В Воронежской области вновь пройдет Форум молодежных парламентов ЦФО

Планируется, что масштабное мероприятие, которое традиционно организуют Воронежская областная Дума и Молодежный парламент Воронежской области, пройдет в конце августа или начале сентября этого года. Об этом сообщила председатель Молодежного парламента Воронежской области Елена Бойкова в ходе первого в новом году заседания молодых законодателей региона.

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Традиционно по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова с обращением перед молодыми коллегами выступили действующие депутаты регионального парламента. В работе молодежного заксобрания области приняли участие председатель Комитета регионального парламента по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Виктор Буздалин, председатель думского Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артём Зубков и председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Перед этим Виктор Буздалин зачитал участникам заседания приветственное слово председателя областной Думы. В нем, в частности, Владимир Нетёсов отмечает, что за многие годы между депутатами, аппаратом областной Думы и Молодёжным парламентом сложились деловые и конструктивные отношения, способствующие созданию качественной законодательной базы в сфере молодёжной политики.

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– Ни один закон и ни одно решение, касающиеся прав и интересов молодых людей, не принимаются без учета мнения Молодёжного парламента. Наше сотрудничество будет крепнуть и развиваться, особенно в свете стратегических задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

От своего имени Виктор Буздалин призвал молодых парламентариев быть более активными и отметил, что депутатский корпус всегда открыт для любых предложений членов Молодежного парламента региона. Людмила Ипполитова информировала представителей молпарламента о законодательных инициативах, которые призваны усовершенствовать различные направления в социальной сфере региона, и предложила молодым законодателям поучаствовать в ряде совместных просветительских акций в рамках долгосрочного образовательного проекта Воронежской областной Думы «Парламентский урок». В свою очередь Артём Зубков поделился опытом своей работы в Молодежном парламенте и дал ряд практических советов.

Затем участники заседания перешли к основной повестке дня. Были заслушаны отчеты о работе комитетов Молодежного парламента за 2019 год, а также планы на текущий. В ходе работы участники встречи утвердили изменения в Комитетах парламента и приняли решение о приеме в кадровый резерв новых членов.

Кроме того, Елена Бойкова рассказала о предварительных итогах общероссийского теста по истории Отечества, который проводился в нашем регионе в декабре прошлого года. Проверка знаний по истории включала 40 заданий, которые охватывают все периоды существования российского государства. В тесте были вопросы о военных событиях и выдающихся личностях, об отечественной культуре и искусстве, спорте, достижениях в науке и географических открытиях. Задания были подготовлены учеными Военного университета Министерства обороны РФ.

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Также председатель Молодежного парламента анонсировала подготовку к третьему Форуму молодежных парламентов ЦФО (два предыдущих также прошли в Воронеже). Высокий уровень организации этих мероприятий дал возможность нашему региону повторить Форум и в нынешнем году, отметила Елена Бойкова. На текущий момент создана рабочая группа по организации Форума, планируется, что он пройдет в августе или сентябре этого года.