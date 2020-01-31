Удаление родинок в Воронеже: цены, методы, клиники

Кому стоит беспокоиться?

Наличие родинок у каждого человека обусловлено генетически. Родинки бывают врожденными и приобретенными. На появление вторых влияют внешние факторы: ультрафиолетовое излучение, химические и физические воздействия, а также гормональные изменения (заболевания, прием препаратов, беременность, роды, пубертатный период).

- В группу риска возникновения меланомы входят люди с большим количеством родинок, так называемым диспластическим невусным синдромом: когда родинок больше 50. Также в зоне риска люди с 1 и 2 фототипом кожи: рыжеволосые и светловолосые с голубыми глазами, - и те, кто уже перенес кожное злокачественное заболевание, или находится под постоянным воздействием ультрафиолета по рабочим или бытовым причинам, - объясняет заведующий онкоотделением Воронежского областного онкологического диспансера Александр Казьмин.

Если вы попадаете хотя бы под одну из указанных категорий, то стоит пройти обследование. Поводом обратиться к врачу может стать новая родинка, которая отличается по внешнему виду от остальных, а также, если существующая изменила форму или текстуру. То есть проявился синдром "гадкого утенка": все однотипные, а эта не такая. Боль в родинке или кровоточивость - также сигнал отправиться к медикам.

Когда родинку нужно удалять?

Стоит ли избавляться от родинки или нет: точно сказать может только доктор. Сначала медики проводят дерматоскопию - визуальный осмотр при использовании специального аппарата. Такой метод в 90% случаев позволяет определить доброкачественная родинка или нет. Если существует подозрение на злокачественность, то проводится гистологическое или цитологическое исследование.

- Удалять родинки нужно, если есть медицинские показания, т.е. имеются подозрительные изменения, и мы предполагаем, что родинка стала плохой. Можно избавиться и от доброкачественного невуса, но это уже эстетические, косметологические показания. Бывает, что родинка находится на шее или в подмышечной впадине, она постоянно натирается и травмируется. Это не приведет к ее перерождению, но может доставлять неудобство. Удалить можно любую родинку, только пациенту следует понимать: зачем он это делает. Для здоровья это не опасно, но иногда оставшийся рубец выглядит намного хуже.

Какие методики используются?

Для удаления родинок применяют обычное хирургическое иссечение скальпелем (ее просто вырезают), воздействие лазером и радиоволновой метод, или электрохирургический (используют высокочастотный ток). Все пигментные образования в обязательном порядке отправляются на гистологическое исследование. Это не зависит от того, где проводится операция.

- Какой метод будут использовать, зависит от размера родинки, ее формы, месторасположения. Нужно решить, как сделать так, чтобы видимый дефект был меньше, - объясняет Александр Казьмин. - Большие образования удаляют хирургически, после чего применяются разные виды пластики. Маленькие - можно убрать любым способом: хоть лазером, хоть током. Рубцы будут практически одинаковые.

Онколог также отмечает: используя скальпель, врач достаточно отступает от края родинки, и границы иссечения остаются интактными (неповрежденными) для гистологического исследования. Когда используется лазер или ток, края обугливаются. На гистологию отправляется такой препарат, по которому сложно определить: в пределах здоровой ткани удалена родинка или нет. Другими словами, непонятно, все ли плохое удалили или нет. В данном случае, большую роль будет играть профессионализм врача, то, насколько медик владеет методикой. Период заживления одна - две недели. Окончательное формирование рубца займет от трех до шести месяцев.

Удалить родинки в Воронеже можно в областном онкологическом диспансере, специалисты используют все перечисленные методики, с учетом индивидуальных особенностей. В бюджетных учреждениях города применяют хирургический метод, в некоторых – еще и лазерный.

- Чтобы проверить родинки, вы можете пойти в поликлинику к терапевту, который отправит вас к дерматологу или онкологу. Затем специалист даст заключение: доброкачественная родинка или нет. Если есть подозрение на злокачественность, вас направят в диспансер. После нашего подтверждения, проводится операция. Когда родинка нормальная, ее можно удалить у своего хирурга или в платном отделении. Стоимость варьируется от 500 до 2000 рублей.

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Готовьтесь к отпуску заранее

Основной совет онкологов для людей в группе риска: не обгорать. Это самое основное правило. Нужно физически защищаться от солнца летом: одежда, шляпы-кепки, солнцезащитные крема и очки. Если собираетесь в пляжный отпуск, то стоит заранее привыкать к ультрафиолету. Постепенно увеличивать время пребывания на солнце. Если кожа накопит витамин Д3, то солнечного ожога не будет.