2020-02-14T13:00:08+03:00
Общество

Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder

Компания узнала, какие сервисы для знакомств пользуются наибольшей популярностью
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Компания Tele2 выяснила, какие сервисы для знакомств пользуются наибольшей популярностью среди их абонентов, и кто чаще всего ищет вторую половину в режиме онлайн. Также оператор проанализировал активность клиентов в приложении Tele2 TV и составил рейтинг фильмов и сериалов, которым отдают предпочтение абоненты в День Святого Валентина.

Абоненты Tele2 предпочитают пользоваться приложениями Tinder и Badoo. Среди клиентов данных сервисов 74% отдают предпочтение Tinder. Более 28% пользователей этого приложения проживают в Москве, пользователей Badoo в столичном регионе около 15%. Интересно, что среди абонентов Tele2 чаще всего как в Tinder, так и в Badoo регистрируются мужчины – 51%. При этом в среднем трафика на одного клиента Badoo приходится больше – 16 Гб в месяц, тогда как в Tinder этот показатель составляет около 15 Гб.

Клиенты приложения Badoo для поиска партнера чаще всего используют смартфоны Apple. А вот предпочтения пользователей Tinder более разнообразны. Первое место занимает также iPhone, но часто клиенты также используют Xiaomi и Samsung.

Пользователи Tinder и Badoo чаще всего посещают Турцию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Таиланд. В список самых популярных стран для путешествий у клиентов Tinder также вошли Италия, Испания, Германия и Кипр, а у пользователей Badoo – Узбекистан, Армения, Таджикистан и Азербайджан.

Также в преддверии Дня Святого Валентина Tele2 проанализировала предпочтения клиентов сервиса Tele2 TV. Традиционно перед 14 февраля пользователи чаще выбирают для просмотра романтические и мелодраматические ленты. Первое место занимает российский телесериал «Бывшие». На втором месте рейтинга теледебют театрального режиссера Константина Богомолова «Содержанки». Далее расположился сериал, который уже можно назвать классикой романтического кино – «Секс в большом городе». В пятерку лидеров также вошли остросюжетный мелодраматический фильм «Текст» и романтическая комедия «Любовницы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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