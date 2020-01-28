В 2019 году к депутатам Воронежской облдумы обратились более 4 тысяч граждан

В четвертом квартале 2019 года депутаты Воронежской областной Думы получили почти 1,5 тысячи обращений от жителей региона. Всего же по итогам 2019 года в адрес парламентариев поступило более 4 тысяч обращений, из которых более 700 в письменной форме, остальные – в ходе личных приемов граждан в общественной приемной парламентского центра, в избирательных округах и приемных партии «Единая Россия». Темы, которые волновали граждан, касались социальной сферы, здравоохранения, ЖКХ, благоустройства общественных территорий.

Подводя итоги работы с обращениями граждан в 2019 году, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что основная задача личных встреч депутатов с избирателями – решение проблем каждого конкретного человека, обратившегося в общественную приемную. При этом зачастую вопросы, озвученные гражданами в ходе приемов, ложатся в основу законопроектов, позволяющих усовершенствовать действующее законодательство.

– Нужно быть в постоянном диалоге с жителями области, оперативно отслеживать самые острые моменты, которые требуют законодательного реагирования. Ни одно обращение избирателей не должно остаться без внимания, – отметил Владимир Нетёсов.

Напомним, прием граждан в общественной приемной Воронежской областной Думы ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Ознакомиться с графиком личного приема у депутатов в первом квартале 2020 года можно на сайте Воронежской областной Думы

Запись на прием осуществляется по телефону 8(473)277-93-13 не позднее, чем за 3 дня до приема.

Письменные обращения можно принести в Воронежскую областную Думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.