНИ все же остается устаревшая котельная, вопрос с которой в рамках текущего ремонта и заложенных на него средств не решить. В ближайшее время депутаты Воронежской областной Думы будут обращаться с письмом на имя главы региона, чтобы он рассмотрел возможность выделения уже в текущем году дополнительного финансирования на организацию в учреждении современной газовой котельной. В дальнейшем интернату необходимо будет кардинальное обновление банно-прачечного хозяйства, и решение этого вопроса мы также постараемся максимально ускорить, – рассказала председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.