Валерий Кипелов: Когда я увидел в «Вечернем Урганте», что снова поет Носков, я заплакал!

12 февраля в воронежском Event-Hall аншлаг собрал Валерий Кипелов сотоварищи. Музыканты сыграли симфопроект - хиты хэви-метал прозвучали в симфонической обработке под живой оркестр.

А перед концертом Валерий Кипелов рассказал «Комсомолке» о закулисье проекта, отношении к премиям и пенсии.

ДОЧКА СКАЗАЛА, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПЕТЬ СО МНОЙ

- Многие российские рок-группы уже давно играют с оркестрами. Почему вы так задержались?

- Задумываться об этом начали много лет назад. Мы с Александром Манякиным участвовали в подобном проекте в 2002 году - тогда, еще в составе «Арии», мы стали первой российской группой, кто сыграл с оркестром. Так что идеи давно витали в воздухе. Но это сложный процесс. Надо сделать грамотные оркестровые аранжировки. Сама организация концерта с оркестром сильно отличается от наших обычных выступлений - другие требования к звуку, свету, транспортной логистике. Даже я на сцене становлюсь совсем другим, нежели в обычных концертах. И вообще нужно достичь гармонии между нашими жесткими гитарными партиями и оркестром - создать баланс, чтобы группа не перетягивала на себя ни звук, ни оркестр. Еще одна сложность - необходимо найти контакт между дирижером и нами, между дирижером и оркестром, поскольку дирижер в туре работает не со своими музыкантами. Если концерты в близлежащих городах, например, Воронеж-Курск-Орел, можно привлечь один оркестр. А скажем, в Сибири в каждом новом городе выступает новый оркестр. Конечно, мы заранее отсылаем ноты музыкантам, дирижер приезжает раньше на репетиции, но все равно сложно вписаться в новый коллектив… Вообще, этот проект - дело рук нашего директора Евгения Одинцова. Сначала я скептически отнесся к его идее. Можно отыграть концерт с оркестром в одном городе. Но когда речь зашла о туре, когда я представил себе эту глобальную историю с оркестром, к которому каждый раз надо привыкать, сыгрываться, выезжать раньше… Так-то обычно мы приезжаем в город в день концерта, а теперь на сутки раньше, чтобы провести несколько репетиций.

- Почему не взяли дирижером вашу дочь Жанну?

- Каждый должен заниматься своим делом. Она занята детьми, не только своими, она работает в детском проекте «Домисолька» и плюс еще в музыкальной школе. Трудоголик сумасшедший - даже не знаю, в кого она такая. Оторвать ее от любимого дела невозможно. К тому же, работа с детьми и с оркестром взрослых - разные вещи. Кстати, Жанна раньше участвовала в наших концертах, мы с ней какие-то песни вместе пели. Но она больше не хочет: ей как-то показалось, что неудачно спела и она сказала: «Папа, я больше никогда в жизни с тобой играть не буду!» Обе внучки тоже поют, они подпевали в нашей песне «Выше». Да и мой сын играл у нас на виолончели, он закончил консерваторию. Но он не хочет, чтобы его как-то связывали со мной. Когда его спрашивают, не является ли он сыном Кипелова, он отвечает: «В общем, да, но при чем здесь папа?». Я не обижаюсь. В данном случае он молодец. Идет своим путем.

Валерий Кипелов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГЛАВНОЕ - ПРЕОДОЛЕТЬ ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

- Над чем сейчас работаете?

- Одна новая песня полностью готова, осталось записать. У нас большой музыкальный материал в работе: у каждого по несколько песен. Ждем, когда наша поэтесса Маргарита Пушкина освободится и займется нами. Сейчас у нее своих проектов много. Раскрою секрет: она делает большой проект «Гарри Поттер», я даже отдельные арии уже слышал. После завершения тура планируем выступления на фестивалях: в Германии, например, в конце мая. В общем, работа идет. Нас часто обвиняют в том, что долго работаем над альбомом, не так часто они выходят. Но, как говорил Владимир Ильич: «Лучше меньше, да лучше».

- А вам больше нравится выступать на фестивалях или закрытых площадках?

- В залах зрители ближе, видишь их глаза. Но нравится играть и на опен-эйрах. Больше всего запомнился фестиваль «Рок над Волгой» в 2013 году, где мы выступали перед Rammstein. Там было больше 700 тыс человек - это рекордное число зрителей, перед которыми мы выступали.

- В конце 2019 года вы записали клип «Жажда невозможного» - о преодолении себя. А какое преодоление считаете главным личным достижением?

- Жизнь музыканта, особенно рок-музыканта, - всегда преодоление. Бывает, что закидывает наверх, а потом резко падаешь вниз. За свою жизнь я испытывал таких пиков и падений много. Самое главное - преодоление внутреннего голоса, который тебе говорит «Все! Больше ничего уже не будет!». Нужно верить в себя и никогда не позволять себе расслабляться. Жизнь настолько удивительна, что в какой-то момент вдруг что-то неожиданное происходит, люди опять начинают петь твои песни, и ты снова поднимаешься наверх. У нас есть альбом «Жить вопреки», в заглавной песне мы попытались ответить на этот вопрос: надо ли жить вопреки обстоятельствам, в которые жизнь тебя порой загоняет.

- Свежий пример преодоления - Николай Носков, который после инсульта снова стал выступать…

- Согласен. Когда продюсер Виктор Дробыш сказал, что Коля включился в работу, я был в замешательстве, спросил, как он вообще, ведь такой диагноз… Виктор сказал, что он ходит с палочкой, начал петь… А когда увидел, как Носков пел на «Вечернем Урганте», я даже заплакал. Он молодец!

