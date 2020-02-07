Выходные в Воронеже: мастер-классы от чемпионов, стихи Мандельштама в танце, библейские картины

КОМЕДИЯ ПРО ДЕРЕВНЮ

7 февраля в ВКЗ высадится звездный десант столичных артистов: Марина Яковлева, Наталья Бочкарева, Сергей Баталов, Сергей Дорогов, Олег Акулич разыграют перед воронежцами комедию в духе "Сватов" и комедии «Любовь и голуби».

Спектакль «Соседи, или Хочу на Сейшелы» о том, что счастье не где-то далеко, на Сейшельских островах, а рядом, в близких людях.

Кто не мечтает побывать в далеких жарких странах, увидеть стройные пальмы и окунуться в изумрудных волнах океана? Но для героев спектакля, жителей российской глубинки, это нечто недосягаемое, они заняты гораздо более прозаичными делами. Главный герой спектакля - деревенский изобретатель Диоген - проявляет чудеса изворотливости, чтобы достичь цели в своих проектах, пускается во все тяжкие. В результате появляется единственная в мире ППМ - паровая посудомоечная машина...

Комедию покажут в ВКЗ 7 февраля в 19.00 (16+).

ВИОЛОНЧЕЛЬ И ЧАЙКОВСКИЙ

7 и 8 февраля в Воронеже выступит один из самых востребованных виолончелистов молодого поколения Александр Рамм.

Музыкант - обладатель серебряной медали XV Международного конкурса имени Чайковского (2015), победитель III Международного конкурса в Пекине и I Всероссийского музыкального конкурса (2010), первый и на сегодняшний день единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). С 2011 года Рамм играет на инструменте современного кремонского мастера Габриэля Жебрана Якуба, которого называют «Страдивари наших дней».

Александр Рамм исполнит вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром произведения Петра Ильича Чайковского. Воронежцы услышат Вариации на тему рококо и Pezzo capriccioso для виолончели с оркестром.

В оркестровой части программы слушателей ждет сюрприз: сразу две музыкальные версии одной из трагедий Шекспира. Прозвучат увертюра-фантазия Чайковского «Ромео и Джульетта» и сюита из одноименного балета Прокофьева.

Концерты пройдут в филармонии 7 февраля в 19.00, 8 февраля в 18.00.

Фото предоставлено Воронежской филармонией.

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

8 февраля в Воронеже отметят Всероссийский день зимних видов спорта. С 10 утра и до вечера горожан ждет на площади Ленина насыщенная программа, официальную часть которой будет вести известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На праздник в Воронеж приедут олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова.

Воронежцы смогут сфотографироваться с олимпийским факелом Сочи-2014, посетить анимационные площадки и биатлонный тир, мастер-классы по фигурному катанию и керлингу. Гостей ждет зимний квест и розыгрыш более 1000 призов от Команды России, а также конькобежные старты «Воронежские молнии», турниры по керлингу, хоккейный матч, ледовое шоу. Будет работать полевая кухня.

Официальное открытие в 12.00. Вход свободный.

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МУЗЕЙ В КИНО «Мунк-150»

8 февраля в 15.00 в кинотеатре "Спартак" фильм про Мунка. В 2013 году в Норвегии в честь 150-летия со дня рождения художника Эдварда Мунка, одного из самых ярких представителей экспрессионизма, открылась уникальная выставка. Организованная общими усилиями Норвежского национального музея и Музея Мунка, она стала самой масштабной выставкой работ художника в истории - на ней представлено 220 картин. В фильме «Мунк-150» рассказывается о подготовке этой выставки, а также проводится небольшая экскурсия по Норвегии Мунка. Приглашенные гости и эксперты делятся с ведущим программы - искусствоведом Тимом Марлоу - взглядами на жизнь и творчество знаменитого живописца.

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ТЕАТР В КИНО «Амстердам»

8 и 9 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из театра "Современник" - "Амстердам" с Михаилом Ефремовым. Это удивительный спектакль, который заставляет зрителей сначала смеяться до слёз, потом плакать сквозь слезы, а в финале умиляться над хэппи-эндом. Первое действие - действительно комедия, с забавными и нелепыми ситуациями, гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но затем сквозь весёлость и кураж начинает просматриваться другая сторона медали: взаимоотношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, что твой сын (в которого вложена куча денег, надежд и британского образования) приехал в Амстердам на гей-парад? Да ещё с приятелем по имени Долорес! Но во втором действии каждого персонажа разворачивают к зрителю другой стороной. И оказывается, что всё разрешимо, надо только научиться слышать и понимать друг друга. В спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но всё настолько тонко, что нет вульгарности. Тем не менее спектакль для зрителей старше 18 лет.

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ТАНЦУЕМ МАНДЕЛЬШТАМА

Камерный театр решил повторить вечер современной хореографии «Танцуем Мандельштама», выпущенный в рамках фестиваля поэтического искусства Мандельштамфест. Программа состоит из семи миниатюр в постановке семи хореографов - Павла Глухова, Владимира Варнавы, Константина Кейхеля, Ольги Васильевой, Ульяны Чепуриной, Александра Литягина и Константина Матулевского. За один час произойдет знакомство с различными хореографическими направлениями и с разными составами - соло, дуэты и трио. В своих работах хореографы осмысляют стихотворения поэта и переводят их на пластический язык. Это семь совершенно непохожих друг на друга миров, сменяющих один другой. Воронежцы увидят в пластике стихотворения Осипа Эмильевича «Сумерки свободы», «Паденье», «Кувшин», «Я наравне с другими», «О, как же я хочу», «Куда как страшно нам с тобой», «Скудный луч холодной мерою», «Дано мне тело».

