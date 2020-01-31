Выходные в Воронеже: картины Тропинина, ледовое шоу, цирк со слонами

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

В Воронеж на гастроли привезли комедию "Клинический случай" с Игорем Ливановым и Романом Мадяновым.

Как всегда, перед Рождеством в центральной клинике Лондона царят суета и неразбериха: вот-вот начнется ежегодная отчетная конференция врачей, полным ходом идет репетиция рождественского праздника, распределяются подарки сотрудникам клиники, к выписке срочно готовят пациентов… Но самое ответственное поручено неврологу Дэвиду Мортимеру и терапевту Хьюберту Бонни. Первый должен открыть конференцию врачей, второй - исполнить главную роль в рождественском театральном представлении.

Дэвид и Хьюберт - друзья с двадцатилетним стажем, между ними нет ни зависти, ни обид. И пусть один из них, удачливо женатый на дочери председателя ученого совета клиники без пяти минут главврач, а другой рядовой терапевт и заядлый холостяк, - они так же преданы и верны друг другу, как и во времена своей бурной молодости, проведенной в компаниях с хорошенькими медсестрами и сиделками. И кто бы мог подумать, что спустя 18 лет одна из таких медсестер явится к Дэвиду Мортимеру с известием, что он отец ее ребенка, и сегодня, в день своего совершеннолетия, их сын хочет лишь одного - увидеть отца…

Спектакль покажут в ВКЗ 31 января в 19.00.

МУЗЕЙ В КИНО «Молодой Пикассо»

Пабло Пикассо - один из величайших художников всех времён. Но откуда берёт начало его искусство? Три города сыграли в истории Пикассо ключевую роль: Малага, Барселона и Париж. Фильм «Молодой Пикассо» исследует влияние каждого из них на начинающего художника. В объективе режиссёра Фила Грабски «голубой период» и «розовый период» - вплоть до 1907 года, когда Пикассо создаёт «Авиньонских девиц». Эта картина, написанная 25-летним художником, шокировала художественный мир и изменила его навсегда.

Фильм покажут в кинотеатре "Спартак" 1 февраля в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО «Человек из ресторана»

1 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" прямая трансляция из театра "Сатирикон". «Человек из ресторана" с Константином Райкиным - подарок для всех поклонников традиционного психологического театра. Все решено в нарочито консервативном ключе и строится на актерской игре с миллионом тщательно выстроенных деталей и видимых психологических нюансов. Это серьезный разговор об устройстве человеческой души и смысле существования - без нагнетания и истерик. Спектакль Перегудова - про внутреннее благородство. Он абсолютно лишен морализаторства. В первую очередь благодаря Райкину, держащему в напряжении весь зал одной только интимной интонацией.

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ШОУ СЛОНОВ

Новая программа будет гастролировать в цирке с 1 по 23 февраля. В двухчасовом представлении «Шоу слонов» зрители увидят венецианский маскарад и бразильский карнавал, «прогуляются» по Монмартру. В программе высшая школа дрессуры лошадей и верховой езды, номера с морскими котиками, арабскими верблюдами, веселые пони, неутомимыми собачками и разноцветными попугаями какаду и ара. Поклонников циркового искусства ждут номера с групповыми акробатами, воздушными гимнастами, эквилибристами на пьедестале, клоунской группой «Внуки лейтенанта Шмидта» и даже волшебство с исчезновением человека!

«Гвоздем» представления является аттракцион с индийскими слонами лауреата Международного циркового фестиваля "ИДОЛ-2019", артиста Варшавского цирка Сергея Гулевича. Его подопечные Дженни и Магда – настоящие звезды и не только цирка, но и кино. Эти слонихи снимались, дублируя друг друга, в фильме «Слон», где главную роль сыграл Сергей Шнуров! В аттракционе слонихи катают дрессировщиков на хоботе, играют с залом в мячик, делают ласточку, становятся в стойки.

Первые представления пройдут 1 февраля в 16.00 и 2 февраля в 12.00.

ВАРЯГИ ПРОТИВ ХАЗАР

В Воронеже стартовал проект "Окно в Хазарию". В книжном клубе "Петровский" запланирован цикл научно-популярных лекций о Хазарском каганате, истории и археологии Восточной Европы в раннем Средневековье.

2 февраля запланирована лекция "Варяги против хазар? Восточная Европа в системе военно-политических отношений в IX-X вв. (опыт картографирования)", которую прочитает Юрий Селезнёв. Вход свободный.

ТЕАТР В КИНО «Корсар»

2 февраля в 18.00 в кинотеатре "Спартак" покажут трансляцию балета "Корсар" Адана из Большого театра. «Корсар», несомненно, одна из визитных карточек Большого, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актёрская игра. Многолюдный, яркий, шумный, веселый «Корсар» – постановка удивительной красоты и невероятного темперамента. Это настоящий «большой балет», где танца хватает едва ли не на всю труппу сразу, при этом прима-балерина доказывает право на своё первенство почти без отдыха. И хотя этот «Корсар» далеко ушёл от своего литературного первоисточника (одноимённая поэма Байрона), либретто его способно удовлетворить тягу к пиратско-романтическому жанру не хуже, чем «Пираты Карибского моря».

