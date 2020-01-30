2020-01-30T10:24:07+03:00
Экономика

Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке

Синдикат участников – Банк ВТБ (ПАО), ВЭБ.РФ и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, Группа ВЭБ.РФ) – открыли финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае (город Находка)
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Международный подрядчик (China Chengda Engineering Co., Ltd.) получил авансовый платеж и уже приступил к выполнению работ по EPC контракту, предполагающему строительство завода «под ключ». Выход НЗМУ на полную мощность запланирован до конца 2023 года.

Общая проектная мощность производства на первом этапе проекта составит 1,8 млн тонн метанола в год. Природный газ на производство будет поставляться с месторождений на Сахалине. Производство и выпускаемая им продукция будут отвечать самым высоким экологическим стандартам.

Структурирование финансирования проекта осуществляется в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования. Кроме того, финансирование в объеме 7 млрд рублей предоставлено инициатору проекта со стороны ФРДВ.

Реализация проекта позволит создать свыше 1500 новых высокопрофессиональных рабочих мест в Приморском крае. После запуска завода значительно вырастут налоговые поступления в бюджет, повысится эффективность использования природных ресурсов и укрепятся позиции России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российский потребитель предпочитает качество
Неждат Син, председатель Ассоциации Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона, заявил Россияне знают и ценят хвысокое качество продуктов. Этот вывод я могу сделать на основании 25 летнего опыта работы в этом секторе
Новости 24
В Воронеже на карантин по гриппу закрыли 47 классов в 11 школах
Поймали грабителя, отобравшего у воронежца сумку с миллионом
Финалисты западных шоу талантов и "Минуты славы" покажут воронежцам «Шоу Света и Тьмы»
Депутаты Воронежской облдумы обсудили законодательный запрет на продажу снюсов и их аналогов в торговых точках
Под Воронежем раненный во время покушения глава района рвется на работу
Николай Носков даст в Воронеже концерт после продолжительной болезни
Жителей Воронежской области ждет ураганная ночь
Воронежцев предупреждает о лже-инспекторах по «обследованию» счетчиков воды
В Воронеже выступят "Короли контрабаса"
В Воронеже следователи показали фоторобот педофила, напавшего на мальчика
Воронежского «белого мстителя» проверят на предмет мошенничества
Главный тренер воронежского «Бурана» о проигрыше московской «Звезде»: «Стыд и позор мне!»
Школьник в Воронежской области нашел банковскую карту и расплатился ей за наушники
Воронежскую автомобилистку, выехавшую на встречку за спецмашиной, оштрафовали на 5000 рублей
В Воронеже поймали директора образовательной конторы, которая за 118 тыс обещала «корочки» без обучения
В Воронеже пройдет первый городской DJ-баттл
В аварии с тремя машинами под Воронежем пострадал годовалый ребенок
В Воронеже земли опытной станции у яблоневых садов продали за 1,2 млрд рублей
Третий фестиваль «Центр» пройдет в Воронеже с 27 апреля по 3 мая
Воронежцы устроят автофлешмоб в честь Дня влюбленных
Второй фестиваль "Русское лето" пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая