В Воронежской области на капремонт социальных объектов потратят два миллиарда рублей

29 января губернатор Александр Гусев обсудил с руководителями профильных органов власти расходование средств на восстановление объектов социальной сферы, а также утвердил программу их капитального ремонта на этот год.

Областная программа носит адресный характер, и планируется, что она будет профинансирована на 2,072 млрд рублей (106% к уровню прошлого года). Первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий доложил, что выделенные средства распределены на капитальный ремонт 213 объектов социальной сферы и трех административных зданий.

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В региональном правительстве сообщают, что из отраслевых направлений наибольшую сумму получила сфера здравоохранения – 986 млн рублей (48% от общего лимита) на 99 объектов в Воронеже и районах области. На капитальный ремонт объектов культуры будет направлено 325 млн рублей, образования – 314 млн, социальной защиты – 290 млн рублей и на капитальный ремонт и оснащение объектов физической культуры и спорта – 85 млн рублей.

Проект постановления правительства области, утверждающий данную программу, прошел согласования и находится на экспертизе в правовом управлении правительства Воронежской области.

Александр Гусев одобрил программу и отметил, что в будущем руководителям департаментов при определении объектов необходимо опираться, в первую очередь, на эффективность запланированных работ и на то, как это скажется на улучшении качества жизни населения.

- При распределении денег мы должны руководствоваться тем, чтобы эффект от их вложения был заметен и ощутим для людей, чтобы то, что мы делаем, отвечало их запросам и решало проблемы, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона еще раз напомнил о персональной ответственности руководителей исполнительных органов власти за освоение выделенных средств и соответствие заявленных сумм «оптимальным расчетам». Также он заверил, что контроль за реализацией программы капремонта объектов соцсферы будет жестким и постоянным.