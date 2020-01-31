2020-01-31T14:19:33+03:00
Экономика

ВТБ запускает автомобильный маркетплейс

ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает автомобильный маркетплейс
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На сайте vtb.ru клиентам представлен каталог, который объединяет более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок. Клиенты могут забронировать машину у дилера, оформить по двум документам заявку на автокредит и затем приобрести транспортное средство в автосалоне.

Все представленные на сайте автомобили доступны к продаже автосалонах. Для того чтобы воспользоваться каталогом ВТБ необходимо в разделе «Автокредиты» перейти по ссылке«Выбрать автомобиль». После чего клиенту доступен список марок транспортных средств, регион их продажи и полные характеристики. Проект реализован по всей стране.

Запуск каталога на сайте – первый шаг к созданию полноценного автомобильного маркетплейса для клиентов и партнеров. Уже в этом году банк планирует реализовать полностью цифровой способ получения автокредита, благодаря которому средства будут моментально переведены клиенту на счет, а машину можно будет забрать сразу в автосалоне. В настоящее время ВТБ ведет разработку полной концепции проекта, после чего примет финальное решение о его запуске и функционале.

«Мы активно двигаемся по пути цифровизации. Наша стратегическая цель – вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн, – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента - председателя правления ВТБ. – Ретейлеры в автосалонах трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. Способ оформления автокредитов онлайн позволяет удешевить выдачу средств для банков и для клиентов и избежать ненужных расходов на присутствие банка в автосалонах».

В настоящее время автокредит в ВТБ доступен по ставке от 3,5% годовых. В рамках предложения возможно получение средств в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемого автомобиля. В кредит можно включить сервисные и страховые услуги.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 87 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 121 млрд рублей. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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