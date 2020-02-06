«Что такое возраст? Это цифры в паспорте»: воронежцы рассказали, как покоряли вулканы на Камчатке

Выходите из самолета – а перед вами практически на расстоянии вытянутой руки снежная шапка Корякского вулкана. Фантастика? Нет, это Россия. На самом деле, от аэропорта до вулкана – около 200 км. Но то ли пресловутый оптический обман, то ли столь велико удивление, что сужает реальные пространство и время, но для 66-летнего Аркадия Куликова и 50-летнего Алексея Болховитинова из Воронежа отпуск на Камчатке стал инопланетным.

Такой вид открывается у местного аэропортаФото: предоставлено героем публикации.

- Что такое возраст? Это цифры в паспорте – не более того. У нас как происходит: ушел на пенсию, и жизнь остановилась. Почему? Потому что диван к спине прирос. Нужно двигаться. Россия – удивительна. Мы не знаем свою страну вообще. Но когда ты прилетаешь в какое-то неизведанное место, то даже не понимаешь эту природу, - уверен Аркадий Куликов.

Покупайте билеты заранее

Первый совет, который дают путешественники всем, кто захочет отправиться на Камчатку – заранее бронируйте и выкупайте авиабилеты. Насколько заранее? Лучше - где-то за полгода, если вас интересует бюджетный вариант.

- Как только открыли покупку – мы тут же их взяли. Уложились в 25 тысяч рублей – это стоимость перелета для одного человека туда и обратно. Мы вообще все путешествие за год планировали. В сезон же вы может попасть сразу на 100-150 тысяч рублей – и это только за авиабилеты. При этом все места к назначенному дню будут заняты, - уверяет Алексей Болховитинов.

Воронежцы путешествовали впятером: в их команде было трое докторов, детский тренер и программист. Обычно на такое приключение нужно две недели. Но лучше иметь небольшой запас в два-три дня.

- На Камчатку нужно ехать либо большой группой, так чтобы снимать автобус. Либо наоборот маленькой, чтобы уместиться в машину. Топливо там значительно дороже. Но в целом можно уложиться в 60 тысяч с человека на две недели, - рассказывает Алексей Болховитинов.

Трассы для новичков и профессионалов

Воронежцы прилетели в Елизово - это аэродром на полуострове Камчатка. Путешественники переночевали в Петропавловске-Камчатском и уже на следующий день отправились на Авачинский вулкан - действующий вулкан на Камчатке, в южной части Восточного хребта.

- Периодически оттуда происходят выплески, но не лавы, а раскаленных газов. В день нашего отлета Авачинский вулкан «курил». Территория всех вулканов - это национальные парки. Те шесть-восемь часов, что мы восходили на вершину, погода постоянно менялась от палящей жары до холодного дождя с градом, - рассказывает Алексей Болховитинов.

А вы хотели бы покорить такие вершины?Фото: предоставлено героем публикации.

Воронежцев забросили к основанию вулкана. Там есть трассы для начинающих, а есть так называемые «черные» - для профессионалов. По пути путешественникам встречаются и другие группы – кто-то поднимается, а кто-то спускается. Восхождение укладывается в один день. Везде висят предупреждения и указатели, так что заблудиться не страшно. Дорога, конечно, не вымощена тротуарной плиткой, но сотни ног утоптали ее так, что она отлично видна.

- Уже на первом километре может накрыть горная болезнь – это потеря ориентации, нарастающая слабость. Есть еще такая особенность: ты вроде бы идешь по россыпи камней, а если копнуть, то там окажется лед – поэтому можно скинуть куртку, а ногам будет холодно, - вспоминает Аркадий Куликов. - Единственное – нам не совсем повезло с погодой. Сначала вроде бы было солнышко, но потом подтянулись тучки. Когда мы были на вершине, видимость была всего около четырех метров, поэтому и фото сделать не удалось.

Местные виды поражаютФото: предоставлено героем публикации.

«Мы где: на Луне или на Марсе?»

Воронежцы также рекомендуют обратить внимание на Вилючинский вулкан – он расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, за Авачинской бухтой. Его высота - 2175 м над уровнем моря.

- В таком месте ты не очень понимаешь, где находишься. Я периодически спрашивал у ребят: «Мы где: на Луне или на Марсе?» Ландшафт там вообще ни на что не похож. Кругом ледники, и вдруг среди них цветы – северные. Пятна мха вперемешку с ледниками и оранжево-фиолетовой травой – создается впечатление чего-то иноплатнетного, - делится впечатлениями Аркадий Куликов.

Воронежцы привезли с собой на отдых плавучую банюФото: предоставлено героем публикации.

Следующий пункт назначения - Малкинские горячие минеральные источники. Они расположены в 130 км от Петропавловска-Камчатского, в долине реки Ключевки

- Этой природной ванне несколько сотен лет. Она не глубокая – максимум по пояс. Где-то может быть 20 градусов, где-то 30 и так далее. При чем ты можешь лежать в теплой воде, а потом «Ой» - в тебя как шило воткнули. Так пробивается горячий источник. У земли энергия потрясающая, которая нам мало понятна, - рассказывает Аркадий Куликов.

Другое знаковое место - Халактырский пляж - расположилось на восточном побережье Камчатки. Черный вулканический песок. Человеческую речь на берегу практически не слышно. Океан практически все время волнуется.

То самое пианиноФото: предоставлено героем публикации.

- Когда-то там была свадьба, и на пляж кто-то принес пианино. Так оно там и осталось. Теперь это местная достопримечательность. Вид получает удивительный: ты можешь играть на этом пианино, но звука почти не слышно, потому что ревет океан, - рассказывает Алексей Болховитинов.

«Экология абсолютно другая»

Также нашим героям удалось сплавиться по реке Быстрая. За такое удовольствие с человека берут около 9 тысяч рублей. Маршрут стандартный, не экстремальный – 147 км.

- Шесть суток мы были на сплаве с местными жителями. Они источают фантастические добро и любовь. Я пытался понять, почему они такие. И понял: возможно, потому, что условия жизни там достаточно жесткие, - предполагает Аркадий Куликов.

По словам наших собеседников, во время путешествия их часто встречали медведиФото: предоставлено героем публикации.

На Камчатке также можно сходить на рыбалку, которая станет одной из самых запоминающихся в вашей жизни. В Тихом океане вы можете попытаться выловить треску, камбалу или палтус. Глубины большие, поэтому и удочки там нужны не простые, а специальные – от этого данное занятие кажется еще более фантастичным. Если же вы против рыбалки - просто сходите на океан, туда приходят и касатки и киты, так что хотя бы ради этого стоит выйти.

- На Камчатке удивляют особенности природы – она настолько фантастична. Это потрясающая экология. Мы сплавлялись на плотах, и я спросил: «Есть ли попить?» Мне дают пустую кружку и говорят: «А вода вот она, рядом». Ближайшее селение в 86 км. Вода родниковая, мягкая и холодная, - делится Аркадий Куликов. - За многие годы работы в медицине, и за все, что перенесено, научился слушать и воспринимать свой организм, как и что он тебе подсказывает. И он ведет там себя по-особому, потому что экология абсолютно другая.