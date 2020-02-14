Выходные в Воронеже: премьера оперетты, сказки с оркестром, гастроли театра из Санкт-Петербурга

СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ ПОД ОРКЕСТР

Симфонический оркестр Воронежского концертного зала продолжает литературно-музыкальный цикл «Сказки с оркестром», в котором шедевры литературного творчества соединяются с первоклассной музыкой.

14 февраля в Воронеж приедет Алена Бабенко («Водитель для Веры», «Люби меня», «О чем говорят мужчины», «На море!», «Чертово колесо»). Известная актриса прочитает на ночь воронежской ребятне сказки братьев Гримм. Всеми любимые истории «Гензель и Гретель» и «Король Дроздобород» прозвучат под музыку Вагнера, Брукнера, Брамса, Хумпердинка, Малера, Дюка.

"Сказки с оркестром" пройдут в Воронежском концертном зале 14 февраля в 19.00 (6+).

ДВА КОНЦЕРТА СКРИПАЧА-ВИРТУОЗА

14 и 15 февраля в Воронеже выступит наследник знаменитой династии. На гастроли приедет молодой французский скрипач-виртуоз Франсуа Пино-Бенуа.

Музыкант является потомком известного дворянского рода, представители которого дали миру большое количество деятелей искусств. Среди них архитекторы, скульпторы, художники, литераторы, музыканты. В том числе работавшие в России. По проектам архитектора Леонтия Бенуа построены великолепные здания в Петербурге, а художник Александр Бенуа оформлял спектакли знаменитых «Русских сезонов» Дягилева.

- Франсуа Пино-Бенуа уверенно продолжает традиции своего именитого рода. Говоря о мастерстве молодого скрипача, музыкальные критики акцентируют внимание на его виртуозной технике и выразительности интерпретаций, - сообщили организаторы.

Франсуа играет на уникальной скрипке с удивительной судьбой. Ее имя «Женева», инструмент изготовлен в Кремоне в XVIII веке. В XX веке он принадлежал легендарному французскому скрипачу и композитору Люсьену Дюрозуару. Во время Первой мировой войны скрипка спасла музыканту жизнь: благодаря ей Дюрозуар служил не на передовой, а в оркестре.

Франсуа Пино-Бенуа сыграет воронежцам Пятый скрипичный концерт Анри Вьётана, бельгийского скрипача и композитора, семь лет работавшего в Санкт-Петербурге в должности солиста Императорских театров. Творчество Вьётана высоко ценил Чайковский. 17 февраля исполняется 200 лет со дня рождения Анри Вьётана.

Франсуа Пино-Бенуа выступит в сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии: 14 февраля в 19.00, 15 февраля в 18.00.

МУЗЕЙ В КИНО «Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств»

15 февраля в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм о художнике Дэвиде Хокни. Он не только, вероятно, самый популярный художник в Британии, но и суперзвезда мирового искусства, чьи выставки проходят в Лондоне, Нью-Йорке и других мировых столицах. Сегодня художнику уже за 80, но он отказывается считать свой почтенный возраст достаточным поводом сбавить обороты в художественной деятельности. Отталкиваясь от двух громких выставок британца и основываясь на серии откровенных и глубоких интервью с Хокни, режиссёр Фил Грабски мастерски создаёт в фильме портрет одного из крупнейших художников XXI века.

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ТЕАТР В КИНО «Tout paye, или Все оплачено»

15 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из театра "Ленком". Покажут спектакль «Tout paye, или Все оплачено». Весьма обеспеченный мсье Александр Амилькар нанимает себе за деньги членов семьи и друга, чтобы они, взамен настоящих, которых он лишен, с вечера до утра и в выходные дни изображали любовь и привязанность. Женой становится неуспешная актриса, дочерью - юная проститутка, другом - безработный художник, каждому из которых Амилькар придумывает предыдущую жизнь...

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ПРЕМЬЕРА В ОПЕРНОМ

К 75-летию Великой победы Воронежский театр оперы и балета приготовил премьеру. Музыкальный спектакль «Василий Теркин» соединил поэзию Александра Твардовского и музыку известного композитора, автора песен «Смуглянка» и «Эх, дороги» Анатолия Новикова. Спектакль поставил режиссер Андрей Егоров, худрук Санкт-Петербургского музыкального театра драмы и комедии. Постановщик анонсировал работу как историю о любви, смерти и жизни, это будет современный взгляд на военную эпоху.

Спектакль оформил художник из Санкт-Петербурга Василий Семенов. Художественное решение постановки сочетает приемы классического театра и инновационные технологии - анимированные видео-проекции, которые создал видео-художник Артемий Кушулун.

