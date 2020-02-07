ГК ВТБ Лизинг увеличила прибыль в 1,5 раза

Компания показала рост во всех ключевых финансовых показателях деятельности.

Выручка компании за год увеличилась на 16%, до 58,9 млрд рублей. Лизинговый портфель по МСФО вырос на 6%, до 405,4 млрд рублей. Всего за 2019 г. ВТБ Лизинг заключил порядка 33,5 тыс. новых договоров с клиентами, что на 15% больше, чем годом ранее. Стоимость имущества по заключённым сделкам лизинга составила 133,3 млрд рублей без НДС. Число клиентов увеличилось на 10%, до 28,3 тысяч.

Ключевыми драйверами развития бизнеса компании стали легковой и грузовой автотранспорт (42% нового бизнеса), железнодорожная (36%) и спецтехника (14%). Основная часть нового бизнеса пришлась на Москву (49%), Центральный федеральный округ (12%), Санкт-Петербург (7%), Сибирский (9%) и Приволжский (8%) федеральные округа.

Значительно повысить эффективность бизнеса в 2019 г. ВТБ Лизинг смог за счет запуска нескольких проектов в области цифровизации: внедрен личный кабинет клиента, электронный документооборот, налоговый онлайн-мониторинг. Кроме того, компания активно развивала направление автолизинга и оптимизировала продуктовую линейку.

«Одной из основных задач ВТБ Лизинг сегодня является повышение эффективности бизнеса. Компания нацелена на то, чтобы рост доходов опережал динамику по портфелю. При этом мы активно работаем над совершенствованием продуктовой линейки и оптимизацией процессов для удобства наших клиентов. Сделать лизинг не только эффективным, но и комфортным инструментом для финансирования развития российского бизнеса – наша стратегическая задача», – отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

В 2019 г. ВТБ Лизинг был повышен национальный кредитный рейтинг РА Эксперт до уровня ruАА- со стабильным прогнозом. Его рост отражает тенденцию к усилению позиций компании по капиталу и рентабельности и обусловлен высоким качеством лизингового портфеля, занимаемой долей на рынке, а также уровнем корпоративного управления. В 2019 г. ВТБ Лизинг второй раз подряд стал «Лизинговой компанией года» в рамках международной премии LEADER LEASING AWARDS. Банк ВТБ (ПАО).