2020-01-29T15:27:21+03:00
Общество

В Воронеже топовые спикеры цифрового рынка пообщаются с айтишниками

Григорий Коченов и Денис Ломов расскажут о тенденциях digital-рынка
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото правительства Воронежской области.Фото правительства Воронежской области.
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В четверг, 30 января, в 19.00 на площадке центра «Мой бизнес» состоится открытие нового бесплатного лекционного формата it-knot. Проект создан при поддержке правительства Воронежской области совместно с digital-агентством Red Collar и направлен на развитие IT-сообщества города и области.

На открытии выступят креативный директор AGIMA Григорий Коченов и генеральный директор Red Collar Денис Ломов. Они расскажут, куда смотреть в digital, чтобы вдохновляться и расти, проведут экскурс по IT-профессиям, от веб-дизайна и разработки до VR и AR, и покажут на примерах, насколько качественные и интересные проекты можно делать, находясь в любой точке мира.

Организатора утверждают, что мероприятие будет полезно веб-дизайнерам и разработчикам любого уровня.

- Мы стремимся создать по-настоящему комфортную среду, в том числе и для IT-специалистов. Для нас ценны их мнения и предложения, а в рамках подобных камерных мероприятий лучше всего получать обратную связь. Центр “Мой бизнес” станет той самой площадкой, “кузницей” предпринимательства, способной объединить руководителей компаний, it-специалистов, студентов профильных специальностей и тех, кто еще только выбирает сферу своей деятельности, — отметил руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников.

Чтобы попасть на IT-лекцию, нужно обязательно пройти регистрацию.

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» находится по адресу: Воронеж, ул. Свободы, д. 21.

НАША СПРАВКА

it-knot — это регулярные встречи с топовыми спикерами цифрового рынка России. Один спикер, один час лекций и кейсов и столько же живого общения. Охват тем: от всех видов веб-дизайна (3D, графика, брендинг, интерфейсы, моушн, UX) до разработки: фронтенд, бекенд и мобильные приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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