Борьба Елены Масловой с региональным правительством в Воронежском областном суде была безуспешна

Во вторник, 4 февраля, в Воронежском областном суде рассматривали апелляцию бывшего заместителя руководителя департамента труда и занятости Елены Масловой на решение Ленинского районного суда. Напомним, 13 ноября 2019 года ее иск к региональному правительству о признании незаконным ее увольнения, восстановлении на работе, и выплате недополученной зарплаты и компенсации морального вреда не удовлетворили. Точнее, удовлетворили частично. Признали, что не было тайного движения денег на счетах, однако посчитали, что в действиях экс-чиновницы все же присутствовал конфликт интересов. В результате на работе ее не восстановили. И в компенсации отказали.

В облсуде Елена Маслова аргументировала свою позицию так:

- Мне в вину фактически ставят знакомство с Гулиевым и символическое поздравление на Новый год. Это, по сути, все доказательства моей якобы личной заинтересованности в принятии решения в пользу работников этого предпринимателя. По телефону я ему сообщала о принятых решениях по ним. Почему я не могла это сказать бизнесмену, устраивающему по нашей программе людей к себе на работу? Эти сведения и так были в открытом доступе в Интернете. К тому же в материалах, поданных областным правительством в суд, муссируются двусмысленные формулировки о якобы наших «близких» отношениях. Это оскорбляет меня как женщину и мать взрослых детей. При этом суд не хочет учитывать, что я не могла единолично принимать решение в пользу тех или иных переселенцев. Какие-либо махинации были возможны на стадии работы с документами, но это делали в МВД, я-то тут при чем? Всплыли какие-то 7,7 миллионов, якобы пришедшие мне на банковскую карту. Потом оказалось, что их не было. К тому же мне даже не дали оправдаться. Я была в больнице, и только успела выйти на работу, как мне вручили указ о моем увольнении. До этого никто от меня никаких объяснений не требовал.

- Прошу суд обратить внимание на то, что чиновник любого ранга, несмотря ни на какие обвинения в свой адрес, имеет право на то, чтобы дать пояснения, - сказал адвокат Масловой Николай Алимкин. – В данном случае такой возможности не предоставили. Хотя уголовное дело в отношении моей подзащитной не закончено, на него постоянно ссылались представители областной администрации. В то же время, пока человека не признали виновным, это делать недопустимо. Доказано только, что Маслова общалась с человеком, которого впоследствии осудили. Тем не менее, это сочли достаточным для увольнения в связи с утратой доверия.

Представлявший правительство Воронежской области на этом судебном заседании юрист Владислав Пигунов так обозначил позицию властей:

- У Елены Масловой были телефонные переговоры с Гулиевым, на которых обсуждались вопросы, относящиеся к ее профессиональной деятельности. Это уже фактически конфликт интересов. Кроме того, Маслову уведомляли о том, что она может объяснить свое поведение в этой ситуации в письменном виде, чего она так и не сделала. На наш взгляд, как заместитель председателя комиссии по программе переселенцев она могла повлиять на те или иные решения.

Только по поводу характера отношений Масловой и Гулиева Пигунов не дал внятного ответа. То назвал их отношения «знакомыми» (что-то новое в словообразование русского языка), то настаивал на формулировке «близкие». Судьи, как не бились, так и не смогли заставить его внести ясность в эту щекотливую тему. Впрочем, в целом позиция была понятна.

Судьи посовещались и вынесли вердикт: апелляцию Елены Масловой оставить без удовлетворения. В то же время сообщили, что решение можно опротестовать в кассационном суде Саратова.

- Конечно, будем это решение обжаловать, - сказала после судебного заседания Елена Маслова. – Нужно подготовиться для новой апелляции, скорее всего, для этого потребуется несколько недель, пока мы не получим официальное решение областного суда. Собственно, на другое решение в нашей области особо и не рассчитывала. Но намерена пройти этот путь до конца. Теперь уже уверена, что меня «подставили», и господина Гулиева рекомендовали как хорошего работодателя для переселенцев не зря. Всегда чувствовала себя «белой вороной» во властных структурах: никакими льготами и преференциями принципиально не пользовалась, просто нормально работала. Видимо, это кому-то не нравилось. Никаких подтверждений конфликта интересов как не было, так и нет. Нет сомнительных перечислений на мои счета, нет подтверждения личной заинтересованности в принятии положительных решений по соотечественникам, которые числились работниками у Гулиева. Если суд высшей инстанции примет мою сторону, конечно, в областном правительстве работать не останусь - просто не смогу общаться с теми людьми, которые показали себя в этой ситуации далеко не с лучшей стороны.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".