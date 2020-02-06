2020-02-06T13:29:01+03:00
Общество

Жители воронежских сел начали получать квитанции за вывоз мусора

Для многих эта услуга стала нововведением
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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С 1 января 2020 года в Воронежской области начали работать региональные операторы по обращению с отходами, обслуживающие сельские районы. В Воронежском кластере оператор – ОАО «Экотехнологии» - свои функции осуществляет уже год. Теперь такое предприятие появилось в Бутурлиновском и Панинском районах - фирма «Вега», в Богучарском, Борисоглебском, Калачеевском, Лискинском и Россошанском – предприятие «Облкоммунсервис». В связи с этим их жителям в феврале начали приходить квитанции на оплату вывоза мусора. К слову, многие селяне таких платежек никогда не получали. Мусор они сжигали или отправляли в компост.

МЕСТО СБОРА МУСОРА И ГРАФИК ВЫВОЗА ПРОПИШУТ В ДОГОВОРЕ

Как рассказали «Комсомолке» в управлении ЖКХ и энергетики Воронежской области, периодичность вывоза твердых коммунальных отходов определяется договором, который заключается с региональным оператором. Но в случае необходимости график вывоза ТКО можно откорректировать. Для этого жителям необходимо официально обратится в администрацию своего района. Площадки для сбора отходов определяет местная администрация.

Услуги по сбору и вывозу мусора оказываются жителям на основании договора. Он может быть заключен как лично в письменной форме, так и автоматически, когда потребитель своими действиями подтверждает намерение пользоваться услугами оператора. Например, приносит мусор в контейнер или оплачивает квитанцию.

ПЛАТА ЗА МУСОР НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 80 РУБЛЕЙ

- Начиная с 2020 года, плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет учитываться при расчете предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги и будет ограничиваться предельным индексом, - пояснили в управлении.

При этом в правительстве определили, что плата за вывоз мусора не должна превышать 70-80 рублей. Если она больше – это повод обратиться в администрацию с просьбой пересмотра размера платы.

Кроме того, жители районов, как и горожане, имеют право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг. Причем теперь подать заявление можно в электронном виде.

- Для предварительной оценки права на получение субсидии (электронная форма анкеты), а также подачи заявления о предоставлении субсидии необходимо зарегистрироваться на Портале Воронежской области в сети Интернет http://govvrn.ru и направить анкету или заявление через личный кабинет в КУВО «УСЗН» района по месту жительства, - рассказали в управлении ЖКХ и энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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