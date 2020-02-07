2020-02-07T16:25:52+03:00
Спорт

Аделина Сотникова в Воронеже сказала детям, что на Олимпиаде в Сочи ее вели крылья ангела

Знаменитая фигуристка ответила на вопросы начинающих спортсменов и провела для них мастер-класс [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Аделина Сотникова на большинство детских вопросов отвечала очень серьезно.Аделина Сотникова на большинство детских вопросов отвечала очень серьезно.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеж на празднование Дня зимних видов спорта приехала первая олимпийская чемпионка России в женском катании Аделина Сотникова. Знаменитая спортсменка немножко задержалась - во Дворец спорта «Юбилейный» приехала прямо с самолета. И сразу с корабля на бал -поучаствовала в Олимпийском уроке для юных фигуристов спортивной школы олимпийского резерва № 24 имени Владислава Третьяка. Аделина ответила на вопросы детей.

Одна из девочек Юля спросила, знает ли Сотникова олимпийских чемпионок?

- Из наших точно всех, - ответила Аделина.

- Тогда скажите им, пусть тоже приезжают в гости в Воронеж.

На вопрос Виолетты, сложно ли было научиться прыжкам, олимпийская чемпионка сказала, что ей легко ничего не давалось, все через боль, падения.

Дальше Аделина поделилась с девочками историей, как она пришла в фигурное катание. Оказалось, в четыре года она гуляла с мамой и увидела яркое здание, это был каток. Зашли внутрь, там катались дети. Маленькая Аделина сказала, что ей здесь нравится. С тех пор и втянулась. В семь лет уже делала все двойные прыжки.

Также олимпийская чемпионка призналась, что, как ни странно, двойные прыжки ей давались тяжелее, чем тройные. Тут объявилась однофамилица Аделины Настя Сотникова. Она спросила у тезки, умеет ли она прыгать четверные. Сотникова-старшая сказала, что нет. Ведущий Олимпийского урока поставил Насте задачу самой научиться делать четвертные.

Улыбка Аделина по-прежнему покоряет и юных, и взрослых зрителей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Улыбка Аделина по-прежнему покоряет и юных, и взрослых зрителей.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Отвечая на вопрос о том, как восстанавливаться после травм, Аделина вспомнила, как в 2015 году на тренировке во второй части произвольной программы неудачно прыгнула и так приземлилась, что оказалась в гипсе. Надолго. Потом пыталась возвратиться, и опять травма – вывихнула ногу. Олимпийская чемпионка считает, что ей помогло вернуться переключение внимание – она стала заниматься другими видами спорта – танцами, плаванием, даже боксом. И восстановление пошло быстрее.

Аделина Сотникова поделилась секретом, как преодолеть депрессию. Ей в этом очень помогали родители.

- Тяжелые тренировки, большая физическая и психологическая усталость - и как результат, в 11-12 лет я часто плакала в подушку. Говорила, что не пойду на лед больше, повешу коньки на гвоздь. Спасибо родителям, они на меня не давили. Отвечали на мои срывы так: «Не хочешь, не ходи!» И тут я давала обратный ход, как так? Ведь я же без фигурного катания жить не могу.

На вопрос о волнении перед стартом Аделина вспомнила свой звездный час – Олимпиаду -2014:

- Настроилась хорошо – музыка соответствующая, только позитивные мысли. И начала порхать на льду, казалось, меня несут крылья ангела. Отпустила себя, доверилась рукам, ногам. И они не подвели. Переживания отключила, мышечная память сделала все, как надо. Единственный старт, когда во время проката ни о чем не думала!

После Олимпийского урока Аделина Сотникова раздала автографы всем желающим. Не только на фотографиях со своим изображением, но и на футболках и даже на коньках.

Сотникова давала автографы даже на коньках. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сотникова давала автографы даже на коньках.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Потом Аделина провела мастер-класс для глядящих на нее с обожанием детей. Вела себя как настоящий педагог – в меру жестко. Ну и сама показала, как надо кататься по-чемпионски – легко и быстро.

Эмоции Аделины Сотниковой на мастер-классе. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Эмоции Аделины Сотниковой на мастер-классе.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Вот так надо руки держать. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Вот так надо руки держать.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Фото на память. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Фото на память.Фото: Юрий КОЗЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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