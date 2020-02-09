Руководители фракций в воронежской Облдуме высказались о законе, лишавшем депутатов работы

Как вам идея - ограничить участие чиновников в управлении коммерческими организациями и даже НКО? Перед Новым годом в окончательном чтении был принят такой вариант законопроекта (ФЗ от 16.12.2019 № 432) о противодействии коррупции, который всколыхнул региональные законодательные органы.

Наверняка это неожиданное решение стало одной из популярных тем и в Воронежской областной Думе, где немало народных избранников возглавляют бизнес-структуры или трудятся на высоких должностях в них.

Все исправят?

Госдума поставила местных депутатов перед выбором: остаться в бизнесе или уйти с головой в политику. При этом не важно, трудится ли избранник на постоянной основе или нет. Тут важно пояснить, что многие члены законодательных собраний предпочитают в качестве основного места работы коммерческие предприятия. Следовательно, зарплату от государства они не получают, а трудятся в той же областной Думе на общественных началах.

Закон уравнял всех. А теми, кто попытался бы совмещаться сферы деятельности, вполне могла заинтересоваться прокуратура. Депутата-бизнесмена пришлось бы уволить в связи с утратой доверия. Заксобрания некоторых регионов могли оказаться в критическом положении.

Однако вскоре федеральные парламентарии сообщили, что весь этот «страшный сон» - ошибка. Вскоре был подготовлен законопроект, призванный исправить сложившуюся ситуацию.

- К сожалению, была допущена техническая ошибка при подготовке законопроекта к окончательному чтению. Многие регионы стали активно обращаться в Госдуму, предлагать свои варианты. Мы с коллегами из фракции также предложили один из вариантов решения возникшего вопроса, - подчеркнул Андрей Марков, депутат Государственной Думы от Воронежской области.

Но мы задумались: а что было бы, если бы закон оставили так, как есть? Если бы депутатам Воронежской областной Думы, несмотря на их положение, все-таки пришлось решать, что важнее? С такими вопросами мы и обратились к руководителям фракций, представленных в местном заксобрании.

«Необходимости в постоянной работе всех региональных депутатов – нет»

Александр ОвсянниковФото: c cайта Воронежской областной Думы

- Мысль правильная с точки зрения вопроса о возможном конфликте интересов. Но есть кардинальное отличие между Госдумой и большинством региональных законодательных собраний. Депутаты Воронежской областной Думы преимущественно не являются работниками, которым бюджет платит деньги. Например, я – не штатный сотрудник и соответственно не получаю зарплату. Для меня это общественная деятельность. Основное место работы у меня другое, - объясняет Александр Овсянников, руководитель фракции ЛДПР в Воронежской областной Думе.

По мнению депутата, если работа в областных заксобраниях должна остаться единственной, то нужно вводить зарплату для всех депутатов.

- Но структура деятельности региональных парламентов все же отличается от той, что есть в Госдуме. Мы не являемся первичными законодателями. Здесь больше идет ориентация на работу с изменениями, которые происходят в федеральном центре. Поэтому необходимости в постоянной работе всех региональных депутатов – нет, соответственно и осуществлять оплату всем – нецелесообразно, - подчеркивает Александр Александрович.

Мы не могли не спросить, какой выбор сделал бы представитель ЛДПР для себя.

- К работе в областной Думе я всегда относился именно как к неоплачиваемой общественно-политической деятельности. Моя основная специфика – инженер, строитель. Если встанет вопрос о выборе, многое будет зависеть о целесообразности того или иного решения. Выбор был бы сложный. И то, и другое для меня важно, - ответил Александр Овсянников.

«Не стал бы говорить, что это плохая идея»

Роман ЖоговФото: c cайта Воронежской областной Думы

- Не стал бы говорить, что это плохая идея. Быть может, есть определенный смысл, - сразу отметил Роман Жогов, руководитель фракции «Единая Россия» в воронежской Облдуме. - Но если законопроект будет реализован в данном виде, то возникнут сложности в деятельности региональных законодательных собраний. Это касается не только Воронежской области, но и всей страны. Наверное, комментировать такой закон должны те, кто его принимал, – то есть депутаты Госдумы. Я сейчас говорю, скорее, как политолог, а не как депутат. В сегодняшних реалиях не вижу, как такая мера могла бы стать стабилизирующим фактором в политическом процессе.