Балетмейстер проекта Денис Постоев поставил яркие массовые танцевальные номера и реалистические драматические сцены. Музыкальной частью спектакля занимался дирижер военного оркестра Воронежского института правительственной связи ФСО Вадим Мунаев.

В спектакле заняты ведущие солисты оперной труппы, артисты хора, балета и музыканты симфонического оркестра театра. Премьера пройдет 15 февраля в 18.00.

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ ИМЕНИ РАЙКИНА

В ВКЗ начинаются гастроли Театра эстрады имени Аркадия Райкина, худруком которого является Юрий Гальцев. Труппа привезла три спектакля.

15 февраля в 19.00 покажут постановку «Дом» по пьесе одного из самых известных современных российских драматургов Евгения Гришковца, созданной в соавторстве с молодой талантливой сценаристкой Анной Матисон.

Главный герой пьесы Игорь - врач, работающий в обычной районной поликлинике. У него есть любимая работа, семья, верные друзья. Жизнь, в общем-то, сложилась. Осталось только осуществить сокровенную детскую мечту - построить дом. Последовавшие за этим решением события заставят героя, которого играет Юрий Гальцев, полностью переосмыслить свою жизнь… Постановка представляет собой необычный синтез эстрады и драмы, она наполнена песнями, танцами и даже элементами театральной клоунады. Гальцев внес в комедию присущую ему легкость, особый лиризм и остроту.

фото предоставлено организаторами

16 февраля в 11.00 театр покажет музыкальное хулиганство по мотивам произведений Чуковского «Бармалей». Встреча с героями, знакомыми с детства, принесет немало открытий. А музыкальные темы Георгия Фиртича из знаменитого мультфильма «Доктор Айболит», зададут спектаклю живой и безудержно веселый ритм.

фото предоставлено организаторами

А вечером 16 февраля (в 19.00) петербуржцы покажут воронежцам спектакль «Шоу для настоящих леди». Сюжет этой веселой музыкальной комедии хорошо знаком зрителям по голливудскому фильму 1959 года «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро в главной роли. Правда, спектакль представляет немного другую версию, наиболее близкую к реальным событиям: в начале 30-х годов прошлого века два актера, чтобы выжить в период кризиса и Великой депрессии, тайно переоделись в женщин-актрис и участвовали в предвыборной кампании сенатора Бена Брауна… Яркий, динамичный спектакль с песнями, танцами и искрометным юмором «Шоу для настоящих леди» - настоящий хит в репертуаре Театра Эстрады. Начало в 19.00.

фото предоставлено организаторами

ШОУ СЛОНОВ

Новая программа гастролирует в цирке по 23 февраля. В двухчасовом представлении «Шоу слонов» зрители увидят венецианский маскарад и бразильский карнавал, «прогуляются» по Монмартру. В программе высшая школа дрессуры лошадей и верховой езды, номера с морскими котиками, арабскими верблюдами, веселые пони, неутомимыми собачками и разноцветными попугаями какаду и ара. Поклонников циркового искусства ждут номера с групповыми акробатами, воздушными гимнастами, эквилибристами на пьедестале, клоунской группой «Внуки лейтенанта Шмидта» и даже волшебство с исчезновением человека!

«Гвоздем» представления является аттракцион с индийскими слонами лауреата Международного циркового фестиваля "ИДОЛ-2019", артиста Варшавского цирка Сергея Гулевича. Его подопечные Дженни и Магда – настоящие звезды и не только цирка, но и кино. Эти слонихи снимались, дублируя друг друга, в фильме «Слон», где главную роль сыграл Сергей Шнуров! В аттракционе слонихи катают дрессировщиков на хоботе, играют с залом в мячик, делают ласточку, становятся в стойки.

15 и 16 февраля в 12.00 и 16.00.

ТЕАТР В КИНО «Комеди Франсез: Проделки Скапена»

16 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Комеди Франсез. «Проделки Скапена» - комедия-фарс, комедия-буффонада на протяжении уже трёх столетий любима театрами и зрителями всего мира. События пьесы разворачиваются в Неаполе, морском порту, распахнутом не только всем ветрам, но и чувствам, и приключениям. Здесь двое влюблённых перед угрозой гнева своих деспотичных папаш, обращаются к Скапену, слуге одного из них, наделённому неукротимой энергией, с просьбой о помощи...

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ВОЕННЫЕ СНИМКИ

16 февраля в музее-диораме (Ленинский проспект, 94) откроется фотовыставка «Воронеж помнит». Проект посвящен 12-летию присвоения Воронежу почетного звания «Город воинской славы» и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- На фотовыставке будут представлены старинные, а также малоизвестные фотографии Воронежа 1943-1945 годов, на которых запечатлен разрушенный город, его жители. А также фотоснимки краеведа Александра Березянского в стиле наложения старинных кадров на современные фотографии, снятые с того же ракурса. Снимки вызывают так называемый эффект исторического присутствия, путешествия на «машине времени», - сообщили организаторы.

