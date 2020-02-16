Теплотрасса в воронежском дворе жарит так, что топит лед и снег

Третью зиму в адрес «Комсомолки» обращается житель дома №12 на улице Фридриха Энгельса Валерий Воищев. Пенсионер жалуется на большие потери тепла из-за плохой изоляции теплотрассы. По ее ходу от котельной через двор к дому тянется черная полоса незамерзающей даже в лютые холода земли.

- Ширина проталины доходит до 6-7 метров. Можно только представить, какое громадное количество тепла теряется на обогрев дворовой территории, - говорит Валерий Воищев. - Очевидно, это также может оказывать влияние на то, что у нас один из самых высоких тарифов в Воронеже за потребление тепловой энергии - 2299,82 руб. за 1 Гкал.

Кроме того, читатель сообщает, что в их квартире всегда очень жарко:

- Зима аномально теплая, в квартирах температура 24 градуса и выше. Воздух перегретый и сухой. Из-за этого люди себя плохо плохого чувствуют и вынуждены открывать форточки или даже балконные двери. Мы выпускаем тепло на улицу, при этом оплачивая его.

В обслуживающей этот дом УК в ответ на обращение нашего читателя рассказали, что летом прошлого года в доме был капитальный ремонт, в ходе которого отремонтировали систему отопления:

- В том числе на входе в дом поставили датчики температуры, которые замеряют температуру на улице, температуру теплоносителя и температуру на обратной трубе из квартир. На основании анализа этих данных автоматически регулируется подача теплоносителя в системе отопления. Во время оттепели заслонка задвигается, в морозы - открывается.

При наличии домового счетчика отопления (а в этом доме, по словам коммунальщиков, он есть) потери тепла по пути к дому никак не отражаются на размерах платежей: жильцы оплачивают лишь тот объем тепла, который поступил в дом уверяют в УК.

Кстати, проверить, как работает система корректировки тепла и счетчик, может и совет дома, который выбирают собственники. А проконтролировать правильность начислений по квитанциям помогут в ГЖИ. Туда жильцам надо обратиться в случае сомнений. Адрес инспекции: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6а.