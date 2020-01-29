«Плавился даже кирпич»: историк представил редкие документы о боях за Воронеж

- «Великая Германия» - это практически единственная дивизия, в составе которой было структурное подразделение, обеспечивающее личную безопасность фюрера. То есть это одна из самых элитных дивизий. Летом 1942 года они были в числе тех, кто наступал на Воронеж. Когда говорят о вкладе нашего города в Победу - то важно отметить, что мы не просто задержали немцев. Мы приняли на себя удар лучших моторизованных частей, которые изначально не должны были даже ввязываться в бои за Воронеж, - рассказывает Сергей Филоненко, ректор ВГПУ, доктор исторических наук.

77 лет назад, 25 января 1943 года Воронеж был освобожден от немецко-фашистских войск. В честь этой даты в Доме журналистов Сергей Филоненко презентовал заключительную часть пятитомника «Война на Воронежской земле 1942-1943 годов в документах Красной армии, вермахта и войск сателлитов».

Свой научный проект Сергей Иванович продолжал в течение 10 лет. Он работал с документами из военных архивов Рима, Будапешта, Москвы, Подольска, а также Бундесархива (ФРГ). Также была использована информация из центрального архива ФСБ России, архива УФСБ по Воронежской области, Государственного архива области и некоторых других.

Эти документы заставляют по-новому оценить тот страшный период. Вот, например, воспоминания унтер-офицера дивизии «Великая Германия» Мартина Шлихта: «…в июне 1942 года началось новое наступление, которое привело нас в объятый огнем Воронеж, где вместе с деревянными постройками плавился даже кирпич, а накал сражения был такой, что иногда я не слышал команд ротного, а награждали нас прямо в здании столярного цеха под грохот русской артиллерии».

АКТЫ СТРАШНЕЕ ЛЮБЫХ РАССКАЗОВ

Сухие отчеты времен Великой Отечественной войны красноречивее художественных книг и фильмов передают весь тот ужас, что налетел на воронежскую землю. Вот строки из акта от 16 апреля 1943 года воронежского участкового:

«Любовь Родных, 70 лет, лежала в сарае, голова была отрублена, ноги связаны подпростынником, она же в данный момент разложилась... Сыновья ее - один убит, другой - умер, оба отдали жизнь за свою родину. Дочь погибла при бомбежке, и кроме невестки родных нет».

С такими документами работал Сергей ФилоненкоФото: Предоставлено "Комсомолке"

Фашисты не жалели ни стариков, ни больных. Так, в дом инвалидов загнали 450 нетрудоспособных воронежцев. Больные большей частью лежали на полу в окружении вшей, постельных принадлежностей ни у кого не было. Питались тем, что сами находили.

Над евреями немцы и вовсе издевались перед расстрелами: 76-летний Яков Соломонович Иоф и его 72-летняя жена Евгения Борисовна жили в доме №9 по улице Средне-Московская – там их и застали фашисты и убили прямо во дворе.

И такая история у многих воронежских домов, например в №45 по улице Челюскинцев нашли ямы с шестью трупами: три женщины и три ребенка в возрасте от 3-х до 10 лет.

О случившемся в это доме был составлен акт полиции от 10 апреля 1943 года:

«У одной женщины череп расколот на две части, по-видимому, прикладом винтовки или другим каким-то тяжелым предметом. У трехлетнего ребенка череп приплюснут тоже от удара. У другой женщины обнаружена глубокая резаная рана в правую сторону дыхательного горла на уровне голосовых связок…»

Одна из открыток, оставшихся в Воронеже от оккупантов после их бегстваФото: Предоставлено "Комсомолке"

СТУДЕНТОК ЗАСТАВЛЯЛИ РЫТЬ ОКОПЫ И МОСТИТЬ ДОРОГИ

Сергею Филоненко удалось собрать и выписки воронежцев из «Опросных листов возвратившихся на Родину из германской неволи».

42-летняя Мария Бочарова работала санитаркой в госпитале №190 Воронежа. В июле 1942-го ее конвоировали в Курск. Во время пути немцы издевались - били плетью. По словам женщины, пищи не давали, за водой не отпускали. Ее сына 14-летнего Юрия били кулаками по голове до того, пока из ушей не потекла кровь. За что? Просто подросток неправильно стоял в рядах. В последствии санитарку выгоняли копать ямы и траншеи, чистить снег. Хотя от работы ей удавалась и уклониться, ссылаясь на болезнь, но тогда не давали пищи. Все имущество Бочаровой от дома до одежды было сожжено.

Сухие отчеты времен Великой Отечественной войны красноречивее художественных книгФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Анна Проскурякова училась в средней школе в селе Перлевка Землянского уезда (сейчас - Семилукский район). Когда пришли фашисты - заставили работать в колхозе «Красная Перлевка». За работу не платили, но давали пайки в виде зерна. Работать приходилось с утра до вечера. Ночевать же уводили в подвал или маленькую комнату вместе с еще 15 людьми.

19-летняя Кира Суходаева училась в Воронежском пединституте. 1 августа 1942 года ей вместе с другими горожанами предстояло отправиться в Обоянь Курской области. Немцы отобрали паспорта и выдали номерки, по которым регистрировали и направляли на работы. Студентку отправили на шоссейную дорогу – носить камни для мощения. Работали по 12 часов в сутки. В качестве пайка давали 200 граммов хлеба. У хозяйки дома, где жила Кира, немцы повесили на воротах ее двора 16-летнего сына, у которого немцы нашли русские листовки.

