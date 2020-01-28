ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций

Клиентам предлагались ценные бумаги с фиксированной купонной выплатой сроком размещения на год – 12 выпусков на общую сумму 97 млрд руб., и на полгода – 2 выпуска на 7 млрд руб. 80% продаж пришлось на каналы банка. Помимо этого, ВТБ выпустил субординированные облигации на 20 млрд руб. и 5 выпусков инвестиционных облигаций на 5 млрд руб.

Купить облигации ВТБ можно в любой момент, дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», а также более чем в 560 офисах ВТБ формата Привилегия, предлагающих инвестиционные продукты. Бумаги размещаются по открытой подписке. Сбор и удовлетворение заявок на их приобретение происходит каждый день.

«Согласно своей стратегии ВТБ старается предложить клиентам максимально широкий спектр возможностей для инвестирования и работает над диверсификацией продуктовой линейки и созданием самых актуальных решений. Сейчас, в условиях снижения ставок по депозитам, население все активнее начинает пользоваться инвестиционными продуктами для размещения собственных сбережений. Наибольший спрос у начинающих инвесторов – к простым и консервативным инструментам. Мы постарались его удовлетворить, и в 2019 г. всегда были доступны к покупке облигации ВТБ «на полке». Заканчивалось размещение одного выпуска таких бондов - сразу же появлялось предложение по следующему. Это достойная альтернатива депозиту, которая была очень востребована в прошлом году. Наша продуктовая линейка включает также инвестиционные облигации. Потенциальная доходность таких бумаг может быть значительно выше, чем по депозитам. При этом, в случае, если инвестор держит облигации до погашения, риски потери средств практически отсутствуют: облигации погашаются по номиналу», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

В 2019 г. было размещено пять выпусков инвестиционных облигаций: на валютную пару евро-доллар, корзину акций четырех российских крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ, сырьевые товары нефть и золото, акции американских компаний. Банк ВТБ (ПАО).