Воронежцы боятся лишиться парка «Оптимист»

У жителей Советского района снова появились опасения за судьбу парка «Оптимист». Горожане рассказали, что несколько дней назад в лесу появились люди с пилами, которые принялись валить деревья, причем не только сухие, но и на вид вполне живые сосны.

- Это видно на спилах оставшихся пней, - рассказала нам местная жительница Наталья. – Спиленные деревья убирают в мешки и вывозят. На наши вопросы рабочие отвечают грубо или с издевкой, что на месте леса оборудуют площадку для празднования Масленицы.

Не удивительно, что после таких заявлений горожане начали еще больше тревожиться за судьбу любимого места отдыха. Насторожил и тот факт, что для вывоза порубочных остатков в парке пробили просеку ценой еще нескольких десятков живых деревьев.

- Рядом находится кафе и строится лыжная база, - продолжает Наталья. – И деревья исчезают рядом с ними, сама собой приходит мысль, что территорию расчищают намеренно под новое строительство или расширение этих объектов. Хотелось бы ошибиться в своих опасениях…

Другая наша читательница Светлана, жительница одного из соседних домов, подтвердила, что лес редеет год от года:

- Я живу на верхнем этаже и мне из окна хорошо видно, что деревьев становится меньше и меньше, а просек – больше.

Напомним, что опасения горожан возникают не на пустом месте и прецедентов, когда строители покушались на территорию парка, в прошлом хватает. Достаточно вспомнить 2010 год, когда здесь едва не началось возведение высоток. Защитить «Оптимист» помогло только решение о придании ему статуса особо охраняемой территории. Кстати, в этом статусе парк находится и ныне, но горожан это не успокаивает: «Строители теперь стали хитрее и действуют тайными методами, позволяющими обойти закон», считают они.

ЗА МЕСЯЦ ВЫВЕЗЛИ 200 КУБОВ СУХОСТОЯ

Между тем в администрации Воронежа тревог горожан по поводу «Оптимиста» не разделяют:

- В парке сейчас идет вырубка сухостоя. На все деревья, которые пилят, имеются порубочные билеты (соответствующие разрешения управления экологии – авт.), - заверили в пресс-службе мэрии. – За последний месяц с территории вывезли около 200 кубометров сухостоя. Живые деревья не вырубают. Однако, если у жителей есть факты, свидетельствующие об обратном, обращайтесь в городское управление экологии через электронную приемную сайта горадминистрации или по телефону 228-31-82.

На наш вопрос о том, будут ли на место погибших деревьев высаживаться новые, в мэрии ответили неопределенно:

- Пока конкретных планов по посадке деревьев в парке «Оптимист» нет. Это будет решаться отдельно, после обследования территории и выезда экологов.

Но сроков не назвали.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

В горадминистрации также рассказали, что 15 февраля по инициативе местных жителей в парке пройдет субботник – акция «Зимний лес», в рамках которой горожане и экологи очистят территорию от мусора.

- Приглашаем на субботник всех, кто переживает за судьбу парка «Оптимист», - отметили в мэрии. – Там будут присутствовать и сотрудники городского управления экологии. Местные жители смогут напрямую задать им волнующие их вопросы и получить разъяснения.

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