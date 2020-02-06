ТОСы Воронежской области поборются за миллионные гранты

На поддержку этих заявок из областного бюджета в 2020 году направят в общей сложности 90 млн рублей, отметил спикер регионального законодательного собрания.

Основным направлением инициативы граждан традиционно стало благоустройство местных территорий – установка детских и спортивных площадок, расчистка родников, ремонт ограждений кладбищ и воинских захоронений, обустройство скверов и парков, установка уличного освещения.

Очные защиты проектов стартовали в муниципальных районах и городских округах 5 февраля (первыми к ним приступили ТОСы Верхнехавского, Новоусманского и Рамонского муниципальных районов) и продлятся до 5 марта.

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Всего для участия в конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в 2020 году поступило 865 заявок, но к защите было допущено 853 проекта. Председатель Комитета Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, председатель Областного общественного совета по развитию ТОС Артём Зубков пояснил, что 12 инициатив не прошли, так как реализация проектов превышала сумму гранта в 1 млн рублей, либо заявку подали слишком поздно.

Парламентарий пояснил, что все проекты оцениваются в три этапа, в рамках каждого выставляются баллы: сначала жюри знакомится с описанием инициативы, затем оценка выставляется за публичную защиту и затем – за софинансирование реализации проекта.

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– Публичные защиты инициатив в рамках конкурса проектов ТОС проходят в четвертый раз. В рамках публичной защиты оценивается раскрытие содержание проекта участниками и его компетентность, умение отвечать на вопросы. Очная защита позволяет сделать конкурс максимально прозрачным, – подчеркнул Артём Зубков.

Оценка проектов будет учитывать, в том числе, социальную значимость проблемы, затронутой в проекте; устойчивость проекта (перспектива продолжения деятельности по окончании гранта); личный вклад членов ТОС, участвующих в реализации проекта; наличие финансовой и иной помощи сторонних организаций; социально-значимую деятельность органов ТОС.

Победители конкурса будут определены до 27 марта 2020 года. Проекты, которые получат государственную поддержку, должны быть реализованы до 15 октября 2020 года.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, внедрение государственной финансовой поддержки общественно значимых проектов территориального общественного самоуправления стартовало в регионе еще в 2015 году. Тогда на реализацию территориальных инициатив из бюджета Воронежской области было направлено 20 млн рублей. В 2019 господдержка составляла уже 90 млн рублей (в текущем году на эти цели запланирована аналогичная сумма). Общее же количество реализованных проектов за четыре года приблизилось к 2000.

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– За прошедшие годы при активной поддержке депутатского корпуса, а также участии органов исполнительной власти региона и местного самоуправления система ТОСов стала максимально эффективной. ТОСы превратились в основной инструмент повышения гражданской активности населения, сплочения местных жителей, решения конкретных проблем населенных пунктов. В 2018 году механизм поддержки местных инициатив в регионе был признан лучшим в стране,– отметил Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов напомнил, что проекты ТОС – это лишь часть системы инициативного бюджетирования, которое сегодня активно внедряется в Воронежской области.

С текущего года развитие «народного» бюджетирования в Воронежской области происходит в рамках регионального стратегического проекта «Решаем вместе.vrn», на реализацию которого в 2020 году из областной казны запланировано выделить в общей сложности почти 400 млн рублей.