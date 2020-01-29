В Воронеже начали устанавливать контейнеры для органических отходов

Жители многоквартирных домов на улице 9 Января заметили на контейнерной площадке новую емкость для сбора отходов с надписью «пищевые отходы». Горожане начали складывать туда отсортированный мусор. А однажды жительница дома стала свидетелем вывоза отходов с площадки:

- Подъехал красивый такой современный мусоровоз, поочередно опрокинул в кузов контейнеры с несортированными отходами. А потом туда же отправил и содержимое контейнера с пищевыми отходами, - рассказали Наталья. – Возникает вопрос: для чего мы сортируем этот мусор, если потом все оказывается в одной куче?!

Вопрос нашей читательницы мы адресовали региональному оператору по обращению с отходами – ОАО «Экотехнологии».

- В соответствии с приказом Департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области раздельное накопление ТКО на территории Воронежской области внедряется поэтапно в соответствии с планом, - пояснили в компании. - Основной задачей при этом является разделение «сухих» и «мокрых» отходов, к последним относятся органические отходы, в том числе пищевые. В целях выполнения данной задачи в настоящее время на контейнерных площадках устанавливаются сетки для накопления ПЭТ-упаковки.

И этим, по словам данным «Экотехнологий» пока ограничивается разделение отходов. Откуда тогда в жилых кварталах появились контейнеры для «пищевых отходов»?

- Жители этого дома, вероятно, пошли дальше, однако у нас нет информации об изменении способа накопления отходов, - прокомментировали в «Экотехнологиях». - Она может поступить от управляющей компании или от органов местного самоуправления. И до согласования изменений по инициативе жильцов, УК или Управы, мы не имеем права самостоятельно что-то менять в процессе вывоза отходов.

В компании также уточнили, что в настоящее время все пищевые отходы с жилых домов Воронежа отправляются на мусоросортировочный завод, а в дальнейшем поступают на полигон ТКО, так как не подлежат переработке и вторичному использованию.