2020-02-07T15:06:52+03:00
Экономика

ВТБ получил награду Московской биржи как «Лучший брокер 2019»

ВТБ Капитал Инвестиции получил награду Московской биржи «Лучший брокер 2019» по итогам ежегодного конкурса «Лучший частный инвестор 2019»
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47 участников, занявших с 1 по 100 место в основном зачёте, являются клиентами ВТБ. По итогам конкурса ВТБ Капитал Инвестиции удостаивается звания «Лучший брокер» третий год подряд.

«Мы рады столь высоким показателям наших клиентов. ВТБ Капитал Инвестиции активно работает над совершенствованием предлагаемых сервисов. Сделать процесс инвестирования простым, понятным и прозрачным - наша стратегическая задача. Мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» сегодня представляет собой полноценный торговый терминал и даёт доступ к торговле более 5000 инструментами. Важным преимуществом платформы является бесплатный доступ к адаптированным материалам аналитической команды ВТБ, которая не раз признавалась лучшей в России. Это позволяет принимать грамотные инвестиционные решения», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

«Торгово-инвестиционное приложение «Мои инвестиции», экспертная аналитическая поддержка, образовательный проект «Школа инвестора» – можно долго перечислять достижения команды ВТБ. Лучшее свидетельство высокого класса сервиса – популярность у клиентов, даже самых взыскательных – 47 из 100 лучших трейдеров ЛЧИ 2019 работали именно через ВТБ. Поздравляем и желаем достигать новых вершин профессионализма!», – подчеркнул Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи.

Объём средств под управлением ВТБ Капитал Инвестиции сегодня превышает 2 трлн рублей. Объединенная инвестиционная продуктовая платформа банка ВТБ – ВТБ Капитал Инвестиции включает в себя несколько направлений: крупнейшую управляющую компанию для российских и международных инвесторов – ВТБ Капитал Управление Инвестициями; департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам; ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов; ВТБ Капитал Форекс. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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