Показ пройдет 8 февраля в 18.00.

ТЕАТР В КИНО «Воццек»

9 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из Метрополитен опера. Покажут оперу "Воццек". Страдания «маленького человека» на фоне войны и солдатчины, описанные Георгом фон Бюхнером в XIX веке, в начале ХХ века для Альбана Берга наложились на опыт Первой мировой войны. Опера родилась между двумя мировыми войнами, когда мир уже сломался, но многим ещё казалось, что не насовсем. Так же выглядит и галактика «Воццека»: главный герой, солдат Воццек, видит вокруг только чудовищ; люди вокруг него живут, как ни в чём не бывало – и оттого похожи на чудовищ только сильнее. Многослойный, слишком сложный для человека и вместе с тем единственный существующий мир вызывает к жизни не запоминающиеся мотивчики и занимательные арии, а столкновения звуков и ритмов. Сейчас, ещё неполных сто лет спустя после премьеры оперы, «Воццек» кажется таким же шокирующим и таким же закономерным, звучит пугающе правдиво и привычно современно.

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БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ

В Камерном театре открылась новая экспозиция. В арт-галерее показывают выставку «Небесные граждане». Это работы художницы Елены Черкасовой.

Она родилась в московской интеллигентной семье, но отличалась своевольным, бунтарским характером, не признавала официального советского искусства и в молодости писала картины, известные среди представителей московской богемы, андеграундной молодежи 80-х годов. Потом пережила серьезный духовный кризис, пришла к христианской вере, оставила занятия живописью на многие годы. Но потом призвание взяло верх и вот уже более 20 лет Елена пишет картины - на темы христианской жизни.

Художница выставлялась в «Манеже», ЦДХ, музеях Саратова, Самары, Тулы, Екатеринбурга и других городов, в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, культурном центре «Покровские ворота», а также в итальянских городах Вероне, Сереньо и Сериате.

Воронежцам показывают работы разных лет. Выставку можно посмотреть бесплатно со вторника по воскресенье с 13.00 до 17.00.

ВЫСТАВКА ТРОПИНИНА

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Портрет в перспективе. Собрание Музея Тропинина». Проект представил более 40 портретов - работы главного портретиста Москвы Василия Тропинина и московских художников. Хронология работ охватывает сразу три столетия - со второй половины XVIII века до 40-х годов ХХ века.

- Еще будучи крепостным, Василий Тропинин получил широкое признание среди заказчиков и профессионалов, создав галерею образов москвичей разных сословий XIX века. В частности, выставка показывает парные портреты представителей старинного купеческого рода Мазуриных, которые демонстрируют мастерство и талант Тропинина, уникальность его стиля и техники. Также из собрания Музея Тропинина представлены два детских портрета кисти Шамшина, они дают представление о мире детства первой половины XIX века, который немало удивит современную публику, - отметили в музее.

Кроме того, в экспозицию вошли произведения таких выдающихся русских живописцев как Антропов, Аргунов, Варнек, Малютин, а также работы иностранных мастеров, работавших в России - Луи Каравака, Дамона Ортолани, Лаша, Ротари. Воронежский музей дополнил выставку портретами из своего собрания.

Можно посмотреть до 22 марта.

КУПЕЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

На третьем этаже музея имени Крамского открылась выставка «Моршанская старина». Экспозиция представит коллекцию народного бытового портрета из собрания Моршанского историко-художественного музея. Она приурочена к празднованию 240-летия купеческого города Моршанска, одного из самобытных городков Центральной России. На выставке около 40 портретов обывателей Моршанска конца XVIII – начала XX веков из крестьянской и купеческо-мещанской среды, выполненных в технике масляной живописи по холсту и жести, а также тушью на картоне.

- Представленные экспонаты помогут проследить основные этапы существования жанра от зарождения до угасания, наступления эпохи фотографии. Наиболее яркому раскрытию портретных образов способствуют исторические фотографии Моршанска, разнообразные памятники купеческо-мещанского и старообрядческого быта: костюм, торговая утварь, посуда, книги, медно-литые иконы. Посетители погрузятся в атмосферу старого Моршанска периода его расцвета, когда на пристанях города формировался крупнейший в стране транзитный торговый хлебный караван, - анонсировали проект в музее.

Выставку можно посмотреть по 1 марта.

ПЕЙЗАЖИ УРАЛА

В Доме актера работает выставка художника Виктора Аникина «Урал. Времена года». Творец живет в городе Березники Пермского края. Поклонник импрессионистов, он взял за основу для своего творчества их идею - передать впечатление работы на пленэре.

Пейзажи Урала, особенность родной природы - излюбленная тема Виктора Петровича. На холстах темная вода с солнечными бликами в зимней реке, снежные поляны, тяжелые лапы таежных елей, зимний закат, летние поля с цветущим иван-чаем, надвигающаяся гроза над рекой, осенний лес с мягкой, выгоревшей на солнце, пушистой сентябрьское прозрачное синее небо...

Выставку можно посмотреть бесплатно до 17 февраля.

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА

В «Галерее Чижова» работает выставка "Серебряная лира" - это портреты поэтов серебряного века в творческой интерпретации художника Катрин Солар.

- Многие знают имена известнейших поэтов серебряного века, но далеко не многие узнают их портреты. Художник считает, что через лица поэтов, через их проникающий сквозь года взгляд, так же, как и через их стихотворения, можно соприкоснуться с душами творцов того времени, - отмечают организаторы.

На выставке представлены графические портреты Волошина, Есенина, Блока и других. Можно посетить до 12 февраля, вход свободный.

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