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ЛЕДОВОЕ ШОУ АВЕРБУХА

2 февраля в Воронеже пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». В столице Черноземья его покажут одним из первых. За 16 лет творческой деятельности Илья Авербух создал более 250 различных проектов с участием известных спортсменов.

- Мое главное достижение за эти годы - это создание сильнейшей команды - настоящий чемпионов. Во многом благодаря нашим усилиям и энергии фигурное катание в стране сейчас является одним из самых популярных видов спорта, - отмечает Илья Авербух.

В шоу «Чемпионы» покажут множество неожиданных дуэтов и сюрпризов для поклонников фигурного катания. Драматургия выстроена таким образом, что каждый номер логично сменяет другой, все они объединены в единое театральное действо - веселое и романтичное, меланхоличное и ироничное. В гастрольном туре примут участие Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие.

ЛДС «Юбилейный» 2 февраля в 18.00.

ВЫСТАВКА ТРОПИНИНА

В выставочном зале музея имени Крамского открылась выставка «Портрет в перспективе. Собрание Музея Тропинина». Проект представил более 40 портретов - работы главного портретиста Москвы Василия Тропинина и московских художников. Хронология работ охватывает сразу три столетия - со второй половины XVIII века до 40-х годов ХХ века.

- Еще будучи крепостным, Василий Тропинин получил широкое признание среди заказчиков и профессионалов, создав галерею образов москвичей разных сословий XIX века. В частности, выставка показывает парные портреты представителей старинного купеческого рода Мазуриных, которые демонстрируют мастерство и талант Тропинина, уникальность его стиля и техники. Также из собрания Музея Тропинина представлены два детских портрета кисти Шамшина, они дают представление о мире детства первой половины XIX века, который немало удивит современную публику, - отметили в музее.

Кроме того, в экспозицию вошли произведения таких выдающихся русских живописцев как Антропов, Аргунов, Варнек, Малютин, а также работы иностранных мастеров, работавших в России - Луи Каравака, Дамона Ортолани, Лаша, Ротари. Воронежский музей дополнил выставку портретами из своего собрания.

Можно посмотреть до 22 марта.

ВЫСТАВКА ДИЗАЙНА

В выставочном зале на Кирова, 8 работает выставка «Фантастик пластик», посвященная экологическому дизайну. Горожанам покажут, как можно использовать пластиковые изделия и отслужившую тару с пользой и красиво.

- Пластик – уникальный материал, который может получить вторую жизнь, если сдавать его в переработку, - рассказала Ольга Дружинина, заместитель директора по научной работе Московского музея дизайна. - Многие дизайнеры считают его материалом неограниченных возможностей и используют для создания самых разнообразных изделий – от украшений до арт-инсталляций.

Авторы проекта призывают зрителей изменить свое отношение к пластику и его вторичному использованию. На выставке зрители увидят работы зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Это реализованные проекты и экспериментальные идеи использования пластика, отслужившего свой срок – объекты и фотографии предметов из переработанного пластика.

Выставка будет работать до 7 февраля. Вход свободный.

КУПЕЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

На третьем этаже музея имени Крамского открылась выставка «Моршанская старина». Экспозиция представит коллекцию народного бытового портрета из собрания Моршанского историко-художественного музея. Она приурочена к празднованию 240-летия купеческого города Моршанска, одного из самобытных городков Центральной России. На выставке около 40 портретов обывателей Моршанска конца XVIII – начала XX веков из крестьянской и купеческо-мещанской среды, выполненных в технике масляной живописи по холсту и жести, а также тушью на картоне.

- Представленные экспонаты помогут проследить основные этапы существования жанра от зарождения до угасания, наступления эпохи фотографии. Наиболее яркому раскрытию портретных образов способствуют исторические фотографии Моршанска, разнообразные памятники купеческо-мещанского и старообрядческого быта: костюм, торговая утварь, посуда, книги, медно-литые иконы. Посетители погрузятся в атмосферу старого Моршанска периода его расцвета, когда на пристанях города формировался крупнейший в стране транзитный торговый хлебный караван, - анонсировали проект в музее.

Выставку можно посмотреть по 1 марта.

ПЕЙЗАЖИ УРАЛА

В Доме актера работает выставка художника Виктора Аникина «Урал. Времена года». Творец живет в городе Березники Пермского края. Поклонник импрессионистов, он взял за основу для своего творчества их идею - передать впечатление работы на пленэре.

Пейзажи Урала, особенность родной природы - излюбленная тема Виктора Петровича. На холстах темная вода с солнечными бликами в зимней реке, снежные поляны, тяжелые лапы таежных елей, зимний закат, летние поля с цветущим иван-чаем, надвигающаяся гроза над рекой, осенний лес с мягкой, выгоревшей на солнце, пушистой сентябрьское прозрачное синее небо...

Выставку можно посмотреть бесплатно до 17 февраля.

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА

В «Галерее Чижова» работает выставка "Серебряная лира" - это портреты поэтов серебряного века в творческой интерпретации художника Катрин Солар.

- Многие знают имена известнейших поэтов серебряного века, но далеко не многие узнают их портреты. Художник считает, что через лица поэтов, через их проникающий сквозь года взгляд, так же, как и через их стихотворения, можно соприкоснуться с душами творцов того времени, - отмечают организаторы.

На выставке представлены графические портреты Волошина, Есенина, Блока и других. Можно посетить до 12 февраля, вход свободный.

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