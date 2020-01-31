Шеф-повар Александр Белькович посоветовал воронежцам в День влюбленных «прыгнуть в рот»

1 февраля на канале СТС стартует седьмой сезон популярного кулинарного шоу «ПроСТО кухня». В новых выпусках шеф-повар Александр Белькович, который владеет ресторанами в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Китае и ОАЭ, покажет, как приготовить вкусное и полезное блюдо за сто рублей, поделится лучшими рецептами из яиц. В новом сезоне в программе появятся свежие рубрики: как сделать блюдо из пяти ингредиентов и что можно приготовить всего за шесть минут. Также теперь шеф-повар будет отвечать на вопросы зрителей и выполнять кулинарные заявки от поклонников шоу.

А перед запуском программы автор четырех кулинарных книг, специализирующийся на простой доступной кухне, ответил на вопросы воронежской «Комсомолки» и дал ценные советы в преддверии Дня влюбленных тем, кто совсем не умеет готовить.

НЕ УМЕЕШЬ ГОТОВИТЬ – СДЕЛАЙ ИТАЛЬЯНСКУЮ ПАСТУ

- Александр, что посоветуете держать в холодильнике холостяку? - поинтересовалась "Комсомолка" у шеф-повара.

- Питаться надо правильно в любом случае. Нужны цельно зерновые крупы, чтобы можно было на ночь залить водой зеленую гречку или полбу, чтобы утром поварить три минуты, залить молоком и позавтракать, получив, при этом, максимальную пользу. Или держать овсянку крупного помола. В холодильнике должна быть сухая паста, классный соус, немного свежих фруктов, нормальный сыр, несколько консервов, когда хочется чем-то быстро перекусить, кисло-молочные продукты и яйца - имея этот набор продуктов всегда можно приготовить себе вкусную еду.

- Как выйти из положения девушке, к которой пришел молодой человек, а она не умеет готовить, но хочет ему понравиться?

- Заказать доставку! Шутка! Всегда можно сделать итальянскую пасту: обжарить пару зубчиков чеснока, куриный фарш, томаты в собственном соку, потушить, потом замешать туда отварные спагетти и посыпать сыром. Супер быстрый и вкусный рецепт.

- Посоветуйте недорогое, быстрое и легкое блюдо, которое способны приготовить и мужчины, и женщины своей второй половинке на День влюбленных.

- «Салтинбока», что в переводе с итальянского: прыгни мне в рот. Ее классно делать из говядины, телятины или из курицы. Срезаете тоненький слайс, заворачиваете туда немножко сыра, быстро закручиваете рулетик, защипываете шпажкой, кидаете на сковородку, обжаривайте. Наливаете на сковороду немного белого вина, рулетики начинают тушиться, и в конце добавляете кусочек сливочного масла - у вас получится обалденный сливочный соус… Еще можно сделать классное блюдо - обжарить куриную грудку на сковородке, потом налить немного белого вина, пропарить мясо. Достать его, а в сковороду налить сливок, когда они начнут закипать, добавить сыра, он расплавится и потом этим сыром полить готовую грудку и посыпать сверху кедровыми или грецкими орешками.

Фото СТС

ЖЕНА НАУЧИЛА ДЕЛАТЬ ОЛАДУШКИ ИЗ КАБАЧКОВ

- Бывали у вас неудачи на кухне? Пирог не поднялся, придумали блюдо, а оно вышло невкусным...

- Конечно, бывали! Раньше, когда в ресторанах придумывал меню (что убавить, что прибавить), бывало так, что нарисуешь картинку в голове, начинаешь готовить, а получается совсем не то и гораздо хуже! И в итоге нужно раза четыре сделать одно и то же, чтобы добиться нужного результата. Бывает, что-то вытекает, подгорает, прилипает, не поднимается тесто. Бывает, совершаешь какие-то глупые ошибки, потому что не каждый день делаешь, к примеру, манты или хинкали, хачапури из слоеного теста. И это нормально для повара! Чем ты профессиональнее становишься, тем меньше у тебя ошибок. Или если ты постоянно готовишь одно и то же блюдо, то становишься в этом мастером.

- Какому блюду вы научили свою жену? А она вас?

- Жена меня научила классному блюду - оладушки из кабачков. На завтрак очень хороши - обожаю их, они такие нежные. И еще творожную запеканку. А я жену научил очень многому - разному. Периодически она подсматривала, как я что-то делаю. Я сыграл огромную роль в ее кулинарных познаниях. Мы с ней исколесили огромное количество ресторанов по всему миру, мы вместе развивались, я заставлял ее снимать на камеру, дегустировать, она со мной с первого дня моего становления, моей карьеры, много чего мы прошли вместе. Она пережила все моменты, я приходил домой, обсуждал с ней рецепты, делился впечатлениями. Она тоже профессионал. И мы сейчас вместе снимаем дома и выкладываем в интернете семейные видео, которые называются «Бельковичи» - как мы дома готовим по нашим рецептам для себя, наших детей. И жена там выступает, и я.

