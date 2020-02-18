В сентябре в Воронеже откроется новый молодежный сквер

О разработке проекта городского сквера шла речь 17 февраля на встрече губернатора Александра Гусева с руководителями Воронежского отделения общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Вячеславом Шамариным и Ярославом Зубащенко.

Новое место отдыха появится на ул. Плехановской – между главным корпусом ВГУ и Арбитражным судом – и будет посвящено воронежским студотрядам. Откроется сквер в сентябре в ходе слета студотрядов Центрального федерального округа.

Кроме того, в 2021 году Воронежская область может принять у себя Всероссийский слет молодежного движения, но для этого нужно будет пройти соответствующие конкурсные процедуры. Обычно в таком мероприятии принимают участие около 2,5 тыс. человек и длится оно три – четыре дня, за которые молодежь успевает не только перезнакомиться друг с другом, но и поделиться опытом, получить новые знания.

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Губернатор эту идею поддержал и сказал, что нужно обаятельно подавать заявку. Кроме того, он пообещал помочь студотрядовцам с поиском дополнительного заработка на время летних каникул:

- Мы со своей стороны готовы с руководителями и предприятий, и строящихся объектов об этом поговорить, - отметил Александр Гусев.

Руководители воронежского студотрядовского движения рассказали также губернатору, что в организации сегодня состоит порядка 3,5 тыс. человек из семи вузов и 13 училищ. Планируется возродить областной педагогический отряд, который займется более качественной подготовкой вожатых.

Говорили и о работе над механизмом по привлечению студотрядов к субподрядам на стройках, которые идут в регионе в рамках нацпроектов – это садики, школы и пр. Среди студентов немало парней с «золотыми» руками, которые в свои 20 лет могут принести пользу области и еще при этом неплохо заработать. Конечно, не в ущерб учебному процессу. Стоит отметить, что воронежские студотрядовцы входят в пятерку лучших в стране и по итогам текущего года могут стать лидерами рейтинга.

В завершение встречи Вячеслав Шамарин и Ярослав Зубащенко подарили губернатору зеленую бойцовку и вручили почетный знак «За активную работу в студенческих отрядах». 17 февраля Российские студенческие отряды отмечали свой профессиональный праздник.

СПРАВКА КП-ВОРОНЕЖ

В Воронежской области насчитывается 140 студотрядов разной направленности. Их специализация зависит от вуза, в котором они находятся. Например, в воронежском техническом университете, куда вошел бывший ВГАСУ, есть свой строительный отряд, в других вузах - педагогический, сервисный, оперативный (МВД), сельскохозяйственный. Есть даже студотряд проводников. Ребята, которые в них состоят, очень дружные и организованные. На время летних каникул они устраиваются на подработку по выбранному направлению – это дает им неплохой заработок, новые навыки и знания.