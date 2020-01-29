Инструкция для родителей: как записать ребенка в 1 класс в Воронеже

Отправить ребенка в первый класс - дело ответственное и волнительное. Можно ли пойти в школу не по прописке? Когда подавать документы? Нужны ли медицинские справки? Есть ли льготные категории? Хватит ли на всех первоклашек мест? Все эти вопросы волнуют мам и пап. «Комсомолка» вместе с отделом образования администрации Воронежа подготовила ответы на самые распространенные вопросы.

В какие сроки проходит запись детей в школу?

Прием заявлений в первый класс начинается с 1 февраля и завершается 30 июня. Это касается записи в школу по месту прописки. Для детей, которые не проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории, прием документов стартует с 1 июля и продолжается до момента заполнения свободных мест (их наличие можно уточнить на официальном сайте школы, либо у человека, отвечающего за прием). Крайний срок - 5 сентября.

Произошли ли изменения в порядке приема первоклассников?

В декабре 2019 года были внесены правки в ст. 54 Семейного кодекса и в ст. 67 закона «Об образовании в РФ». Согласно этим изменениям дети из одной семьи имеют преимущества при приеме в школу, в которой уже учатся их старшие братья или сестры. Этих ребят будут зачислять также с 1 февраля наряду с детьми по месту прописки.

От родителей потребуется подтвердить факт наличия у детей общего места жительства, предоставив соответствующие документы: справку о составе семьи, свидетельства о регистрации по месту жительства будущего первоклассника и старшего брата/сестры, уже обучающегося в общеобразовательном учреждении.

Какие еще категории первоклассников имеют льготы?

Как мы уже сказали, в первую очередь, зачисляют детей, проживающих на закрепленной за школой территории, и ребят, чьи братья и сестры обучаются в этом учебном заведении. Но есть еще группы первоклашек, которые имеют льготы. Это дети полицейских, военнослужащих, сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы и таможенников.

Какие документы нужны для записи в первый класс?

От родителей потребуется предоставить личное заявление о приеме, свидетельство о рождении ребенка и его же свидетельство о регистрации по месту жительства. Приносить справку о состоянии здоровья, СНИЛС или медкарту из детского сада не нужно. Как уточнили в управлении образования, дополнительные документы предоставляются только по желанию мам и пап.

Куда подавать документы?

Традиционно в воронежских школах принимают письменные заявления, поданные родителями лично. Однако есть и другие способы, например, обратиться в МФЦ или записаться через портал Госуслуг.

Какое количество первоклассников готовы принять воронежские школы в 2020 году?

Управление образования Воронежа не называет конкретную цифру приема, но обещает обеспечить местами в школе всех детей. По данным администрации, в 2018-2019 учебному году общее количество учащихся было 102 533 человека, а в 2019-2020 - уже 108 503, число выросло на 6000, и всех удалось разместить. Правда, в прошлом году в городе открыли четыре новых школы и две постройки к уже существующим (всего в Воронеже работает 121 школа).

- Ожидаемое количество будущих первоклассников максимально соотнесено с количеством имеющихся мест в школах, - уверяют в администрации.

Так что по прогнозам управления образования, ночных очередей, как зимой 2018-го у новой школы №102, не ожидается.