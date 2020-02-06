2020-02-06T17:23:48+03:00
Экономика

Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney

ВТБ стал лауреатом премии Euromoney 2020 по результатам ежегодного исследования рынка Private Banking
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сервис признан лучшим в России в области инвестиционного менеджмента и обслуживания владельцев бизнеса.

Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей. Им доступны классические банковские услуги с индивидуальными условиями, широкий выбор инвестиционных стратегий и персональное инвестиционное консультирование, услуги Family Office – юридическое и налоговое сопровождение, стратегии преемственности активов, альтернативные инвестиции и lifestyle менеджмент.

Сегодня услуги ВТБ Private Banking представлены в 26 городах России, при этом банк планирует дальнейшее расширение географии присутствия. В 2019 г. ВТБ создал современную экосистему для эффективного управления капиталом клиентов и решения смежных вопросов. Банк существенно расширил продуктовую матрицу и углубил профессиональную экспертизу в целом ряде областей: wealth&lifestyle менеджмент, юридический, налоговый и валютный консалтинг, финансовый анализ и т.д.

«Мы рады, что наши усилия и вклад в развитие рынка Private Banking получили столь высокую оценку международных независимых экспертов и коллег. Сегодня мы являемся лидером частного банковского обслуживания в России с долей рынка 30%. Оставаться номером один – как по качеству обслуживания клиентов, так и по доле рынка – наша стратегическая задача. Доверие клиентов всегда будет для нас высшей оценкой работы. А раз нам доверяет все больше и больше клиентов этого сегмента, значит мы на верном пути», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт: в ситуации с коронавирусом виноваты китайская медицина и особенности китайского государственного управления
Глава одного из крупнейших российских поставщиков китайской электроники объясняет, что привело к эпидемии и чем это опасно для экономики
Новости 24
Воронежский дом обработали хлоркой от коронавируса
В Воронежской области за неделю 170 человек травмировались из-за гололеда
В Воронежской области вора поймали на выходе из магазина
У воронежца из-за заложенного носа заподозрили новый коронавирус
В Воронежской области работникам предприятия задолжали 1,5 миллиона рублей
В Воронеже мужчина избил и ограбил соседа по такси
Мэр Воронежа высказался по поводу увольнения главы строительной политики
В центре Воронежа иномарка протаранила автозак
Михаил Бычков: конфликт с департаментом культуры Воронежской области исчерпан
В Воронежской области разбойники в масках ворвались в дом и ограбили трех мужчин
Воронеж за год сократил кредитный долг на 2 миллиарда
СМИ: глава управления Росимущества по Воронежской области уходит в отставку
Михаил Бычков о бюджете Платоновфеста: Я жадный - все деньги в программу!
Мэр Воронежа пообещал, что во время строительства дороги на Олимпийском бульваре не снесут ни один дом
10-й Платоновский фестиваль в Воронеже откроется у рынка