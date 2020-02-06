Райкин, Плетнев, танцы на стене, ночной парад: что покажет X Платоновфест в Воронеже

Худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков 6 февраля раскрыл подробности программы юбилейного форума искусств, который пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня. Мультижанровый Платоновфест свой десятый сезон откроет весьма необычно - на рынке.

- Стартует фестиваль уникальным шоу итальянского уличного театра танца «Гигант». Представление пройдет у Центрального рынка. Это вертикальное шоу – артисты будут танцевать на стене высотки, - рассказал Михаил Бычков. - Еще воронежцев и гостей ждет любимый театральный парад. Уличное шоу в этом году вернется в программу и будет мега международным: в параде на проспекте Революции свое мастерство покажут коллективы не только из России, но и из Казахстана, Нидерландов, Франции, Великобритании, Германии. Это будет зрелище огней и света - парад пройдет в вечернее время в День России, 12 июня.

В ДУХЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ И БЕЗ ГРАВИТАЦИИ

Вообще в этом году в Платоновфесте участвуют более 400 артистов из 19 стран мира. Программа по своей насыщенности и звездным именам и коллективам поражает воображение.

- Фестиваль «Золотая маска» привезет в Воронеже три спектакля – «Преступление и наказание» Константина Богомолова по Достоевскому, «Время Секонд хэнд» театра драмы из Омска по пьесе Светланы Алексиевич и «Магазин» театра из Альметьевска на татарском языке. Это постановка на основе документальной истории о том, как хозяйка магазина держала в рабынях женщин-мигрантов. На уровне древнегреческой трагедии, - поделился Михаил Бычков. - Это вещи о нас сегодняшних, неважно Достоевский это или история мигрантов. Словом, мы по-прежнему привезем актуальные вещи, которые станут для многих открытием!

«Сатирикон» привезет премьеру с Константином Райкиным «Шутники», РАМТ – «Зобеиду». Будут необыкновенные постановки из-за рубежа: кроме хореографии Прельжокажа «Гравитация» зрители увидят хореографическое шоу «Леонардо» итальянской компании NoGravity (они уже потрясали воображение воронежцев спектаклем «Ария»). С Сардинии привезут «Макбет» - играет мужская труппа, это сочетание брутальной основы и актуального театра.

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Необычный спектакль приедет из Бразилии – «Что, если бы они уехали в Москву», по «Трем сестрам» Чехова, неожиданный микс театра и кино. Хореографический #Минарет – танцевальный протест против разрушения сирийского Алеппо. Новый рижский театр привезет «Позднюю любовь». Ведутся переговоры со спектаклем «Одиссей» из Гамбурга.

ТРИ ПЛАТОНОВСКИХ СПЕКТАКЛЯ

В Платоновской программе пока три спектакля: «Шарманка» (Сургут), «Юшка» (Новосибирск), где наравне с профессиональными артистами играют люди с ограниченными возможностями, и «Платонов.Рассказы» (театр им. Вахтангова). Возможно, Камерный театр Воронежа покажет в рамках программы «Дураки на периферии» - попрощавшись так с этой постановкой.

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ПЛЕТНЕВ И ШЛОМО МИНЦ

Понравится меломанам и музыкальная программа. Откроется она гала-концертом отрывков из классических оперных арий, которые исполнят Ольга Перетятько и Альфредо Даза.

Маэстро Михаил Плетнев, который дважды выступал на Платоновском в качестве дирижера и однажды как пианист, второй раз даст сольный фортепианный концерт.

Сыграют скрипач Шломо Минц (Израиль), Модильяни квартет из Франции, Амихай Гросс (Израиль) и Ким Сон Ук (Южная Корея), Бехзод Абдураимов (Узбекистан), Марк Бушков (Бельгия) и Джонатан Роузман (Финляндия).

В Белом колодце в природных меловых декорациях выступят молодые музыканты в жанре фолк. У стен замка Ольденбургских вечер музыки 20-30-х устроит оркестр Алекса Мендхэма из Британии, который уже выступал в Рамонском дворце.

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В визуальной программе пять выставок.

Билеты появятся в продаже уже 15 февраля, цену их обещают держать на уровне прошлого года. Бюджет фестиваля составляет 100 млн рублей.

Более подробную программу с датами мы опубликуем в ближайшее время.

Программа Платоновского фестиваля 2020. .

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