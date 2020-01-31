Сергей Рудаков: «Сегодня от нас требуется государственная мудрость и принципиальность»

События последних дней в столице вызвали большой резонанс в регионах, в том числе в Воронежской области. Что означает отставка правительства Дмитрия Медведева? И почему фракция КПРФ в Госдуме не голосовала за нового председателя правительства? Об этом и многом другом мы поговорили с Сергеем Рудаковым, первым секретарем Воронежского обкома КПРФ, заместителем председателя Воронежской областной Думы.

- Послание Президента нужно приветствовать только за то, что после него правительство ушло в отставку - это здорово. Мы не могли голосовать против смены. Но, с другой стороны, и «за» нельзя было голосовать - новый премьер сказал, что у него те же подходы по пенсионным и некоторым другим вопросам. Но в целом мы надеемся на позитивные перемены, - подчеркнул Сергей Рудаков

.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ НЕЛЬЗЯ ЗАМАЛЧИВАТЬ

- Какова позиция КПРФ по внесению изменений в Конституцию? Что изменится для регионов?

- Этот вопрос вызвал большие дискуссии: в нашей партии все воспринимается не так однозначно. Многие хотели больших изменений и чтобы они проходили быстрее. Но есть вещи, и наш лидер Геннадий Зюганов это подчеркнул, против которых нельзя голосовать. Если российский закон хотят поставить выше каких-то западных норм - разве это не правильно? Такие меры нужно поддерживать. Если Госдума будет утверждать министров и самого премьер-министра, разве это плохо?

Мы видим, что идет транзит власти - причем в левую сторону. Другое дело, в каких формах это будет проходить. При этом ото всех требуется государственная мудрость и принципиальность.

- Вернемся к местной жизни. В декабре Воронежское отделение КПРФ взбудоражило общественность празднованием юбилея Сталина. Что это для вас - хороший пиар-повод или нечто большее?

- Шума все-таки было намного меньше, чем десять лет назад, когда мы установили такие же билборды… В то же время в Париже, например, станция метро называется «Сталинград» - что в этом плохого? Не думали, что в Воронеже в этот раз будет такая реакция. Но наше общество начинает говорить, что главнокомандующего такой великой Победой нельзя забывать. Ведь речь не о том, чтобы буквально вернуться к сталинской эпохе или его методам. Назад не вернешься. Но важно помнить, как Сталин служил государственному интересу.

.

- Воронежская область укрепила свои позиции в экономических рейтингах. Почему же ваша фракция в областной Думе голосовала против бюджета на текущий год, как, впрочем, и в предыдущие разы?

- Мы видим позитивные сдвиги. В последние десять лет в Воронежской области стали меньше говорить, что мы лидер Черноземья, а на самом деле стали превращаться в него. Но есть проблемы, которые идут от общефедеральных тенденций. Что делать с вопросом бедности населения?

Мы поэтому и голосуем против бюджета в нынешнем виде. Проблемы развития экономики нельзя замалчивать. У нас главным налогоплательщиком является торговля, а не промышленность. У нас в Воронеже делают президентский самолет, но при этом мы боимся, как бы наш авиазавод не закрылся. Что это за экономика такая? Все говорят,надо поддерживать предпринимателей - а налоги растут так, что тысячи предприятий закрываются. Много не отлажено в экономике, и мы принципиальной позицией и выражаем эту точку зрения.

- Что могут поставить себе в актив депутаты-коммунисты областной Думы?

- Я бы выделил два глобальных момента. Первый - мы, прежде всего, транслируем голос большого слоя избирателей, когда они недовольны. Был, например, закон о пенсионной реформе. Масса людей были возмущены. А кто транслировал их мнение? Только наша фракция, организовавшпя, например, митинги. Кто-то должен поднимать такие темы. Второе - мы можем смело занести себе в актив превращение Воронежской области в динамично развивающийся регион. Оно произошло в том числе благодаря коммунистам.

СТРАНА ВСТАНЕТ НА ПРАВИЛЬНЫЕ РЕЛЬСЫ

- Что планируете в новом году, какие направления работы станут наиболее важными для КПРФ?

- Мы должны отметить 150-летие со дня рождения Владимира Ленина так же достойно, как провели юбилей Иосифа Сталина. Планируется торжественное заседание, научная конференция и концерт. В этом году у нас также 75-летие Победы. Мы уверены: если бы не социализм, мы бы не сломали хребет фашизму! К юбилею Победы ЦК КПРФ объявил акцию - высадить 27 миллионов деревьевпо всей России, в том числе и в Воронежской области. Их количество будет равно числу погибших в годы Великой Отечественной войны. Это будет Сад Победы – сад Жизни! Также устроим пробег из Севастополя, он пройдет по многим городам, в том числе и в Воронеже. Год обещает быть насыщенным.

- Кроме того, пройдут выборы в Воронежскую областную и городскую Думы, местные советы…

- Мы должны достойно выступить на выборах. Это непростая процедура. Необходимо выдвинуть подобающих кандидатов, выбрать того, кто возглавит список - людей, которые будут приносить толк в Думах, местных советах. Надо отдать должное предыдущим выборам, в нашем регионе не использовались грязные технологии. И эту кампанию необходимо пройти, не обливая никого грязью. Мы уже начали подготовку, ставим большие задачи. Три депутата от КПРФ в Облдуме - это не солидно. Хотел бы видеть, хотя бы половину, - с улыбкой отмечает Сергей Иванович.

.

- Планируете ли вы идти на выборы?

- Конечно. Я в свое время, когда стал депутатом, шутил, что пришел с университетской скамьи, чтобы возродить новую советскую власть.

- Увидим ли мы в списках КПРФ и среди мажоритарщиков свежие лица? Не ощущают ли коммунисты кадровый голод?

- Кадровый голод и в политике, и во многих других сферах есть. В программе у нас записано, что новый социализм должен прийти на смену всей этой смуте. А что такое новая советская власть? Это новые люди - молодые, с горящими глазами. Они должны сами со временем прийти к коммунистическим позициям. В обкоме у нас есть молодые депутаты, которых ждет проверка в этом году. С другой стороны, есть и депутат городской Думы Константин Ашифин, отметивший 50-летие, в политике он почти 20 лет. Но он тоже человек новой формации. И когда таких людей станет много, тогда страна встанет на правильные рельсы.

Олег ИВАНОВ