- На днях пройдет «Чартова дюжина». В номинации «Солист» вы заявлены вместе с Владимиром Котляровым из группы «Порнофильмы» и Константином Кинчевым. Как вам такое соседство? И как вы вообще относитесь к премиям? Получаете какое-то удовольствие от них, или уже никому ничего доказывать не нужно?

- Костю Кинчева хорошо знаю, часто встречаемся на разных фестивалях. А вот с вокалистом «Порнофильмов» не знаком. Возможно, я человек ортодоксальных взглядов, но так назвать группу... Наверное, она популярна... Что касается номинации, мне было бы приятнее, если бы нас номинировали в какой-то другой категории - «За лучший концерт с оркестром», или «Лучшее шоу», или «Лучший альбом». Конечно, приятно, если назовут лучшим. Но я не разделяю свой личный успех от успеха группы. Без ребят я бы никогда не состоялся. В общем, конечно, всегда приятно, когда о тебе вспоминают лишний раз, награждают. Но быть лучшим вокалистом не самоцель. Приятнее, когда ко мне подходят на улице, а я передвигаюсь в метро, пожимают руку и благодарят - за «Косово поле», или за песню «Непокоренный», или просто за гражданскую позицию. Это мне ближе к сердцу.

КАК СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК МОГУ РАЗГУЛЯТЬСЯ НА ПЕНСИЮ. НО НЕ ПРОБОВАЛ

- Вы как-то сказали, что сочиняете песни, гуляя по парку.

- Я живу недалеко от царицынского парка. И почти каждый день там гуляю. Часам к семи вечера у меня возникает какой-то зуд: я понимаю, что мне надо выйти. Потому что в это время обычно концерты проходят. И если я не на гастролях – мне надо погулять. От дома до парка около трех километров. Я иду пешком, гуляю долго. Особенно люблю вечернее время, вокруг почти никого нет, а когда морозно, народ совсем разбегается, кругом зажигаются фонари, так красиво становится, ощущение, что попал в огромный театр! Песню «Выше» написал в парке. Мы долго бились над текстом, и именно в Царицыно у меня возникли фрагменты текста и музыки. Какая-то волшебная сила действует на меня в этом парке. Я туда хожу как в храм. Бывает, устанешь от работы, какое-то разочарование наступает, а после прогулки выходишь просветленным и с желанием работать, двигаться, жить. В общей сложности я нагуливаю по парку девять километров в день. Буквально перед поездкой в Воронеж гулял по Царицыно с внучками. Им 18 и 11 лет. Я их обожаю, для меня прогулки с ними просто подарок: они рассказывают о своих событиях, чем живут и интересуются. Хотя мы живем рядышком и постоянно перезваниваемся, все равно эти прогулки для меня самая большая ценность.

- А еще какие у вас ценности в жизни? Есть семейные традиции, которые вы никогда не нарушаете?

- Новый год я всегда встречаю в кругу семьи, мы никогда в этот праздник не занимаемся чесом. Только с детьми, внуками, близкими родственниками. Празднуем в загородном доме, ходим в баню, поем народные песни под баян и балалайку. Да и вообще все значимые праздники справляю в кругу семьи. Семья для меня многое значит в жизни, она всегда помогает, поддерживает. Семейные ценности сложно с чем-то сравнить. Сейчас все обсуждают изменения Конституции. Я бы красной строкой вбил туда «семейные ценности».

- Еще все обсуждают пенсии. У вас какая, если не секрет?

- Я пенсионер второй год. Долго не оформлял, пока директор не заставил меня пойти в Пенсионный фонд. Теперь получаю свои 16 900 рублей. Наша поэтесса Рита Пушкина жаловалась, что у нее пенсия меньше. Я как человек скромный, разгуляться на такую пенсию вполне могу, только не пробовал.

Валерий Кипелов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Какой самый дорогой подарок делали близким?

- Внучка любит путешествовать. И мы ей в качестве языковой практики по английскому языку дарили туры. Она ездила в Шотландию, в место, где снимали «Гарри Поттера». Еще в Китай… Сын у меня мечтал об очень хорошей виолончели, и я ему подарил… Еще у нас есть подруга, воздушная гимнастка, работает в цирке братьев Запашных, я как-то позвонил поздравить ее с днем рождения и спел хит Элвиса Пресли Love me tender. Она меня не узнала и даже расплакалась.

- Если группа «Кипелов» решит завершить творческую карьеру, какой песней вы бы закрыли свой последний концерт?

- Чем-то оптимистическим, наверное. Я бы спел «Жить вопреки» или «Путь наверх». Последняя написана о сложном периоде в нашей жизни, когда я работал сторожем в подвале, охранял турбазу со складом музыкальной аппаратуры, где мы тогда репетировали. И все время вспоминал строчки: «Упавшему вниз дальше некуда падать, ибо есть только путь наверх». Вот на такой оптимистической ноте я бы завершил карьеру. Хотя, Бог его знает, как жизнь обернется. Может, какие-то новые грани откроются - может, я переключусь на народные песни. Надеюсь, Господь как-то сподобит, и до 80 лет дотяну. Я же веду здоровый образ жизни: в этом году исполняется 25 лет, как я завязал со всеми спиртными напитками, и девять лет, как бросил курить. Поэтому и гуляю в парке в качестве замены всем этим «нехорошестям», общаюсь с внучками - в жизни нужен позитив!