Кроме фотографий на выставке можно будет увидеть предметы военных лет, познакомиться с реконструкторами и посмотреть эпизоды документального фильма «Фронт Победы: Воронежский-1-Украинский фронт» воронежского режиссера Александра Никонова. В этот день пройдет также конференция известных воронежских историков и краеведов.

Выставка продлится до 25 февраля. Вход свободный.

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ

В Камерном театре работает новая экспозиция. В арт-галерее показывают выставку «Небесные граждане». Это работы художницы Елены Черкасовой.

Она родилась в московской интеллигентной семье, но отличалась своевольным, бунтарским характером, не признавала официального советского искусства и в молодости писала картины, известные среди представителей московской богемы, андеграундной молодежи 80-х годов. Потом пережила серьезный духовный кризис, пришла к христианской вере, оставила занятия живописью на многие годы. Но потом призвание взяло верх и вот уже более 20 лет Елена пишет картины - на темы христианской жизни.

Художница выставлялась в «Манеже», ЦДХ, музеях Саратова, Самары, Тулы, Екатеринбурга и других городов, в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, культурном центре «Покровские ворота», а также в итальянских городах Вероне, Сереньо и Сериате.

Воронежцам показывают работы разных лет. Выставку можно посмотреть бесплатно со вторника по воскресенье с 13.00 до 17.00.

ВЫСТАВКА ТРОПИНИНА

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Портрет в перспективе. Собрание Музея Тропинина». Проект представил более 40 портретов - работы главного портретиста Москвы Василия Тропинина и московских художников. Хронология работ охватывает сразу три столетия - со второй половины XVIII века до 40-х годов ХХ века.

- Еще будучи крепостным, Василий Тропинин получил широкое признание среди заказчиков и профессионалов, создав галерею образов москвичей разных сословий XIX века. В частности, выставка показывает парные портреты представителей старинного купеческого рода Мазуриных, которые демонстрируют мастерство и талант Тропинина, уникальность его стиля и техники. Также из собрания Музея Тропинина представлены два детских портрета кисти Шамшина, они дают представление о мире детства первой половины XIX века, который немало удивит современную публику, - отметили в музее.

Кроме того, в экспозицию вошли произведения таких выдающихся русских живописцев как Антропов, Аргунов, Варнек, Малютин, а также работы иностранных мастеров, работавших в России - Луи Каравака, Дамона Ортолани, Лаша, Ротари. Воронежский музей дополнил выставку портретами из своего собрания.

Можно посмотреть до 22 марта.

КУПЕЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

На третьем этаже музея имени Крамского открылась выставка «Моршанская старина». Экспозиция представит коллекцию народного бытового портрета из собрания Моршанского историко-художественного музея. Она приурочена к празднованию 240-летия купеческого города Моршанска, одного из самобытных городков Центральной России. На выставке около 40 портретов обывателей Моршанска конца XVIII – начала XX веков из крестьянской и купеческо-мещанской среды, выполненных в технике масляной живописи по холсту и жести, а также тушью на картоне.

- Представленные экспонаты помогут проследить основные этапы существования жанра от зарождения до угасания, наступления эпохи фотографии. Наиболее яркому раскрытию портретных образов способствуют исторические фотографии Моршанска, разнообразные памятники купеческо-мещанского и старообрядческого быта: костюм, торговая утварь, посуда, книги, медно-литые иконы. Посетители погрузятся в атмосферу старого Моршанска периода его расцвета, когда на пристанях города формировался крупнейший в стране транзитный торговый хлебный караван, - анонсировали проект в музее.

Выставку можно посмотреть по 1 марта.

ПЕЙЗАЖИ УРАЛА

В Доме актера работает выставка художника Виктора Аникина «Урал. Времена года». Творец живет в городе Березники Пермского края. Поклонник импрессионистов, он взял за основу для своего творчества их идею - передать впечатление работы на пленэре.

Пейзажи Урала, особенность родной природы - излюбленная тема Виктора Петровича. На холстах темная вода с солнечными бликами в зимней реке, снежные поляны, тяжелые лапы таежных елей, зимний закат, летние поля с цветущим иван-чаем, надвигающаяся гроза над рекой, осенний лес с мягкой, выгоревшей на солнце, пушистой сентябрьское прозрачное синее небо...

Выставку можно посмотреть бесплатно до 17 февраля.