Раисе Тищенко в какой-то мере повезло: студентку училища оставили в родном Богучаре.

Захватчики заставляли девушку рыть траншеи длиной, очищать дороги и улицы города от кирпичей. Обращение немцев, по воспоминаниям самой Раисы было жесткое: пороли плетками и били палками, были случаи расстрелов и насилий. Особенно проявляли свою жестокость в обращении с русскими комендант-итальянец и шофер-немец. Студентка на всю жизнь запомнила имя последнего - Вилли. Он издевался над ними, заставлял ухаживать за собой и выполнять непосильную работу.

Научный сотрудник биостанции Нина Тимофеева после начала войны была угнана в Киев. Ее зарегистрировали на бирже труда и распределили на торфяные работы. Правда, в итоге женщина работала в Научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и гидробиологии, которым управлял немецкий профессор Вильям Маннсфельд.

Нина Тимофеева в своем опроснике написала: перед приходом Красной армии немцы стали угонять народ в Германию. Перед приходом Красной армии ее семья укрывала попавшего в окружение русского офицера, который через четыре дня возвратился в свою часть.

«СТРАХ ОКАЗАТЬСЯ В РУССКОМ ПЛЕНУ»

Подборки документов и фотоматериалов вермахта, а также венгерских и итальянских войск, сражавшихся в районе Воронежа, на Дону, позволяют посмотреть на наш родной край и на все, что в нем происходило, глазами неприятеля. Немецкие и итальянские документы посвящены в основном теме боевого взаимодействия двух армий.

Оказалось, что из немецкого штаба частенько шли письма о недисциплинированности итальянцев. Пример отчета от 3 августа 1942 года:

«Итальянцы совсем не организовывали сбор трофейных материалов и оружия. 29 июля в селе Верхняя или Можаевка солдаты дивизии «Равенна» нашли целый склад с оружием. По непонятным причинам склад был оставлен без охраны. В ночь с 29 на 30 июля оружие было украдено».

Впрочем, итальянцы и сами писали о немцах, особенно во время отступления, как о беспощадных и думающих только о себе людях. На просьбу о еде или воде, они спокойно могли выстрелить из пистолета даже в своего союзника из другой страны.

Пример еще одной итальянской открытки военных летФото: Предоставлено "Комсомолке"

Из отчета полковника Франческо Полито от 28 марта 1943 года:

«Вечером 6 декабря майор Миллино Терезио, первый адъютант полка, приказал […] командующему старшему лейтенанту роты пехотных орудий 318-го немецкого гренадерского полка, которая находилась в подчинении у 90-го пехотного полка, продвинуться к боевой линии на Дону в районе Дерезовки и там расставить свои орудия согласно указаниям, полученным на месте. Немецкий офицер решительно и в грубой форме отказался выполнять приказ, заявив, что не будет подчиняться приказам итальянского командования».

Или вот:

«Рядовой Песце Джиакомо утверждает, что видел, как в нескольких километрах от Кантемировки один из наших раненых, которому немецкие солдаты угрожали плетью, отказался слезть с саней. Тогда немецкие пехотинцы сбросили раненого на землю. Позже его подобрал проезжавший мимо итальянский грузовик».

Этим несогласием пользовались, например, советские военнопленные. Так, во время железнодорожной транспортировки бежало 1150 людей, когда поезд находился между Николаевкой и Острогожском.

Из меморандума о положении 8-й итальянской армии становится понятно, что солдаты бежали из Воронежской области без какой-либо сплоченности и дисциплины:

«Они тянулись по занесенным снегом полям и лесам на запад, юг и юго-запад, дороги полностью забиты телегами, санями, автомобилями, мирными жителями. Наши солдаты освободились от оружия, боеприпасов, ручных гранат, чтобы было не так тяжело маршировать. Оставленные повсюду гранаты взрывались, когда мимо проходила вся эта толпа, и приводили к новым жертвам. Можно было наблюдать сцены, вызывающие сочувствие: замерзающие солдаты, силы которых были на исходе, становились на колени, молились, опускали голову и тут же умирали. Самоубийства и случаи помешательства среди офицеров дополняли эту печальную картину. Поток становился реже, но все еще оставался внушительным и продолжал двигаться, наводняя деревни, в которых избы уже были переполнены итальянскими, немецкими, румынскими и венгерскими солдатами, желавшими отдохнуть и согреться. Ради теплого места дело доходило до рукоприкладства. В суматохе во многих избах начинался пожар, и большинство разместившихся там солдат сгорало, потому что из-за давки невозможно было спастись».

Такие открытки итальянцы оставили, когда бежали из ВоронежаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Или вот пример из отчета о миссии подполковника Брунетто Паоли в 8-й итальянской армии с 3 по 15 февраля 1943 года:

«Страх оказаться в русском плену усиливал признаки распада и вызывал у тех, кто был отрезан от своих соединений, потребность обезопасить себя от непосредственно предстоящего захвата в плен. Однако позже на основании некоторых событий распространилась информация, что русские хорошо обращаются с итальянскими солдатами. Альпини дивизии «Юлия», которые сбежали из плена спустя два или три дня, рассказывали, что русский солдат хорошо обращался с пленными итальянскими солдатами. Кроме того, местные жители, принимая во внимание отношение к ним наших войск на оккупированной территории, во время отступления предлагали нам великодушную помощь. Вероятно, это побуждало наших уже уставших солдат оставаться в избах, чтобы избежать изнурительного марша, который связан с многочисленными рисками для тех, кто уже не располагает своими силами».