Воронежцам покажут, в каких зонах не стоит строить жилье из-за паводка

По поручению президента в Воронежской области в конце прошлого года определили границы всех зон подтоплений. Об этом сегодня на планерке в региональном правительстве рассказала заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии области Галина Воробьева.

Прошлой весной эта беда обошла, а вот в апреле 2018 года паводок принес много неприятностей жителям Калача. Досталось и пригородным районам – большая вода пришла в Новую Усмань, Рамонь.

- Снятые в ходе аэросъемки объекты обработали в 3D формате и нанесли на карту области. На ней подтопляемость участков обозначали от 1 до 50%, где 1% - максимальное затопление периодичностью раз в 100 лет. В зоны затопления вошли 226 населенных пунктов. Кроме того, в ходе работы экологи определили еще 10 участков, где высок риск затоплений. Их также к лету нанесут на карту, - рассказала Галина Воробьева.

По ее словам, в 15 зонах подтопления местные органы самоуправления (МСУ) запретили хозяйственную и иную деятельность. Также органы МСУ должны до сентября предоставить в кадастровую палату сведения о таких участках, чтобы их поставили на учет.

- Как только определена граница каждой зоны затопления, ограничения начинают действовать, - отметила чиновник.

Александр Гусев спросил ее, могут ли эти ограничения сниматься, если там проводятся мероприятия, препятствующие затоплению? Или они навсегда исключены из хозяйственного оборота?

- Если объекты защищены от негативного воздействия паводковых вод (поднят грунт, возведены защитные инженерные сооружения), то на определенные виды работ ограничения снимаются. Органы местного самоуправления обязаны предупредить всех жителей, что они в такую зону попали. Последние должны предпринять какие-то действия по страхованию своих жилищ и предприятий, - ответила ему Галина Леонидовна.

- А если это зона уже сложившейся застройки, там тоже запрещено строительство?

- Если нет инженерных сооружений против паводковых вод, то запрещено.

- Тогда нужно проводить работу по страхованию имущества. Понятно, что у нас бывают подтопления, а не затопления с разрушениями как на Дальнем Востоке. Тем не менее, для жителей это проблема. Органы МСУ не имеют право выдавать на подтопляемых участках разрешения на строительство. Однако понятно, что люди там себе сарайчики пристраивают, веранды. Наверное, это делают не всегда с разрешениями на строительство. Это отдельная тема, нужно следить. Но подтопления будут случаться, и каждый раз тратить десятки миллионов рублей на покрытие ущерба из бюджета тоже не совсем правильно. Хотя, конечно, мы будем поддерживать этих людей.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Галина Воробьева рассказала, что зоны затоплений наносятся на публичную кадастровую карту Воронежской области. Ее можно найти в сети Интернет, и дальнейшем каждый сможет найти интересующую зону затопления/подтопления. То есть проверить, входит ли участок земли в эти зоны. Хотя, по ее словам, многие жители и так знают, где больше всего скапливается паводковых вод.

- На публичной кадастровой карте области будут отражены все зоны с особыми условиями использования, в том числе к ним относятся и зоны затопления-подтопления. Мы просто уточнили границы этих зон и нанесли их на карту. Если кто-то приобрел участок, который находится в зоне подтопления, то ему придется за свой счет возводить защитные сооружения от паводковых вод, и только после этого вести на участке строительство. Но тут все равно нужно рассматривать каждый случай отдельно, - пояснила эколог.