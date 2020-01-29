2020-01-29T10:48:14+03:00
Общество

Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России

Компания снова обогнала конкурентов по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры
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Об этом свидетельствует исследование Роскомнадзора по динамике развертывания сетей за 2019 год. Общее число РЭС Tele2 за отчетный период увеличилось на 23%.

На протяжении всего 2019 года компания занимала первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По данным последнего отчета Роскомнадзора, с января 2019 года Tele2 нарастила число РЭС на 23%. Отрыв от ближайшего конкурента составил 7 п. п., а самого «медленного» оператора Tele2 опередила на значительные 15 п. п. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли.

Как объясняют эксперты Роскомнадзора, увеличение группировки РЭС обусловлено прежде всего ростом базовых станций стандарта LTE (+33% с начала года). Tele2 занимает устойчивое второе место по числу базовых станций 4G в России. По данным ноябрьского отчета Роскомнадзора, оператор увеличил отрыв от ближайшего конкурента на 675 РЭС, доведя общее число до 74 434. При этом с начала года Tele2 нарастила число базовых станций LTE почти в полтора раза – на 43%.

Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена стабильным ростом потребления трафика клиентами и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. По итогам III квартала 2019 года их число увеличилось на 47,4% год к году. Факторами активного строительства сети Tele2 также являются развитие цифровых услуг, доступность интернет-тарифов и растущее проникновение смартфонов среди телефонов в сети Tele2, которое в декабре этого года составило 75%.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам II квартала 2019 года компания показала NPS в 43%, с отрывом от ближайшего конкурента в 14 п. п.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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