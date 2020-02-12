Студенты воронежских вузов узнали о своих правах

История российского парламентаризма, формирование федерального и регионального законодательства, а также реализация нацпроектов – главные темы проекта в 2020 году.

Парламентские уроки для школьников и студентов стартовали в регионе по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. В рамках таких уроков депутаты регионального парламента встречались с молодежью на территории учебных заведений, расположенных в их избирательных округах.

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– Парламентский урок – это долгосрочный образовательный и просветительский проект, где депутаты рассказывают об истории Российского и Воронежского парламентаризма, основных законах страны и области, объясняют, как устроена работа Воронежской областной Думы, какова структура законотворческого процесса, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – С каждым годом молодые люди все активней стремятся участвовать в политической жизни общества, поэтому важно объяснить сегодняшним школьникам и студентам, как происходит влияние гражданина на процесс законотворчества на муниципальном, региональном и федеральном уровне, и как можно участвовать в этом процессе.

Одной из первых в новом году в рамках этого проекта провела урок председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения, главный внештатный неонатолог региона, доктор медицинских наук, профессор Людмила Ипполитова. Она встретилась со старшекурсниками стоматологического факультета медицинского университета.

История российского парламентаризма, законы – федеральные и региональные, а также реализация нацпроектов – главные темы, которые успели обсудить в течение академического часа. Образовательный проект «Парламентский урок» нацелен в первую очередь на студентов-старшекурсников. Людмила Ипполитова уже проводила такие уроки для студентов лечебного факультета медуниверситета. Отмечает, что интерес к законодательству и социальной политике государства среди молодежи очень высок. Тем более что общение с будущими врачами проходит в формате диалога, и любой желающий может задать депутату любой интересующий вопрос.

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– Я всегда начинаю Парламентский урок с того, что Воронежская областная Дума работает по принципу обратной связи, что депутаты открыты для жителей региона. К тому же у избирателей, особенно молодого возраста, есть возможность через Молодежный парламент или через депутата от своего округа обратиться с законодательными инициативами или рассказать о проблемах, которые волнуют их сверстников, – рассказала Людмила Ипполитова.

Депутат облдумы подчеркнула, что просветительский проект «Парламентский урок» будет продолжен и в 2020 году. Народные избранники планируют посетить с лекциями все высшие и средние учебные заведения региона. Кроме того формат встреч может быть расширен за счет проведения круглых столов с участием молодых и многодетных семей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.