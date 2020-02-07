В Воронеже обсудили законопроект о полном запрете продажи никотиносодержащих смесей на территории региона

Предложения и рекомендации к законопроекту были озвучены в ходе круглого стола, посвященного предотвращению употребления и распространения никотиносодержащей продукции в молодежной среде, который состоялся в рамках деятельности Общественного совета при ГУ МВД России по региону.

К участию в обсуждении вопроса были приглашены депутаты Воронежской областной Думы, сотрудники правоохранительных органов, представители департамента образования, науки и молодежной политики, департамента здравоохранения, областного клинического наркологического диспансера, Управления Роспотребнадзора по региону, уполномоченный по правам ребенка и члены Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области.

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– В Воронежской области родители, врачи, учителя и общественники совершенно обоснованно бьют тревогу. Задача депутатов – детально рассмотреть все аспекты проблемы и в кратчайшие сроки выработать взвешенное и максимально жесткое законодательное решение, которое позволит снять вопрос с распространением бестабачной никотиносодержащей продукции на территории региона, пока соответствующая сфера не отрегулирована на федеральном уровне, – отметил актуальность поднятой темы председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Открывая встречу, заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту, ответственный секретарь Общественного совета при главке Алексей Чернов подчеркнул, что сегодня основными потребителями никотиносодержащих смесей являются молодежь и подростки.

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– Употребление таких веществ наносит смертельный вред здоровью детей. Только объединив усилия, мы можем противостоять этой угрозе и воспитать здоровую нацию, – сказал парламентарий.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного главка Михаил Кушнарев в своем докладе подчеркнул, что в декабре прошлого года проблема потребления никотиносодержащих смесей стояла очень остро. Имелся ряд вопросов, требующих комплексного решения. Организовано проведение широкомасштабной акции по предупреждению фактов продажи и потребления указанной продукции детьми, в рамках которой охвачено более 700 учреждений образования, расположенных на территории области. Велась работа по выявлению и пресечению фактов потребления учащимися снюсов.

Специалист управления Роспотребнадзора по региону сообщила, что выявлены 25 объектов, где реализовывали такую продукцию. Ни в одном из них не было смесей с сопровождающими документами, которые подтверждают безопасность этих бестабачных изделий. В ходе лабораторных исследований в данной продукции обнаружилось высокое содержание свинца. Все эти вещества не просто приобщают к курению, но и формируют зависимость. Содержание никотина в данных веществах намного превосходит обычные сигареты.

В ходе заседания значительная часть времени была уделена вопросам, связанным с правовыми аспектами проблемы.

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– У нас есть закон 2013 года, запрещающий продажу никотинсодержащей табачной продукции несовершеннолетним. Но производители нашли выход и стали выпускать снюсы, в которых нет табака, зато остался никотин. Следовательно, необходимо запретить именно смеси, содержащие никотин, а не просто табак, – подчеркнул председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья, главный онколог Воронежской области Иван Мошуров.

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов отметил, что региональный законопроект о запрете снюсов и их аналогов уже обсуждается в облдуме.

– В ближайшее время законодательством может быть установлен полный запрет на реализацию в торговых точках региона некурительной никотинсодержащей продукции в различных формах, а также ответственность за его нарушение. Ожидается, что снюсы не будут продавать не только людям младше 18 лет, но и взрослым, поскольку они могут стать распространителями опасной продукции среди несовершеннолетних, – сообщил Роман Жогов.

Участники заседания высказали ряд предложений и рекомендаций для внесения в разрабатываемый региональный законопроект о запрете реализации данной продукции в области и определении ответственности за ее употребление.