Роман Владимирович также считает, что переводить региональных депутатов на постоянную зарплату было бы ошибкой.

- Закон в отношении депутатов Госдумы однозначен: то есть им нельзя заниматься коммерческой деятельностью в силу того, что они получают зарплату. Фактически все они трудятся на постоянной основе. Однако в региональных парламентах, согласно действующему законодательству, постоянно работает незначительная часть депутатского корпуса. На данный момент нет предпосылок переводить весь состав заксобрания на постоянную основу и кратно увеличивать расходы на содержание, - сказал наш собеседник.

А что же делать с НКО? За разговорами о вероятном выборе между политикой и бизнесом мелькала мысль о том, что депутатов могут оградить и от некоммерческой деятельности.

- Общественные организации стараются привлечь депутатский корпус, чтобы представители власти помогали бороться с теми или иными проблемами. Депутаты должны быть посредниками между властью и обществом. Если же им запретить заниматься общественной деятельностью, то вообще теряется их роль, - ответил Роман Жогов.

«Около половины депутатов могли бы попасть под действие этой «молотилки»»

Андрей РогатневФото: c cайта Воронежской областной Думы

Андрей Рогатнев, руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе, считает, что необходимо искать возможность гармонизировать политическую, общественную и коммерческую деятельности.

- С одной стороны, засилье представителей бизнес-элит в законодательных органах не влечет за собой значительные качественные улучшения. Понятно, что есть твердые хозяйственники, которые могут делиться опытом при принятии тех или иных законопроектов. С этим тоже нужно считаться. Но я был удивлен изначальному решению. По крайней мере, в нашем регионе, если исходить из состава областной Думы, около половины депутатов могли бы попасть под действие этой «молотилки». Естественно, за этим может последовать отсутствие кворума для принятия тех или иных решений, - отметил народный избранник.

По мнению нашего собеседника, ту версию закона, которая была принята перед Новым годом, можно назвать в какой-то степени дискриминационной, потому что она касалась только членов законодательных органов.

- Видимо те, кто писал этот закон, считали, что все депутаты в регионах работают на постоянной основе. Но это далеко не так, - подытожил Андрей Рогатнев.

«Было бы сложно сделать однозначный выбор»

Анатолий ШмыгалевФото: c cайта Воронежской областной Думы

- Считаю, что разграничивать политическую и коммерческую деятельность депутатов, особенно тех, кто работает не на постоянной основе, не совсем логично. Политики, по моему мнению, должны иметь возможность практического применения своих навыков - они лучше видят, как обстоит дело, - комментирует Анатолий Шмыгалев, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Воронежской областной Думе.

Анатолий Петрович - представитель строительной отрасли.

- У меня, например, есть возможность видеть и понимать весь механизм строительных административных процедур. Благодаря деятельности нашей организации я знаю, какие законодательные инициативы проходят в сфере строительства, каким именно образом нужно менять процедуры, технологии и законы для того, чтобы государство получало более высокий эффект от реализации строительных проектов, - подчеркивает депутат.

По его мнению, те, кто не занимается практикой, не имеют полноценного представления.

- Здесь можно провести аналогию с научной средой - мы страдаем от того, что в большинстве случаев преподают у нас теоретики, а не практики. Как следствие, студентам после окончания учебных заведений приходится переучиваться для настоящей работы. Мы же не хотим получить схожую ситуацию в политике? - спрашивает Анатолий Шмыгалев. - В областной Думе точно должны находиться как люди, которые имеют практическую основу, так и те, кто разбирается в том или ином предмете хорошо теоретически. Для себя в случае принятия закона в таком виде было бы сложно сделать какой-то однозначный выбор. Думаю, у нас в стране все-таки останется возможность, чтобы люди могли параллельно заниматься политикой и экономикой.