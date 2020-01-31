Воронежский мэр принял участие в заседании с Путиным

30 января в Красногорске Московской области президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. На нем глава государства уделил большое внимание роли местного самоуправления, которое фактически реализует поставленные в нацпроектах задачи. По мнению президента, органам местного самоуправления необходимо предоставить больше полномочий. Это должно повысить эффективность их работы.

Одним из тех, кому президент адресовал свои слова, стал мэр Воронежа Вадим Кстенин. Глава государства включил его в состав Совета в августе прошлого года. Градоначальник рассказал, что перед всеми соисполнителями нацпроектов стоит задача максимально ответственно подходить к освоению федеральных средств. И хотя, по его словам в Воронеже с этим все в порядке, такое распоряжение в целом повысит финансовую дисциплину и позволит исполнителям меньше совершать ошибки из-за спешки.

Также в ходе заседания стало известно об увеличении призового фонда конкурса на лучшую муниципальную практику – с 40 миллионов до одного миллиарда рублей. Эти средства делят среди 24 лучших по мнению правительства страны муниципалитетов. К слову, среди победителей прошлых лет был и Воронеж. Город получил пять миллионов рублей.

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–Такое кратное увеличение призового фонда нас очень радует. Всем муниципальным службам уже поставлена задача биться за эти серьезные средства. Потому что победа в таком конкурсе – это не просто оценка качества работы конкретных руководителей, а еще и возможность привлечь дополнительные деньги, которые можно вложить в улучшение жизни в городе, – заявил Вадим Кстенин.

Также участники совещания обсудили благоустройство городской среды, работу коммунальной сферы, интегрирование цифровых технологий в городскую среду и многое другое.

После заседания воронежский градоначальник рассказал, как в областном центре в прошлом году ввели четыре школы и две крупные пристройки к ним, а также шесть детских садов. Такого объема новых соцобъектов город не видел очень давно. Оказалось, что для власти это было испытание. По словам мэра, нужно было успеть провести лицензирование учреждений, чтобы дети могли вовремя в них пойти.

В текущем году эта работа продолжится, но в чуть меньших объемах. Упор будет сделан на развитие дошкольного образования, в том числе создание детсадов в строящихся домах и развитие негосударственных образовательных учреждений.

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–В 2020-м будут построены восемь больших пристроек к действующим дошкольным учреждениям. Уже сейчас на финальную стадию выходит подготовка к приему воспитанников в трех новых встроенных детсадах, которые возведены за счет средств крупных строительных компаний и в конце декабря прошлого года выкуплены в муниципальную собственность. Я держал процесс их лицензирования на личном контроле – все необходимые процедуры для этого на данный момент выполнены, – рассказал мэр.

Он отметил, что Воронеж не может похвастаться собственными высокими доходами. И когда городу не хватает средств, на помощь приходят областные власти и федеральный бюджет.

–Так, например, в прошлом году благодаря решению главы региона удалось закупить в комбинаты благоустройства дополнительную спецтехнику. Поэтому нельзя сказать, что нам не хватает полномочий и ресурсов в этих условиях. Тем не менее, администрация города будет готова к исполнению полномочий, если их объем увеличат, – подчеркнул мэр.