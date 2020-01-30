Tele2 подводит итоги технического развития сети в Воронежской области в 2019 году

В 2019 году Tele2 продолжила улучшать качество связи и расширять покрытие в регионе. Сегодня услуги современной голосовой связи доступны 99% жителей Воронежской области, а высокоскоростным мобильным интернетом 4G может пользоваться более 98% населения.

Техническая служба Tele2 провела масштабную работу по улучшению качества сети на территории Воронежской области. Более 60% базовых станций в регионе модернизировано для увеличения скорости интернета и емкости сети в местах с высокой концентрацией абонентов. С учетом предполагаемых сезонных нагрузок сетевая инфраструктура была оптимизирована в популярных местах отдыха воронежцев, чтобы сделать общение еще более комфортным.

Tele2 продолжает активно развивать сеть четвертого поколения в крупных городах Воронежской области – Борисоглебске, Россоши, Лисках, – а также во всех районных центрах. В 2019 году высокоскоростной мобильный интернет от Tele2 стал доступен жителям более 100 населенных пунктов региона, и в планах на 2020 год – еще 100 новых объектов.

Особое внимание было уделено расширению зоны покрытия на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом. В рамках совместного проекта с Правительством Воронежской области Tele2 обеспечила качественной связью и мобильным интернетом труднодоступные населенные пункты в 12 районах Воронежской области: Бобровском, Богучарском, Каменском, Кантемировском, Нижнедевицком, Ольховатском, Острогожском, Панинском, Поворинском, Репьевском, Семилукском и Хохольском. По итогам 2019 года более 17,5 тысяч жителей области, проживающих на территории 51 населенного пункта, получили возможность пользоваться качественными услугами мобильной связи в полном объеме.

Развитие сетевой инфраструктуры в регионе привело к увеличению числа пользователей мобильного интернета. Так, за последний год количество активных data-пользователей Tele2 выросло на 23%, а объем потребляемого трафика – на 77%.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Минувший год стал для нас периодом масштабной модернизации оборудования и расширения инфраструктуры. Мы существенно увеличили покрытие сети 4G в районных центрах области, а также в популярных местах отдыха воронежцев. Благодаря проведенным работам сеть успешно справляется с возросшей нагрузкой, и наши абоненты могут пользоваться услугами связи в самом высоком качестве. Кроме того, одним из приоритетов остается ликвидация цифрового неравенства: в современном мире наличие связи и доступа в интернет крайне важно для каждого».

Развитие сетевой инфраструктуры в регионе привело к увеличению числа пользователей мобильного интернета. Так, за последний год количество активных data-пользователей Tele2 выросло на 23%, а объем потребляемого трафика – на 77%.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Минувший год стал для нас периодом масштабной модернизации оборудования и расширения инфраструктуры. Мы существенно увеличили покрытие сети 4G в районных центрах области, а также в популярных местах отдыха воронежцев. Благодаря проведенным работам сеть успешно справляется с возросшей нагрузкой, и наши абоненты могут пользоваться услугами связи в самом высоком качестве. Кроме того, одним из приоритетов остается ликвидация цифрового неравенства: в современном мире наличие связи и доступа в интернет крайне важно для каждого».