Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год

Выручка от продаж смартфонов в салонах Tele2 выросла на 23% по итогам 2019 года. Самыми продаваемыми устройствами в салонах связи Tele2 остаются гаджеты Samsung, Huawei, Xiaomi. Средний чек от продаж оборудования в розничной сети Tele2 увеличился на 40%, что обусловлено выбором покупателей в пользу более мощных устройств.

Tele2 продолжает активно развивать сотрудничество и представленность в своей розничной сети устройств от ключевых брендов потребительских предпочтений. В результате заключения прямых договоров и совместных коммерческих акций с вендорами продажи Samsung, Huawei и Xiaomi в салонах Tele2 показали внушительный прирост по итогам года. Так, доля лидера продаж Samsung в штуках составила 19,4%, увеличившись за год на 10,4 п. п. На обладателя второго места – Huawei – приходится 15,2% продаж устройств в штуках, прирост составил 9,4 п. п. год к году. Замыкает тройку лидеров продукция компании Xiaomi, на устройства которой приходится 10% продаж в штуках. При этом за год доля вендора удвоилась.

.

В макрорегионе «Черноземье» самыми продаваемыми также являются мобильные гаджеты Samsung, Huawei, Inoi, Honor и Xiaomi. При этом самый быстрый рост продемонстрировал Honor – количество проданных устройств год к году выросло в 7,5 раза, продажи смартфонов Samsung в 2019 году увеличились в 4 раза.

Пик продаж пришелся на декабрь, когда клиенты выбирали в качестве новогоднего подарка новый смартфон. Активными по продажам месяцами также стали июль и август. Наименьшее количество смартфонов было продано в апреле. В Воронежской области выручка от продаж смартфонов в салонах Tele2 увеличилась на 79% по итогам 2019 года.

Клиенты все больше выбирают надежные, функциональные и, как следствие, более дорогие устройства – отсюда рост среднего чека от продажи смартфонов. По итогам 2019 года он увеличился на 40%. По этому показателю именно смартфоны показывают наиболее резкую динамику в сравнении с планшетами, роутерами и модемами, которые по-прежнему остаются востребованными устройствами. Если оценить рост среднего чека в срезе производителей, то наибольшую восходящую динамику демонстрируют устройства компании Samsung как одного из лидеров рынка. Жители Воронежской области также отдают предпочтение «умным» гаджетам, средний чек от продаж оборудования увеличился за минувший год на 44%.

Tele2 продолжает реализовывать стратегию продаж абонентского оборудования и фокусируется на 4G-устройствах. Это приводит к стремительному вымыванию в ассортименте розницы гаджетов предыдущих поколений. Доля LTE-смартфонов по итогам 2019 года выросла на внушительный 31 п. п. до 78%.

Самыми продаваемыми стали смартфоны с большим экраном – от 6 дюймов и более: они занимают долю в 26%. Второе место по популярности занимает компромиссный вариант – смартфоны с диагональю от 5, на которые приходится 21% продаж в штуках.

Что касается стоимости самых продаваемых смартфонов, то основной рост продаж пришелся на устройства в среднем и высоком ценовом сегменте. По сравнению с прошлым годом смартфоны стоимостью 5-10 тыс. показали значительный прирост в 18 п. п., а вот смартфоны по цене 10-15 тыс. прибавили в продажах 6,1 п. п. В 2019 году Tele2 продала в своей сети на 3 п. п. больше устройств стоимостью 15-20 тыс., чем годом ранее.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Тренды в продажах абонентского оборудования показывают, как меняются предпочтения клиентов и профиль использования устройства. Клиенты стремятся максимально полно удовлетворить свои потребности в цифровых технологиях для повседневной жизни и все чаще покупают продвинутые и функциональные смартфоны 4G. Развитие сотрудничества с такими ключевыми брендами, как Samsung, Huawei и Xiaomi, обеспечили значительный прирост в продажах Tele2. Данный подход подтверждает правильность выбранной однажды стратегии, которая позволяет предложить клиентам устройства надежных и качественных производителей смартфонов известных брендов. Одновременно с этим мы видим большее привыкание абонентов к цифровому образу жизни. Tele2 продолжит следить за технологическими трендами и потребностями аудитории. Мы будем своевременно отвечать на ожидания наших клиентов новыми и современными устройствами с интересными операторскими предложениями».