2020-02-10T14:59:03+03:00
Общество

В Воронежской области определили топ-3 самых травматичных отраслей

В «лидерах» промышленное производство
Татьяна МИСТЮКОВА
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Руководитель Государственной инспекции труда по Воронежской области Иван Яцких.Руководитель Государственной инспекции труда по Воронежской области Иван Яцких.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня на планерке в правительстве области руководитель Государственной инспекции труда по региону Иван Яцких рассказал, как у нас обстоят дела по охране труда. Картина у чиновника получилась, мягко говоря, безрадостная.

РОСТ СМЕРТНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ НА 200%

В идеале на производстве вообще не должно быть несчастных случаев по вине работника и (или) работодателя. А фактически у нас впервые за пять лет не уменьшилось количество смертельных случаев на рабочем месте. Виной тому, по словам Ивана Яцких, плохая организация охраны труда на предприятиях: допуск работника на производство без необходимого обучения, предварительного инструктажа и отсутствие контроля со стороны должностных лиц за исполнением техники безопасности. Также сами работники нарушают трудовую дисциплину. И это далеко не весь список.

Самыми травматичными оказались три отрасли, связанные с производством. «Лидирует» промышленный сектор.

- В 2019 году там пострадало 20 человек, двое из которых умерли, тяжелые травмы получили 18. Второе место занимает сельское хозяйство – 12 случаев, из них со смертельным исходом – 1, остальные – тяжкий вред здоровью. В этой отрасли с одной стороны год от года уменьшаются смертельные случаи, но растет травматизм. Третье место занимает строительная сфера. Там в прошлом году произошло 11 нечастных случаев, связанных с производством. Из них с летальным исходом – 6. Здесь идет снижение общего количества тяжелого травматизма, но рост смертей на 200% (в 2018-ом их было 3). Главной причиной всех преступлений является неудовлетворительная организация работ, - отметил Иван Яцких.

Кроме того, в сфере ЖКХ в прошлом году произошли 3 несчастных случая – 2 человека пострадали, один умер.

ПРОВЕРЯТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Иван Яцких пояснил, что промышленный сектор и строительство – это производства с максимальным количеством опасных факторов, которые несут вред жизни и здоровью:

- Строительная отрасль – лидер по выявлению опасных факторов. Также в этом секторе мы фиксируем большое количество людей, оформленных не по трудовому договору. Они не защищены трудовым законодательством и нормами охраны труда. Эта информация была направлена в правительство страны, в результате чего приняли решение провести проверку всех организаций строительной отрасли. Проверки начинаются с этой недели и заканчиваются в мае. Мы проверим по графику конкретные объекты, генподрядчиков. В случае выявления нарушений у субподрядчиков, их также проверят.

За нарушения трудового законодательства работодателям грозят штрафы:

- Будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности, как предприятий, так и должностных лиц. Штрафы на юридических лиц составляют от 30 до 150 тысяч рублей. В рамках одной проверки может быть выявлен ряд нарушений. Также они должны будут устранить все выявленные нами нарушения, - заявил главный трудовой инспектор области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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