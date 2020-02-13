Глава Воронежа: «Прекрасные объекты с шикарным оборудованием»

В четверг, 13 февраля, садики работали в тестовом режиме – учреждения открылись совсем недавно и пока принимают карапузов на несколько часов в день. Такой режим позволяет детям не разлучаться с мамой надолго и привыкать к новой обстановке постепенно. Поэтому посетивший садики мэр детей там не застал. Но его с радостью встретили сотрудники учреждений: они показали градоначальнику маленькие спаленки, игровые комнаты, спортивные и музыкальные залы, кабинеты творчества и моделирования, психологической разгрузки. С большим интересом Вадим Кстенин посмотрел, как устроены пищеблоки.

«ДЕТЯМ ОТ НАС НЕ ХОЧЕТСЯ УХОДИТЬ»

Первое учреждение находится на ул. 9 Января, 233/45 и рассчитано на 140 мест.

- Детям от нас не хочется уходить: комната психологической разгрузки оборудована кривыми зеркалами, сухим бассейном. В большом холле с помощью «говорящего» светофора мы разучиваем правила дорожного движения. В музыкальном зале в ожидании педагога малыши могут поиграть на простых музыкальных инструментах. Для старшей группы у нас есть кабинет конструирования-моделирования, в котором с помощью планшетов воспитанники будут приобретать инженерные навыки, - рассказала заведующая дошкольным учреждением Ольга Быканова.

По ее словам, свободных мест в садике уже нет, несмотря на то, что 11 февраля неподалеку на ул. 45 Стрелковой дивизии, 259/4 заработал еще один детсад на 200 мест.

Садик №92 на ул. 45 Стрелковой дивизии, 259/4 находится на первом и втором этажах многоквартирного дома.Фото: с сайта мэрии Воронежа

- В первый день ребятишки были в восторге от игрушек, от того, как у нас красиво, а на второй - поняли, что остаются без мамы, что это надолго, и начали плакать. Но это временно. У нас каждая группа наполнена интерактивным оборудованием – у детей есть ноутбуки, интерактивные доски. Это вносит разнообразие в образовательный процесс. В комнатах экспериментирования, творчества, сенсорной комнате детям предоставляется большой простор для развития, - рассказала заведующая вторым садиком Ольга Никулина.

ТЕМПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ СОЦОБЪЕКТОВ НЕ БУДУТ СНИЖАТЬСЯ

Вадим Кстенин не просто так посетил оба учреждения. Они находятся на двух нижних этажах многоквартирных домов. В первом случае дом строила компания ДСК, во втором – «Выбор». В конце прошлого года мэрия выкупила у них садики за 128,4 и 183,6 млн рублей соответственно. Еще один такой же, возведенный за счет застройщика и выкупленный в муниципальную собственность, детсад на 100 мест находится на ул. 9 Января, 68, корпус 4.

- Все три выкупленных садика построены по современным требованиям. Это прекрасные объекты с шикарным оборудованием, - отметил градоначальник.

Он напомнил, что в прошлом году в Воронеже ввели в строй рекордное количество социальных объектов. Помимо этих трех встроенных садиков мэр назвал еще шесть отдельно стоящих дошкольных учреждений, четыре школы и две пристройки к ним.

- В этом году мы возводим восемь больших пристроек к существующим детским садикам, два очень больших детсада с максимальной вместимостью на 300 мест на улице Артамонова и в Шилово. В следующем - начнется строительство уникальной школы на 2860 мест на Московском проспекте. Это будет самая большая школа в стране. Она появится в густонаселённом районе, в котором все еще продолжается строительство. Рядом с этой школой будет еще детсад на 600 мест, - отметил Вадим Кстенин.

Он пообещал опубликовать полный список проектируемых в Воронеже соцобъектов, чтобы жители знали, когда и в какие сроки они будут построены.

- Также с этого года мы запускаем следующее частно-государственное партнерство: новые встроенные детские садики будут передаваться частным некоммерческим организациям, которые специализируются на оказании дошкольных услуг. Такие организации получат субсидии как с муниципального, так и с регионального уровней. Сейчас мы выстраиваем экономическую модель, чтобы это все могло работать. Отдельно стоящие садики также будут возводиться как в рамках нацпроектов, так и в рамках областного и муниципального бюджетов и в том числе будет использован наш опыт по их выкупу, - заявил Вадим Кстенин.