Фото СТС

ШЕФ-ПОВАРА НЕ НАЗЫВАЮТ ДРУГ ДРУГА КОНКУРЕНТАМИ

- В какой ресторан вы никогда не пойдете?

- У меня нет таких мощных табу, но бывают такие старые, всеми забытые, морально устаревшие рестораны (не путать с концептуальными историческими), в которые если ты попадаешь, понимаешь, что там все ужасно - вот в такие не хочу ходить. Может, еще супер экзотические рестораны - как в Китае - рестораны, похожие на зоопарки, когда заходишь, выбираешь себе любое животное, и тебе его тут же готовят. Это страшное место, абсолютно неэтичное, не правильное по отношению к любой жизни.

- Как часто ходите к конкурентам?

- Мы в гастрономическом мире не называем друг друга конкурентами, потому что, по сути, все конкуренты, но это люди - которые двигают нашу профессию вперед, развивают ресторанную культуру. К рестораторам я хожу очень часто, мне нравится, потому что есть реально талантливые люди, которые открывают гениальные проекты, я хожу, получаю удовольствие. И более того, считаю, что просто обязан ходить, чтобы понимать, что творится вокруг, так же как и другие обязаны ходить к тебе.

БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ НЕ СМОГУ ПРОЖИТЬ БЕЗ ГОТОВКИ

- Сколько дней вы можете прожить без готовки?

- Без готовки я могу прожить много дней, а без еды мало. Но даже если я сам не готовлю, мне обязательно нужно где-нибудь побыть, что-нибудь посмотреть, поковыряться, заехать на рынок, открыть для себя новый продукт, зайти в какой-нибудь ресторан, посмотреть, что нового делает шеф. Без подпитки этой энергией я не могу. А если совсем не готовить - неделю смогу прожить, а потом оооочень захочу на кухню.

- Какой самый забавный случай из практики?

- Было очень много! Когда я проходил первую кулинарную практику, так мечтал попасть на кухню. И вот мы стоим с одногруппниками, все в накрахмаленной форме, за одним столом и режем свеклу на борщ. И я беру брусочек свеклы и так радостно закидываю своему товарищу на белый накрахмаленный колпак - на пике эмоций просто не мог контролировать себя от переполняющего счастья. Конечно, все поняли, без обид… А еще был случай в Нью-Йорке, я работал на кухне, у нас был латиноамериканец с татуировками, в косичках, который мыл посуду. И как-то он медленно это делал, я его периодически подгонял, а он в ответ очень агрессивно себя вел, пару раз конкретно огрызнулся. А потом я узнал, что он отсидел за убийство человека. И пару дней я вообще с ним не разговаривал, как-то перехотелось…

«ПроСТО кухня» по субботам в 9.30 на СТС.

РЕЦЕПТЫ С ЯЙЦАМИ ОТ АЛЕКСАНДРА БЕЛЬКОВИЧА

Утренний тост со скрэмблом, лососем и авокадо

Ингредиенты: хлеб (4 шт), яйца (4 шт), авокадо (1 шт), несколько ломтиков лосося, зелень, соль, лимонный сок и перец (по вкусу), оливковое масло (30 мл)

Способ приготовления

Ставим две сковородки на огонь. На одной поджариваем тосты, на другой делаем скрэмбл: сначала наливаем оливковое масло, туда же разбиваем яйца, быстро перемешиваем, добавляем соль и перец. На готовые тосты выкладываем начинку из авокадо с лимонным соком, солью, перцем. Сверху добавляем скрэмбл и слайсы из слабосолёного лосося. Украшаем зеленью.

Перевернутая яичница

Ингредиенты: яйца (2 шт), зелёный лук (10 г), сыр (10 г), масло растительное (30 мл), сухая приправа «15 овощей и трав» (5 г), несколько ломтиков хлеба

Способ приготовления

Зеленый лук нарезать колечками. Налить в сковороду растительное масло, поставить на минимальный нагрев и слегка обжарить лук. Идеальную перевернутую яичницу лучше готовить на ровной сковороде, желательно с тефлоновым покрытием. Яйца разбить в миске. Отправить их на сковороду поверх лука с маслом. Жарить на одной стороне около 3-х минут. Посыпать яйца специей и натереть сверху мелко-мелко сыр. Пока желток не застыл, яичницу подкинуть и аккуратно поймать. Яйца должны перевернуться в воздухе и упасть на сковороду желтком вниз. Жарить полминуты. Переложить блюдо на тарелку и подавать с ломтиками белого хлеба.