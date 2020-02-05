2020-02-05T14:30:10+03:00
Общество

Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами

Система отличает звонки из клиентской службы банка от звонков мошенников
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Tele2 разработала антифрод-платформу для защиты клиентов коммерческих банков от мошенничеств с использованием социальной инженерии. Платформа интегрируется с коммутаторами телеком-оператора и CRM-системой банка и определяет разные виды событий. Система отличает звонки из клиентской службы банка от звонков мошенников даже при использовании подменных номеров и помогает препятствовать незаконному выводу денег со счетов клиентов. Tele2 успешно протестировала новую антифрод-платформу совместно с «Тинькофф».

Антифрод-платформа Tele2 – первый на российском телеком-рынке интеллектуальный продукт для борьбы с мошенничеством с использованием социальной инженерии. Он помогает уменьшить число случаев незаконного вывода денег с карт клиентов с помощью подменных номеров. Продукт прежде всего направлен на случаи, когда мошенники под видом службы безопасности кредитного учреждения вводят людей в заблуждение, получают данные банковских карт и выводят средства со счетов клиентов.

Для эффективной борьбы с мошенниками телеком-оператор и банк синхронизируют данные о сигнальном трафике с CRM-системой банка на базе специального программного обеспечения. Tele2 дополнительно обогащает эти данные с помощью аналитики на основе big data. Кроме того, оператор ставит на мониторинг все звонки клиентам с так называемых А-номеров – телефонов, с которых сотрудники банков могут звонить держателям карт.

Tele2 провела пилотный проект по тестированию системы контроля голосовых вызовов совместно с «Тинькофф». Оператор и банк протестировали работу платформы для определения разных видов фрод-коммуникаций: звонков клиентам с подменных номеров банка, звонков в кол-центр банка с подставных клиентских номеров, вызовов из «тюремных кол-центров». Результаты тестирования показали, что платформа успешно определила источник звонка и отличила настоящие вызовы от звонков с подменных номеров.

Две умные системы в режиме реального времени обмениваются данными о звонках общим клиентам с номеров телефонов банка. Если человеку звонят с номера кредитного учреждения, но антифрод-платформа со стороны банка не подтверждает звонок, значит, вызов идет от мошенников. В таком случае система безопасности кредитного учреждения может оперативно заблокировать транзакции атакуемого клиента, чтобы не допустить несанкционированный перевод средств с его счета.

Звонки из так называемых «тюремных кол-центров» Tele2 определяет на основе аналитики больших данных, объединив информацию о вызове и типе объекта, откуда идет звонок.

По данным ФинЦЕРТ – подразделения Центрального банка, которое отвечает за кибербезопасность, – в 2018 году 97% хищений средств с платежных карт клиентов совершались с использованием методов социальной инженерии (злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием). Всего за 2018 год мошенники незаконно вывели с карт россиян 1,4 млрд руб.

Данное решение позволит банкам и Tele2 еще больше повысить лояльность клиентов. У Tele2 самый высокий показатель NPS среди «большой четверки»: по итогам 2019 года он составил 43%, что значительно опережает результат ближайшего конкурента.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Операторы мобильной связи и коммерческие банки прикладывают максимум усилий, чтобы защитить данные и деньги своих клиентов. В Tele2 действует комплексная программа по защите абонентов от мошенников. Для противодействия злоумышленникам мы используем самые передовые технические решения, но в арсенале мошенников появляются все новые и новые способы обмана людей. С запуском системы контроля голосовых вызовов мы рассчитываем интегрироваться с платформами крупнейших розничных банков. Бизнес-решение от Tele2 позволит ограничить доступ мошенников к чужим счетам с помощью технологий социальной инженерии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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