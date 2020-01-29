«Для жителей района мы создали комфортную среду, как в большом городе»

Побывавший на днях в Усмани Липецкой области глава государства высоко оценил развитие местной социальной инфраструктуры. Сегодня сюда едут и за опытом кооперации, благоустройства, строительства жилья, а ведь еще 13 лет назад район был на грани банкротства. Лидером, генератором идей и преобразований стал избранный на должность главы района (набрал почти 93% голосов) Владимир Мазо. Из беседы с ним мы узнали о том, как замыслы удается воплощать в жизнь и каковы перспективы роста.

- Владимир Михайлович, во время недавнего визита в Усмань, руководитель нашей страны, посетивший детскую поликлинику и школу искусств, отметил, что пример усманцев достоин подражания. Это ведь результат работы не одного года, а каков принцип выбора приоритетов развития?

- Еще в 2017 году, когда непогода помешала прилету к нам Президента, темой для обсуждения было развитие территории, кооперация. Людей на селе надо занять, и выход здесь – развитие кооперации, чтобы селяне могли сдавать сельхозпродукцию и получать помощь в виде семян, вспашки земли и т.д. Лет 7-8 назад мы задались целью возродить эту идею – собрали глав сельских поселений, посоветовались, нашли энергичных людей, и дело пошло. Вскоре открыли кооперативы: «Мечта» - по заготовке и выращиванию овощей и «Поляна» - по заготовке и переработке мяса, сегодня здесь уже современно оснащенное производство. У нас были созданы и кредитные кооперативы по типу «касс взаимопомощи», где уровень доверия очень высок - за 7 лет не было ни одного невозврата кредита. Сегодня в районе 30 кредитных кооперативов, они есть в каждом из сельских поселений. Из числа 13 700 ЛПХ района 40% являются членами таких кооперативов, которые в минувшем году выдали почти 55 миллионов кредитных средств, что составляет достойную конкуренцию банкам.

Современная детская поликлиника возведена в рекордные 5 месяцев.

- Когда вы 13 лет назад возглавили район, он был на грани расформирования, такова была здесь ситуация. Что главного, на ваш взгляд, удалось сделать за эти годы?

- Главным тогда казалось все – фронт работ был огромен. Поначалу стали решать наиважнейшие жизненные проблемы с водоснабжением, отоплением, не хватало и детских садиков, ясельных групп, дороги были в ужасном состоянии… Стали работать комплексно, по всем направлениям, уделив особое внимание инфраструктуре. И сегодня усманцы по праву гордятся достигнутым за эти годы – почти полностью заменены электросети, ликвидированы очереди в детсадах, отремонтированы и реконструированы все ДК, ФАПы, приведена в порядок большая часть дорожной сети. У нас возведены замечательные спортивные объекты, среди которых Ледовый дворец, Дворец спорта, бассейн, стадион, спортплощадки с искусственным покрытием, работает 3 театра, есть и 3D кинотеатр, отличная школа искусств - и все это востребовано! В минувшем году построили в рекордные 5 месяцев замечательную детскую поликлинику, сейчас в разгаре строительство «школы-будущего» на 800 мест, которая закроет тему 2-й смены наших школьников. В сфере досуга все, что есть в большом городе, есть и у нас. И визит президента, который ознакомился с объектами социальной инфраструктуры, поблагодарил за нашу работу, фактически подвел определенные итоги того, что мы сделали.

- Развитие района неотделимо от инвестиций, и в президентском послании Федеральному собранию говорится о запуске нового инвестиционного цикла. Каков нынешний инвестиционный климат в районе?

- Когда наладили «социалку», стали привлекать инвесторов. Сегодня в Усманском районе «в работе» более 30 миллиардов инвестиционных рублей, в расчете на душу населения это один из лучших показателей (и не только в регионе). У нас реализуются такие крупные инвестпроекты, как «Овощи Черноземья», «Отрада ген» в животноводстве, завод по изготовлению вентиляторов, переработка и замораживание ягод и фруктов компании «Фрагария». И это лишь часть инвестиционных проектов, в районе сейчас более 700 рабочих вакансий, и уже определенной проблемой становится дефицит рабочих рук.

- А чем привлекаете инвесторов – открытостью местной власти? Отсутствием бюрократических препонов?

- Да, все это имеет место быть (с улыбкой замечает Мазо – авт.) плюс развитая инфраструктура. Считаю, нам удалось создать деловую атмосферу, мы все работаем единой командой, за эти годы от нас не ушел ни один инвестор. И каждый из них вносит свой вклад в развитие района. Компания «Овощи Черноземья» выделила средства (плюс финансирование из областного бюджета) на строительство отличной общественной бани (Сандуны отдыхают), кто-то содержит хоккейную команду, другой помогает реконструировать детский сад, дом культуры. То есть социальная ответственность бизнеса у наших инвесторов налицо.

"Школу будущего" намечено сдать к середине года.

- У сельского поселения, района есть будущее, когда люди, особенно молодые, хотят жить и работать на своей малой родине. Как сократить отток молодежи?

- Создавать привлекательные условия для работы и досуга, обеспечить доступность и качество образования, медицинской помощи. И мы стремимся, чтобы все эти составляющие не просто «были», но и совершенствовались. У нас даже в тяжелые времена кризисов, реорганизаций не было закрыто ни одно учебное заведение. А их у нас 4 – это «Усманский промышленно-технологический колледж», «Октябрьское техническое училище», «Усманский многопрофильный колледж» и Усманский филиал «Липецкого медицинского колледжа». Мы добавили в них обучение по новым специальностям. Сейчас немало молодых уезжают учиться в вузы, но важно, чтобы им было куда вернуться. И мы стараемся обеспечить высококвалифицированные кадры рабочими местами, которые соответствуют их уровню подготовки.

- Меняются времена, вместе с тем и задачи, цели. Какова сегодняшняя стратегия развития района?

- Она неизменна – забота о людях, рост качества жизни. Предстоит решить еще немало задач, хоть и не таких масштабных, но важных для района. Это и создание квалифицированных рабочих мест с достойной оплатой, дальнейшее благоустройство территории. В числе значимых проектов в этом году – сдача новой современнейшей школы, строительство 3-х ФАПов, 2-й очереди очистных сооружений и подготовка проектно-сметной документации школы-детсада в селе Грачевка. Работы всегда много, регион живет насыщенной жизнью, и мы последовательно решаем намеченные цели.

- Решение всех вопросов по развитию района эффективно, когда есть доверие местной власти и жителей, и достичь такого взаимопонимания непросто, оно не приходит одномоментно. За эти годы вам удалось этого достигнуть?

- Думаю, да. Мы нашли ту «изюминку», подходы, преодолена инерция мышления, есть настрой на созидание. Люди видят, что все делается для них, с ними советуются, они сами участвуют в преобразованиях. И когда видишь неравнодушие граждан, их участие в переменах и достигнутые результаты, понимаешь, что все наши усилия не напрасны. Последние опросы показывают, что у людей высокая планка доверия к власти, и это говорит о том, что мы вместе и на правильном пути.

Владимир КУЛИК. Фото автора.