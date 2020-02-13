В Воронежской области уже четыре тысячи самозанятых: кто это такие и в чем их преимущества?

В Воронежской области в качестве самозанятых уже зарегистрировали более четырех тысяч человек. Об этом «Комсомольской правде» рассказал Сергей Четвериков, начальник отдела налогообложения юридических лиц регионального УФНС.

- Мы прогнозируем, что к концу этого года количество жителей нашего региона с таким статусом достигнет не менее 12 тысяч, - подчеркнул Сергей Александрович.

Применять его в отдельных регионах начали с 2019 года. В Воронежскую же область он пришел в 2020-ом. Данный налоговый режим должен будет действовать не менее 10 лет. Зачем он нужен и почему стоит задуматься о самозанятости - об этом вы сможете узнать в нашем материале.

Сергей ЧетвериковФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В чем преимущество?

Переходить или же нет на новый налоговый режим – решать вам, это дело добровольное. Статус самозанятого может заинтересовать тех, кто занимается репетиторством, сдает квартиры в наем, делает ремонт или, например, печет торты на заказ. Таким образом, все эти люди смогут получать доход от своей подработки без рисков получить штраф. Для индивидуального предпринимателя – это возможность легально вести бизнес и платить налог по льготной ставке.

- Если вы в качестве самозанятого будете получать доход от физических лиц, то будет применяться ставка 4%, если доходы вы получите от какой-либо организации или индивидуальных предпринимателей, то ставка будет 6%, - отметил Сергей Четвериков.

К тому же предоставляется налоговый вычет - до10 тысяч рублей.

Зачем это нужно?

У человека, который, например, работает домашним кондитером, наверняка возникнет вопрос: «А почему бы мне не продолжить брать заказы как раньше и нигде не регистрироваться?»

- Помните старую рекламу со слоганом «Заплати налоги и спи спокойно»? То же самое и здесь. Цель этого нововведения - не собрать какую-то большую массу налогов. Наша задача - легализовать бизнес и повысить правосознание граждан, - отвечает Сергей Александрович. - Наверное, любому человеку проще работать в открытую: тогда он сможет сказать заказчику, что он - самозанятый и трудится официально. Это гарантия. Кроме того, у человека будет законная зарплата. Представьте: потребуется ему обратиться в банк, например, за кредитом, - как без соответствующих документов подтвердить свои доходы?

Есть ли ограничения?

Если вы самозанятый – то естественно, что у вас не должно быть договора с работодателем. То есть вы не можете быть «самозанятым преподавателем», получая заработную плату по трудовому договору в частной школе. Но тут есть нюанс. Вы можете иметь трудовой договор учителя, но при этом как самозанятый человек заниматься репетиторством на дому.

Есть ограничения и по видам деятельности – они указаны в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

- Есть виды деятельности, в отношении которых специальный налоговый режим применять нельзя. В частности, это касается лиц, торгующих подакцизными товарами, да и вообще всех, кто занимается перепродажей покупных товаров. Также самозанятыми не смогут стать люди, которые, например, занимаются добычей полезных ископаемых или адвокатской или нотариальной деятельностью, - объясняет Сергей Четвериков.

Зато как самозанятый вы можете перевозить пассажиров или грузы, оказывать косметические услуги на дому или сдавать в аренду квартиру. Вариантов много.

Также самозанятым нельзя привлекать наемных работников.

А если ваш доход как самозанятого по итогам года превысит 2,4 млн рублей, то вам придется поменять свой статус. С таким доходом вы по праву можете считаться уже полноценным предпринимателем.

Самозанятым быть сложно?

Для регистрации вам не нужно идти в инспекцию, достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог».

- Главное достоинство этого режима в его доступности. Для того чтобы стать самозанятым, не нужно посещать налоговые органы или какие-либо другие регистрирующие центры. Достаточно воспользоваться мобильным приложением, - комментирует Сергей Четвериков.

Декларацию также представлять не нужно – то есть, бороться с бумажной волокитой не придется. Налог начисляется автоматически в приложении. Уведомление о сумме налога, подлежащего уплате, будет отражено также в мобильном приложении до 12 числа следующего месяца, а уплатить его надо до 25 числа следующего месяца.

В выборе профессии самозанятых практически не ограничиваютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как будут отражаться доходы?

Самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору. Ваша зарплата не будет учитываться при расчете налога. А трудовой стаж по месту работы не прерывается.

- Доходы от своей профессиональной деятельности в качестве самозанятого необходимо отражать в приложении «Мой налог». На карту же вы можете получать и деньги по основному месту работу, и переводы от родственников или друзей, - сказал наш собеседник.

Получается, что отношения налогового органа и самозанятых будут строиться на доверии? Отчасти так. Но будут работать и механизмы контроля.

- В частности существуют виды автоматизированного контроля. Например, если человек будет получать доходы от бывшего работодателя, а сам зарегистрируется как самозанятый, - это будет являться нарушением, - комментирует Сергей Четвериков.

Что будет с пенсией?

Самозанятый не обязан платить фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Но тогда о собственной старости и о накоплениях, на которые вы будете жить после 60 или 65 лет, придется позаботиться самому.

- Что касается медицинского страхования, то следует учитывать, что от общей суммы уплаченного налога часть будет перечисляться в Фонд обязательного медицинского страхования. Так что в этой части переживать не стоит, - отмечает Сергей Четвериков.

А если все пойдет плохо?

Любое новое начинание – это риск. Быть может, ваши торты не придутся по вкусу клиенту. Или вы не найдете достаточно тех воронежцев, кто захочет, чтобы вы его фотографировали за деньги.

В этом случае важно не унывать и помнить, что при отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей. Сняться с учета в качестве плательщика этого налога также легко, как и зарегистрироваться. Сделать это можно в том же мобильном приложении «Мой налог».