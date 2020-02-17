2020-02-17T15:52:41+03:00
Общество

Воронежский губернатор захотел переименовать онкодиспансер в онкоцентр

По его мнению, в медучреждении люди проходят не только диспансеризацию
Татьяна МИСТЮКОВА
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Александр Щукин.Александр Щукин.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня на планерке в правительстве области руководитель регионального департамента здравоохранения рассказал, какие объекты построят (начнут строить) в этом году.

Это поликлиника на 1,1 тыс. посещений на ул. Шишкова в Воронеже, там же будет находиться подстанция скорой медицинской помощи на 10 бригад, детский корпус Воронежского областного противотуберкулезного диспансера (будет сдан в эксплуатацию в конце года). Кроме того, в этом году должны приступить к возведению хирургического корпуса онкодиспансера на 340 коек. На стройку уйдет четыре года.

- Каньоны – лучевые ускорители для облучения пациентов – будут также на улицах Челюскинцев и Электросигнальной. Поликлинику мы получаем за счет реконструкции Дома Вигеля, ввод который запланирован летом. За счет освобождающихся помещений мы создаем блок лучевой диагностики, чтобы ускорить уточнение диагнозов. Кроме того, повторный курс химиотерапии можно будет получать не только в Воронеже и Лисках, но и в Борисоглебске, а затем в Россоши, Павловске и Калаче. Но подтверждение диагноза, выбор схемы лечения и его начало пациент получает в Воронеже, - рассказал глава департамента Александр Щукин.

Также в этом году должны приступить к возведению корпуса детской больницы на ул. Ломоносова, рядом с областной детской клинической больницей № 1. В нем будут лечить детей с онкологическими, гематологическими и ЛОР-заболеваниями. По словам Щукина, там создадут резервные койки на период роста эпидсезона.

Губернатор спросил чиновника, как продвигается работа по хирургическому корпусу и детской онкогематологии? Александр Щукин ответил ему, что рисков пока не видит.

- Объекты важные, сроки строительства сжатые. Будет нелегко строителям, хотя и суммы там большие. Можно переименовать онкодиспансер в онкоцентр? Там же не только диспансеризация, но и целый спектр онкологических услуг, - обратился Александр Гусев к своему тезке.

Тот обещал подумать, но позже сказал, что это будет сделать не просто, так как перемена статуса влечет за собой изменение положения и медперсонала.

- В крайнем случае, я всегда так говорю, поставим через дефис онкоцентр-онкодиспансер.

Кроме того, глава облздрава рассказал, что согласован вопрос по компенсации найма коммерческого жилья для тех, кто едет работать в районы области:

- Чтобы человек мог за 4,5 тысячи рублей оплачивать себе жилье. Плюсом к этому идут подъемные для врачей и фельдшеров скорой помощи. Здесь уже не зависит, район это или город. 100 тысяч рублей разовых подъемных с трехлетней отработкой врачам и 50 тысяч подъемных медсестрам и фельдшерам ФАПов. По этим выплатам решен вопрос, по льготной ипотеке для врачей первичного звена в районах области вопрос обсуждается, заявил Александр Щукин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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