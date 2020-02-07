ВТБ открыл «Уральским авиалиниям» кредитную линию объемом 2 млрд рублей

Финансирование может быть использовано как для пополнения оборотных средств, так и для приобретения и модернизации активов, выполнения строительно-монтажных работ, а также рефинансирования кредитов других банков.

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ, отметил: «Мы продолжаем расширять линейку финансовых услуг для бизнеса и нацелены на продуктивное сотрудничество с предприятиями-лидерами своих отраслей. «Уральские авиалинии» входят в число крупнейших авиаперевозчиков России. Уверен, что финансовые инструменты ВТБ будут способствовать успешной реализации стратегических задач компании».

Лариса Усова, финансовый директор авиакомпании «Уральские авиалинии», подчеркнула: «Авиакомпания продолжает обновлять парк воздушных судов и расширять маршрутную сеть, наращивая объемы перевозок. Мы рады видеть ВТБ в числе наших кредиторов и уверены, что совместными усилиями достигнем всех поставленных целей».

ВТБ в Свердловской области стабильно увеличивает объемы финансирования предприятий. Корпоративный кредитный портфель банка в регионе за 2019 год увеличился на 38% и на 1 января 2020 года превысил 91 млрд рублей. Из них на крупный бизнес приходится 68 млрд руб, по итогам года прирост в этом сегменте составил 51%. Банк ВТБ (ПАО).