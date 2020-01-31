Лазерная коррекция зрения в Воронеже: клиники, цены на операцию

Череда размытых и четких картинок. Так выглядит жизнь человека с плохим зрением. Чтобы не пройти мимо знакомого на улице, увидеть номер на подъезжающей маршрутке или рассмотреть ценник в магазине, люди вынуждены носить очки или линзы. У каждого по-разному складываются отношения с этими видами коррекции. Но когда человеку надоедает бесконечный процесс замены линз и ограниченность возможностей в очках, выход остается один - лазерная коррекция.

Когда делают лазерную коррекцию?

Лазерной коррекцией можно исправить близорукость, дальнозоркость и астигматизм. То, что медики называют аномалиями рефракции. Существует три метода коррекции: очки, линзы и лазер. В очках не всегда ходить удобное: зашел с мороза в помещение, они запотели. Линзы подходят не всем. К тому, же если неправильно их носить, глаз может воспалиться. Из-за этого люди склоняются к операции, которая позволяет не пользоваться ни линзами, ни очками. Бывает, что коррекция нужна по профессиональным причинам. Например, человек хочет работать в МЧС или в военной структуре, а там есть ограничения по зрению.

- Операция противопоказана при глаукоме, катаракте и других заболеваниях. Поэтому начала мы проводим комплексное исследование, и если нет проблем со здоровьем, которые могут повлиять на результат, назначаем операцию. Основной показатель для коррекции – мотивация и желание пациента. Как правило, человек хочет улучшить качество жизни, - объясняет Владимир Корниенко, заведующий отделением лазерной микрохирургии областной офтальмологической больницы.

Есть ли ограничения?

Чтобы провести операцию, медики должны убедиться, что близорукость стабилизировалась и не прогрессирует. Если рост глаза прекратился, зрение на одном уровне полтора-два года, можно делать коррекцию. Юридических ограничений нет. Если пациенту 17-18, а с 15 одни и те же показатели, операцию проведут. Если человеку 20, но близорукость прогрессирует, стоит подождать.

- Если мы сомневаемся или нынешние показатели не с чем сравнить, чтобы понять стабильно ли зрение, делается диагностика, а через полгода повторяется на том же оборудовании, - добавляет специалист.

Представительницы женского пола иногда не решаются на операцию из-за страха, что после беременности и родов, зрение откатится на старый уровень. Офтальмолог поясняет, у некоторых женщин, действительно, может увеличиваться близорукость, но это происходит из-за смены гормонального фона.

- Процент таких людей небольшой. Мы ориентируемся на то, как скоро пациентка собирается рожать. Если в ближайшее время, то рекомендуем подождать с операцией. А если и кандидата еще нет, то чего ждать? После 40 лет такой необходимости проводить коррекцию уже не будет. Начнутся другие изменения. Очень многие наши пациенты сделали операцию, а потом родили и даже двух, и все нормально.

По словам Владимира Николаевича, лучше всего корректируется диапазон от минус полутора до минус шести-семи диоптрий. Но оборудование позволяет убирать и -15.

Какие современные и безопасные методики используются?

Основной метод лазерной коррекции - Ласик. Все остальное - его модификации. В классическом варианте Ласика пациенту делают срез верхнего слоя роговицы и приподнимают его, затем лазером корректируется зрение. После пленочку укладывают обратно, и она прирастает.

- Самая последняя методика Фемто Ласик. В этом случае для формирования пленки используется фемтолазер, а не лезвие. Это одна из самых безопасных методик, - добавляет Владимир Корниенко. - Результат от разных процедур - одинаковый. Но еще раз скажу, безопасность с лазерами будет выше.

Разумеется, и заплатить за современную методику придется больше. Один глаз по Фемто Ласик выйдет в районе 40 – 44 тысяч, коррекция по методике Ласик – от 22 до 25.

Когда можно вернуться к обычному образу жизни?

После операции есть стандартный ряд ограничений. Например, по окончании коррекции пациент 20 минут сидит с закрытыми глазами. Добираться домой лучше на такси или личном транспорте (попросите родственников или знакомых забрать вас). В общественном транспорте можно подхватить инфекцию.

Болевой синдром пройдет через два-три часа. Первые сутки нельзя тереть глаза, щурить и жмурить их. Необходимо, чтобы ласкутик прирос. Также рекомендуется первое время носить темные очки, чтобы глаза не раздражались.

Следует ограничить занятия зрительной нагрузкой: хотя бы неделю не проводить время за компьютером, телефоном и книгами. В течение трех – не поднимать тяжести. Не желательно посещать бассейн и баню. Умываться нельзя три дня, девушкам не следует неделю пользоваться косметикой.