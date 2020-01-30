В Воронеже консервацию «Ротонды» обещают завершить в этом году

Об этом губернатору Александру Гусеву рассказал в среду, 29 января, депутат Государственной Думы РФ Евгений Ревенко.

По словам парламентария, работы по консервации объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда» ведутся в соответствии с графиком и символически завершаются в год 75-летия Великой Победы. Дату торжественного мероприятия, приуроченного к их окончанию, определят дополнительно. Для участия в церемонии планируется пригласить строителей, попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества, широкую общественность.

Стоит отметить, что консервация (укрепление) этого уникального памятника Великой Отечественной войны началась в октябре 2018 года. Работы ведутся на средства Российского военно-исторического общества, а также на частные пожертвования.

В ходе встречи Евгений Ревенко также сообщил губернатору, что директор Воронежского областного молодежного центра Мария Ковалева включена в состав Рабочей группы Генерального совета «Единой России» по поддержке молодежных инициатив и даже приняла активное участие в его первом заседании.

– У молодежи Воронежской области появляется прямой канал связи с федеральным центром для продвижения своих инициатив и их реализации, – отметил депутат Госдумы.

НАША СПРАВКА

«Ротонду» можно назвать исчезающим памятником. Ее руины - то немногое, что осталось от довоенного Воронежа. В большом круглом здании располагалась двухъярусная лекционная аудитория медицинского института.

С 7 июля 1942 года до освобождения города в январе 1943 на пересечении улиц Транспортной и Бурденко шли ожесточённые бои – снаряды повредили купол «Ротонды». В послевоенные годы ее кирпичные стены жители растащили на строительный материал, который тогда был в дефиците. К началу 1960-х годов от памятника остался лишь железобетонный каркас с колоннами и куполом.

В последующие годы «Ротонду» решили не восстанавливать, чтобы ее руины красноречиво напоминали потомкам о пережитой трагедии.